Сколько зарабатывают разработчики и QA-инженеры?
Исследование Kolesa Group за 2025 год.
Kolesa Group провела новое исследование рынка IT-специалистов в Казахстане, чтобы понять, как меняется рынок, какие направления растут быстрее других и что сегодня важно разработчикам и QA-специалистам при выборе работодателя.
Методология исследования
Исследование проводилось в формате онлайн-анкетирования и анализа зарплатных данных.
В нем приняли участие 575 специалистов разных уровней — от junior до head и director.
Демографические данные
55% специалистов имеют опыт более 3 лет. 83% респондентов — мужчины, а 67% из них работают в Алматы.
Важно: эти данные отражают портрет респондентов исследования, а не всего рынка разработчиков в Казахстане.
В каких направлениях работают IT-cпециалисты
Топ-3 направлений компаний:
— Продуктовые компании — 41%
— Финансы и банковское дело — 28%
— Аутсорсинг — 11%
Доля продуктовых компаний по сравнению с прошлым годом выросла на 3%.
66% специалистов работают в казахстанских компаниях.
Форматы работы
37% работают по найму в офисе, 35% — в гибридном формате.
Грейды и карьерная структура
59% компаний используют систему грейдов.
По сравнению с прошлым годом:
— Число компаний, где грейды формируются, выросло на 5%
— Доля Middle-специалистов выросла на 9%
— На уровне Middle увеличилось количество специалистов с опытом 5+ лет
Заработные платы в 2025 году
Заработные платы большинства специалистов сосредоточены в диапазоне 600–900 тысяч тенге. Самые высокие зарплаты в Backend и DevOps — до 4+ млн тенге.
Бонусы и развитие
Количество компаний, выдающих годовые бонусы, по сравнению с прошлым годом выросло на 10%.
38% специалистов обучаются в рабочее время за счет компании, 16% — обучаются вне работы за счет работодателя.
Что важно при выборе работодателя
Топ-3 фактора (по всем направлениям):
1. Зарплата и соцпакет — 83%
2. Возможность удаленной работы — 52%
3. Сильная команда — 45%
Факторы выбора работодателя по отдельным направлениям
Языки программирования
Лидирующие языки программирования по направлениям:
— Backend — Go, PHP
— Frontend — JavaScript
— DevOps — Python
— Android — Kotlin
— iOS — Swift
— Web QA — Python, JavaScript
— Mobile QA — Kotlin
— Fullstack QA — Python
Итоги исследования
Рынок разработчиков и QA в Казахстане становится более конкурентным: растет количество специалистов с опытом.
При выборе работодателя специалисты в первую очередь смотрят на зарплату и формат работы. Среди других факторов — сильная команда, инженерная культура, обучение и интересный продукт.
У компаний, которые учитывают эти факторы, выше шансы сформировать сильную команду и продукт.