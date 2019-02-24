BPM: От стратегии к операционному совершенству. Казахстан

На вебинаре от Террасофт вы узнаете, как повысить операционную эффективность предприятия и продуктивность сотрудников путем оптимизации бизнес-процессов.

25 февраля с 13:00 до 14:00 (время Астаны) пройдет вебинар «BPM: От стратегии к операционному совершенству», организованный компанией Террасофт. Своей экспертизой и опытом поделятся вице-президент ABPMP Russia Андрей Коптелов, за плечами которого более 50 успешных проектов по улучшению бизнес-процессов в крупнейших организациях России, и Юлия Старун, директор проектного офиса Террасофт.

За 60 минут вы узнаете, как повысить операционную эффективность предприятия и продуктивность сотрудников путем оптимизации бизнес-процессов. Спикеры расскажут о подходах и инструментах, которые позволяют ускорить процессы, выстроить системную работу всех подразделений организации и оценить эффективность реализации внутренних проектов по улучшению процессов.

Ключевые вопросы вебинара:

— роль BPM в структуре управления компанией;

— управление кросс-функциональными бизнес-процессами;

— инструменты построения процессов и обзор самых используемых нотаций;

— процессный офис как ключевой элемент системного управления компанией;

— оценка эффективности реализации внутренних проектов по улучшению процессов;

— BPM-система как средство ускорения процессов и повышения продуктивности сотрудников;

— практика использования интеллектуальных технологий для улучшения результатов процесса;

— преимущества единой экосистемы для специалистов в сфере управления бизнес-процессами.

Узнать больше и зарегистрироваться для участия в вебинаре можно на сайте Террасофт.