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IWD Almaty 2019 and Technovation Speed Session. Алматы

Google Developer Group Almaty and Astana совместно с Technovation KZ и Women Techmakers Almaty организовывают International Women’s Day 19.

Мероприятие пройдет 17 марта 2019 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Толе Би 59, КБТУ

Ежегодно в марте Google по всему миру празднует International Women’s Day женщин в Tech. В Казахстане данное мероприятие проводится уже третий год подряд. Women Techmakers — это бренд Google и глобальная программа для женщин в области технологий. С 2012 WTM запускают глобальные инициативы, выделяют гранты для женщин и тестируют новые программы поддержки и расширения прав и возможностей для женщин в этой сфере.

Women Techmakers совместно Google Developer Group и Technovation Kazakhstan приглашают вас отпраздновать этот день вместе с нами. В первой половине дня вы сможете послушать motivational speech от самых ярких представительниц этой сферы. Вторую половину посвятим Cloud Study Jam, как пройти интервью в Google и много всего интересного.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.

Организатор — Google Developer Group Almaty

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