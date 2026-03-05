Следите за новостями

    Сколько зарабатывают разработчики и QA-инженеры?

    Исследование Kolesa Group за 2025 год.

    5 марта 2026 17:12, Profit.kz
    Рубрики: Рынок

    Kolesa Group провела новое исследование рынка IT-специалистов в Казахстане, чтобы понять, как меняется рынок, какие направления растут быстрее других и что сегодня важно разработчикам и QA-специалистам при выборе работодателя.

    Методология исследования

    Исследование проводилось в формате онлайн-анкетирования и анализа зарплатных данных.

    В нем приняли участие 575 специалистов разных уровней — от junior до head и director.

    Демографические данные

    55% специалистов имеют опыт более 3 лет. 83% респондентов — мужчины, а 67% из них работают в Алматы.

    Важно: эти данные отражают портрет респондентов исследования, а не всего рынка разработчиков в Казахстане.

     

     

    В каких направлениях работают IT-cпециалисты

    Топ-3 направлений компаний:

    — Продуктовые компании — 41%
    — Финансы и банковское дело — 28%
    — Аутсорсинг — 11%

    Доля продуктовых компаний по сравнению с прошлым годом выросла на 3%.

    66% специалистов работают в казахстанских компаниях.

     

    Форматы работы

    37% работают по найму в офисе, 35% — в гибридном формате.

    Грейды и карьерная структура

    59% компаний используют систему грейдов.

    По сравнению с прошлым годом:

    — Число компаний, где грейды формируются, выросло на 5%
    — Доля Middle-специалистов выросла на 9%
    — На уровне Middle увеличилось количество специалистов с опытом 5+ лет

     

    Заработные платы в 2025 году

    Заработные платы большинства специалистов сосредоточены в диапазоне 600–900 тысяч тенге. Самые высокие зарплаты в Backend и DevOps — до 4+ млн тенге.

     

     

     

     

    Бонусы и развитие

    Количество компаний, выдающих годовые бонусы, по сравнению с прошлым годом выросло на 10%.

    38% специалистов обучаются в рабочее время за счет компании, 16% — обучаются вне работы за счет работодателя.

     

    Что важно при выборе работодателя

    Топ-3 фактора (по всем направлениям):

    1. Зарплата и соцпакет — 83%

    2. Возможность удаленной работы — 52%

    3. Сильная команда — 45%

    Факторы выбора работодателя по отдельным направлениям

     

     

     

     

    Языки программирования

    Лидирующие языки программирования по направлениям:

    — Backend — Go, PHP
    — Frontend — JavaScript
    — DevOps — Python
    — Android — Kotlin
    — iOS — Swift
    — Web QA — Python, JavaScript
    — Mobile QA — Kotlin
    — Fullstack QA — Python

     

     

     

     

    Итоги исследования

    Рынок разработчиков и QA в Казахстане становится более конкурентным: растет количество специалистов с опытом.

    При выборе работодателя специалисты в первую очередь смотрят на зарплату и формат работы. Среди других факторов — сильная команда, инженерная культура, обучение и интересный продукт.

    У компаний, которые учитывают эти факторы, выше шансы сформировать сильную команду и продукт.

