IWD Almaty 2019 and Technovation Speed Session. Алматы

Google Developer Group Almaty and Astana совместно с Technovation KZ и Women Techmakers Almaty организовывают International Women’s Day 19.

Ежегодно в марте Google по всему миру празднует International Women’s Day женщин в Tech. В Казахстане данное мероприятие проводится уже третий год подряд. Women Techmakers — это бренд Google и глобальная программа для женщин в области технологий. С 2012 WTM запускают глобальные инициативы, выделяют гранты для женщин и тестируют новые программы поддержки и расширения прав и возможностей для женщин в этой сфере.

Women Techmakers совместно Google Developer Group и Technovation Kazakhstan приглашают вас отпраздновать этот день вместе с нами. В первой половине дня вы сможете послушать motivational speech от самых ярких представительниц этой сферы. Вторую половину посвятим Cloud Study Jam, как пройти интервью в Google и много всего интересного.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.