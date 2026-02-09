HUAWEI Mate X7: гибкое совершенство

Смартфоны со сгибающимися экранами пока еще остаются достаточно экзотическими устройствами. Но так будет не всегда.

Продажи таких девайсов говорят в пользу того, рынок только-только формируется: по оценке аналитической компании IDC, на долю складных смартфонов по итогам 2025 года приходится всего… 2% рынка. При этом потенциал рынка колоссальный, так как существует мнение, что смартфоны со сгибающимися экранами — это «убийцы» целого класса устройств под названием «планшеты». Как минимум. Примеров такого развития в истории достаточно: когда-то цифровые фотоаппараты начального и среднего ценового сегмента почти полностью «вымерли» под натиском смартфонов, оснащенных цифровыми камерами. Тоже касается цифровых диктофонов, навигаторов и т. д.

Второй момент — такие устройства, несмотря на незначительные продажи, привлекают большое внимание, благодаря, т. н. «вау-эффекту». Кроме того, список компаний, которые обладают технологиями для создания таких устройств очень невелик. В их числе HUAWEI, которая буквально на днях представила свой флагман — HUAWEI Mate X7. Посмотрим, что получилось.

На вершине эволюции

HUAWEI Mate X7 — это ТОП. Да, именно так — топ с точки зрения внешнего дизайна, материалов, технологий — это как инопланетянин. По сравнению с ним обычный смартфон выглядит как бедный родственник. Как минимум. Трудно представить, какие усилия нужно вложить, чтобы получился такой девайс. Именно поэтому, они пока такие дорогие — разработка стоит уйму денег. Тут нужно заметить, есть два подхода на этом рынке. Первый выглядит так, как будто обычный смартфон оснащают сгибающийся дисплеем (переламывается пополам). Такой подход выглядит скорее как маркетинг — планшета он не заменит, новую нишу не создаст — это статусная игрушка. Другой подход, тот, который реализовали в HUAWEI Mate X7 — книжный вариант. И это в полной мере соответствует концепции «убийца планшетов», потому что, по сути, это и есть планшет в форм-факторе смартфона.

К слову, у HUAWEI накоплен большой опыт в этом сегменте: первая модель — Mate X анонсирована еще в 2019 году. Сейчас компании, по разным оценкам, принадлежит около 45% рынка смартфонов со сгибающимися экранами. И теперь пора посмотреть на то, как весь этот предыдущий опыт реализовался в HUAWEI Mate X7.

Два экрана Mate X7

У новинки, помимо премиального дизайна, 2 экрана. Внешний экран — LTPO OLED, 6,49″, 1080×2444 (412 ppi, 120 Гц), внутренний (основной), тот, который открывается по «книжному» сценарию, имеет следующий параметры: OLED, 8,0″, 2210×2416 (412 ppi, 120 Гц). Оперативная память — 16 Гб, флеш-памяти — 512 Гб. Камеры — две по 50 Мп (одна из них оснащена оптическим зумом 3,5х) плюс широкоугольная 40 Мп. Но это еще не все — дополняет это разнообразие две фронтальные камеры по 8 Мп. Разумеется, тут полный набор интерфейсов и коммуникационных технологий плюс датчики приближения и освещения, магнитного поля, акселерометр, гироскоп, барометр и сканер отпечатков пальцев. Все это запитывается от аккумулятора 5600 мАч (поддержка беспроводной зарядки — 50 Вт). Смартфон работает на SoC Kirin 9030 Pro (9 ядер).

Кстати, механизм, который обеспечивает, собственно, разгибание/сгибание дисплея — это особая гордость компании — прецизионное устройство, выполненное из высококачественной стали, своего рода — чудо инженерной мысли. Для удобства работы в книжном варианте в стационарном состоянии (например, на столе) имеется специальная откидывающаяся подставка. Еще один вариант фиксации — некий аналог ноутбука: половинки фиксируются как у мобильного ПК: нижняя часть клавиатура, верхняя — экран.

Но, раскрыв полностью страницы этой «книги», мы видим настоящий 8-дюймовый планшет, работающий под управлением ОС Андроид (оболочка доработана и адаптирована под складные дисплеи), оснащенный великолепным OLED-дисплеем (как работают сгибающиеся дисплеи — сюжет для отдельного материала, к слову, состоит он из 3 слоев — иными словами продукт космических технологий). Основной дисплей — это украшение, жемчужина HUAWEI Mate X7 — яркий, с отличными углами обзора, с соответствующим антибликовым покрытием. Работать с ним — особое удовольствие. Кстати, намек на космические технологии есть и на задней крышке, там, где находится блок камер. Так вот, кольцо, которое обрамляет эти камеры, называется «Орбитальное кольцо».

Если мы упомянули операционную систему, то следует добавить, что компания развивает собственную экосистему, частью которой является официальный магазин приложений HUAWEI AppGallery, который служит основной платформой для поиска, установки и управления приложениями на смартфонах и планшетах Huawei.

Вернемся к смартфону. Боковые грани HUAWEI Mate X7 обрамлены никелем, они слегка выступающие — открывать «книжку» с их помощью комфортно даже одной рукой. В нижней части слот для двух карт Nano-SIM. Стереодинамики разнесены по сторонам, что дополнительный объем звуку.

Нужно добавить, что HUAWEI Mate X7 соответствует очень серьезным стандартам IP58/IP59 (IP58, к примеру, гарантирует защиту при погружении в воду, а IP59 защищает от струй воды под высоким давлением), делая смартфон пригодным для использования в промышленных условиях.

К слову, Huawei Mate X7 выпускается в нескольких цветах — белом, черном, а также белом с особым, гильошированным покрытием.

Итого

Остается повторить, что Huawei Mate X7 — это венец инженерной мысли компании на современном этапе эволюции сгибающихся смартфонов. Безусловно, это премиальное устройство, но то, что реализовано здесь, в Huawei Mate X7, уже завтра начнет появляться в среднем ценовом диапазоне. Не сразу все — шаг за шагом. Технологии будут дешеветь, а устройства со сгибающимися экранами перестанут быть эксклюзивными и, в конечном итоге, перекроят весь рынок мобильных устройств.