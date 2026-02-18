ASUS ExpertCenter P400 AiO (P470VAK): стильный и мощный моноблок

Бизнес-устройство от ASUS заставляет по-новому взглянуть на организацию рабочего пространства.

В современных офисах борьба идет не только за показатели KPI, но и за каждый свободный сантиметр на рабочем столе. Сегодня бизнес требует мобильности, компактности и, что особенно важно в 2026 году — глубокой интеграции искусственного интеллекта в повседневные процессы. И как человек, который провел за монитором (и внутри него) не одну неделю, я могу с уверенностью сказать: эра громоздких системных блоков под столом окончательно уходит в прошлое (Ура!). На их место приходят моноблоки, решения вроде ASUS ExpertCenter P400 AiO.

ASUS ExpertCenter P400 AiO позиционируется как решение для растущего бизнеса. И это не просто «монитор со встроенным ПК», а продуманная экосистема, созданная для продуктивности. Нам довелось познакомиться с ASUS ExpertCenter P400 AiO (модель P470VAK), и после недели плотной работы за этим 27-дюймовым красавцем мы готовы поделиться честным обзором «без галстуков».

Тут стоит упомянуть, что это не первое бизнес-устройство у производителя. ASUS выделила целую линейку, где собрала модели, наиболее подходящие запросам бизнес-пользователей — ASUS Expert P. В нее вошли ноутбуки, настольные ПК, моноблоки. Наша новинка на обзоре — как раз из разряда моноблоков — надежное устройство для корпоративной среды, мощное, оснащенное современными AI-технологиями. Модель позиционируется как «оборудование для растущего бизнеса».

Эстетика и эргономика: больше, чем просто монитор

Первое, что чувствуешь, достав его из коробки — невероятную «легкость» в дизайне. Когда речь заходит о корпоративном «железе», мы привыкли видеть скучные серые коробки. Но ASUS ExpertCenter P400 — совсем другая история. Как человек, который привык оценивать вещи не только по «начинке», но и по тактильным ощущениям, могу сказать, что моноблок — образец того, как должен выглядеть современный рабочий инструмент в 2026 году.

Модель выпускается в классическом черном и элегантном белом цветах. Черная версия выглядит строго и профессионально, идеально вписываясь в стиль «минимализм», белая — шик и изящество. Кроме того, инженеры ASUS серьезно поработали над габаритами: по сравнению с предшественником моноблок стал на 25% тоньше. Он выглядит как премиальный монитор, в котором, однако, спрятано мощное «железо». Хотя тут важно сказать, что устройство весит аж 9 кг, и это дает приятное ощущение надежности — он не шатается от случайного задевания рукой и уверенно стоит на поверхности.

Но мой личный восторг вызвала подставка HAS (Height Adjustable Stand). Это не просто опора, сложный механизм, спасение для спины. Наконец-то монитор можно не просто наклонять. Благодаря возможности регулировки высоты экран настраивается точно под рост пользователя. Вам больше не придется сидеть за компьютером, ссутулившись. А если нужно показать презентацию коллеге или поменять угол обзора из-за яркого солнца — все делается лишь одним движением. Качество хода тут отменное. Все движения мягкие, без лишних скрипов и усилий, что говорит о высоком качестве подгонки деталей.

Когда работаешь за моноблоком, меньше всего хочется превращать стол в «выставку кабелей» или, наоборот, каждый раз мучительно нащупывать разъемы где-то в глубине корпуса. В ASUS поступили грамотно: продуманная встроенная система кабель-менеджмента позволяет спрятать все провода, оставляя рабочую зону безупречно чистой, а порты разделили на «быстрые» (под рукой) и «постоянные» (на задней панели).

Вот как это устроено на практике:

— Боковая панель — для тех, кто в движении. Здесь находятся разъемы, которыми мы пользуемся чаще всего: 1xUSB-A 2.0, идеально подходит для подключения внешнего накопителя или передатчика беспроводной мыши; 1x комбинированный аудиоразъем, для гарнитуры или микрофона. Не нужно вставать или разворачивать весь 27-дюймовый корпус, чтобы подключить флешку или наушники

— Задняя панель — центр управления. Все основные коммуникации спрятаны сзади, чтобы провода не мозолили глаза. Набор портов здесь солидный даже для серьезной рабочей станции: 3xUSB-A 3.2 (скоростные порты для принтеров, сканеров или внешних жестких дисков, где важна скорость передачи данных); 1xUSB-C 3.2 — современный разъем для быстрой зарядки гаджетов или подключения периферии нового поколения; LAN (RJ45), для стабильного проводного интернета; HDMI 1.4 (выход), если вам вдруг станет мало 27 дюймов, можно легко подключить второй монитор или проектор.

И, наконец, главная «фишка» — HDMI-вход. Одна из самых крутых особенностей модели, которая превращает моноблок в универсальный монитор. К нему можно подключить рабочий ноутбук или даже игровую приставку, используя великолепный экран P470VAK как основной. В офисных реалиях это бесценно: когда нужно поработать на ноутбуке, вы не ютитесь за маленьким экраном, а используете всю мощь 27-дюймовой матрицы.

Экран: 27 дюймов чистого удовольствия

ASUS ExpertCenter P400 AiO выпускается в двух версиях — с диагональю экрана 23,8 дюйма (P440VA) и 27 дюймов (P470VA). Модели оснащены IPS-панелями с разрешением Full HD.

Когда вы включаете ExpertCenter P400 AiO, границы реальности «стираются». Лицевая панель — это триумф инженерной мысли. Благодаря технологии NanoEdge, экран занимает 93% всей фронтальной площади. Рамок практически не существует, и вы погружаетесь в изображение. Среди плюсов здесь также важно упомянуть частоту обновления в 100 Гц, что делает работу невероятно «мягкой» (кстати, после этого стандартные 60 Гц кажутся «дергаными»). А 100% охват sRGB и яркость в 300 нит позволяют не только работать с таблицами, но и заниматься базовым дизайном или обработкой контента для соцсетей.

Для защиты глаз предусмотрено матовое антибликовое покрытие, также имеется сертификат TÜV Rheinland, и это не «просто слова». За все время работы с устройством мои глаза не «песочили» даже после 10-часового «рабочего марафона».

Производительность: когда »H» имеет значение

Моноблок работает на процессоре Intel Core i7-13620H 2,4 ГГц или Intel Core i5-13420H 2,1 ГГц (в зависимости от версии) семейства Raptor Lake. И маркировка «H» здесь ключевая — это полноценный чип с мощностью до 45 Вт, а не «задушенная» версия для тонких ультрабуков.

Благодаря стараниям разработчиков моноблок работает удивительно тихо. Для проверки мы открыли 40+ вкладок в браузере и фоном запустили обработку фото — вентиляторы издают лишь легкий шелест. Так что можно смело сказать — с поддержкой до 32 Гб оперативной памяти DDR5 и возможностью установки двух SSD (до 2 Тб), это устройство имеет запас мощности на несколько лет вперед. Для бизнеса это означает, что устройство не придется менять через два года из-за нехватки вычислительных ресурсов.

А что там с перегревом?

Когда слышишь, что корпус устройства стал на 25% тоньше, первая мысль, которая посещает любого опытного пользователя: «А что там с перегревом?». Ведь внутри этого устройства прячется не какой-нибудь энергоэффективный «малыш», а серьезный процессор. И тем не менее, инженеры заставили эту мощь работать тихо и эффективно.

Умная система охлаждения предоставляет пользователю три режима, а настраивается все это в приложении MyASUS:

— Тихий режим. Идеален для ночной работы или чтения. Вентиляторы практически останавливаются, и вы слышите только свои мысли.

— Стандартный режим. Тот самый «золотой баланс» для повседневных офисных задач. Система сама подстраивает обороты под нагрузку, оставаясь при этом максимально деликатной для вашего слуха.

— Режим высокой производительности. Если вам нужно выжать из процессора максимум. Именно в сочетании с профилем «Оптимальная производительность» в Windows моноблок показывает свои лучшие результаты в тестах.

Как результат — ASUS удалось сделать почти невозможное, упаковать мощное 45-ваттное железо в ультратонкий корпус и при этом не превратить его в шумный фен. Это идеальное решение для тех, кто ценит акустический комфорт так же высоко, как и скорость работы.

Искусственный интеллект на службе продуктивности

Главная «фишка» линейки — пакет ИИ-функций AI ExpertMeet. Это не просто маркетинговое слово, а реальные инструменты. В ASUS ExpertCenter P400 (P470VAK) искусственный интеллект — не развлечение, а невидимый помощник, который работает локально на вашем устройстве, не отправляя данные в облако (что критично для корпоративной безопасности).

Как функционал AI ExpertMeet помогает пользователю в реальности:

1. AI Meeting Minutes. Больше, чем просто диктофон. Это, пожалуй, киллер-фича для тех, кто завален созвонами. ИИ не просто превращает голос в текст (транскрибация), он умеет:

— распознавать спикеров и понимает, где говорите вы, а где — ваш коллега или клиент)

— делать «выжимку» (Summary). ИИ анализирует диалог и выделяет ключевые тезисы и задачи. Вам больше не нужно переслушивать часовую запись, чтобы вспомнить, о чем договорились.

2. AI Noise Cancellation. Двустороннее ИИ-шумоподавление отсекает посторонние звуки во время онлайн-встреч, оставляя только чистый голос.

3. Защита контента «на лету» (Watermark). В настройках ИИ-камеры есть функция «Водяной знак». Если вы проводите презентацию уникального продукта (например, показываете маркетинговый план) через видеосвязь, вы можете наложить персонализированный водяной знак прямо на видеопоток. Это защищает ваш контент от несанкционированных скриншотов или записей экрана во время трансляции.

4. AI Translated Subtitles, перевод в реальном времени. Это просто спасение, если вы работаете с иностранными партнерами. Система создает субтитры и переводит их в реальном времени прямо во время разговора. Это позволяет вести дела с коллегами из любой точки мира, даже если ваш уровень языка пока не позволяет понимать все нюансы на слух.

Помимо софта, ИИ постоянно работает внутри приложения MyASUS. Здесь реализованы такие функции, как TaskFirst (ИИ распределяет пропускную способность сети, например, если вы в видеоконференции, он приглушит скорость фоновых обновлений, чтобы картинка не «рассыпалась») и SmartConnect (моноблок анализирует качество сигнала Wi-Fi и мгновенно переключается на самую стабильную точку доступа в офисе).

Кстати, совет по настройке. Зайдите в MyASUS и активируйте приоритет трафика для видеосвязи. Это гарантирует, что ваши созвоны будут идеальными, даже если в фоне идет загрузка больших файлов.

Безопасность и надежность

ExpertCenter P400 спроектирован с учетом жестких требований кибербезопасности. Прошивка BIOS соответствует стандарту NIST SP 800-155, а наличие криптопроцессора TPM 2.0 позволяет быть спокойным за сохранность коммерческих данных. Кроме того, моноблок прошел испытания по военному стандарту MIL-STD 810H. Конечно, не стоит работать на нем в эпицентре песчаной бури, но случайные вибрации при переезде офиса или перепады температуры в помещении ему точно не страшны.

Еще одно решение для безопасности — Retractable Camera, выдвижная FHD-камера с ИК-датчиком. Она не только поддерживает вход по лицу (Windows Hello), но и физически прячется в корпус, гарантируя приватность.

Итог: стоит ли оно того?

ASUS ExpertCenter P400 AiO (P470VAK) — тот случай, когда техника подстраивается под тебя, а не наоборот. Он мощный, красивый и помогает работать быстрее за счет ИИ-фишек.

Если вы ищете способ обновить рабочее место и избавиться от лишнего на столе, сохранив при этом производительность мощного ПК, это точно ваш вариант.