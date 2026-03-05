Сколько зарабатывают разработчики и QA-инженеры?

Исследование Kolesa Group за 2025 год.

Kolesa Group провела новое исследование рынка IT-специалистов в Казахстане, чтобы понять, как меняется рынок, какие направления растут быстрее других и что сегодня важно разработчикам и QA-специалистам при выборе работодателя.

Методология исследования

Исследование проводилось в формате онлайн-анкетирования и анализа зарплатных данных.

В нем приняли участие 575 специалистов разных уровней — от junior до head и director.

Демографические данные

55% специалистов имеют опыт более 3 лет. 83% респондентов — мужчины, а 67% из них работают в Алматы.

Важно: эти данные отражают портрет респондентов исследования, а не всего рынка разработчиков в Казахстане.

В каких направлениях работают IT-cпециалисты

Топ-3 направлений компаний:

— Продуктовые компании — 41%

— Финансы и банковское дело — 28%

— Аутсорсинг — 11%

Доля продуктовых компаний по сравнению с прошлым годом выросла на 3%.

66% специалистов работают в казахстанских компаниях.

Форматы работы

37% работают по найму в офисе, 35% — в гибридном формате.

Грейды и карьерная структура

59% компаний используют систему грейдов.

По сравнению с прошлым годом:

— Число компаний, где грейды формируются, выросло на 5%

— Доля Middle-специалистов выросла на 9%

— На уровне Middle увеличилось количество специалистов с опытом 5+ лет

Заработные платы в 2025 году

Заработные платы большинства специалистов сосредоточены в диапазоне 600–900 тысяч тенге. Самые высокие зарплаты в Backend и DevOps — до 4+ млн тенге.

Бонусы и развитие

Количество компаний, выдающих годовые бонусы, по сравнению с прошлым годом выросло на 10%.

38% специалистов обучаются в рабочее время за счет компании, 16% — обучаются вне работы за счет работодателя.

Что важно при выборе работодателя

Топ-3 фактора (по всем направлениям):

1. Зарплата и соцпакет — 83%

2. Возможность удаленной работы — 52%

3. Сильная команда — 45%

Факторы выбора работодателя по отдельным направлениям

Языки программирования

Лидирующие языки программирования по направлениям:

— Backend — Go, PHP

— Frontend — JavaScript

— DevOps — Python

— Android — Kotlin

— iOS — Swift

— Web QA — Python, JavaScript

— Mobile QA — Kotlin

— Fullstack QA — Python

Итоги исследования

Рынок разработчиков и QA в Казахстане становится более конкурентным: растет количество специалистов с опытом.

При выборе работодателя специалисты в первую очередь смотрят на зарплату и формат работы. Среди других факторов — сильная команда, инженерная культура, обучение и интересный продукт.

У компаний, которые учитывают эти факторы, выше шансы сформировать сильную команду и продукт.