HUAWEI FreeClip 2: бескомпромиссный выбор

Даже беглое знакомство с новинкой показало, что модель однозначно эволюционировала по всем параметрам.

Рынок беспроводных наушников кажется нишевым, но это ошибочное мнение. На самом деле, это ключевой сегмент, который находится в тесной конвергенции с наиболее трендовыми рынками: от игровой индустрии до ИИ.

Иными словами, не будь этого рынка, настоящего «взрыва» на рынке мобильных устройств так и не произошло бы.

По оценке исследовательской компании Credence Research, рынок беспроводных наушников достиг $69,47 млрд в 2024 году и, как ожидается, вырастет почти до $176 млрд к 2032 году, увеличиваясь с совокупным годовым темпом роста (CAGR) более, чем на 12% в течение прогнозируемого периода. В компании отмечают, что спрос растет благодаря ключевым тенденциям, которые включают «быстрый рост пространственного аудио, шумоподавление на основе ИИ и устойчивые дизайны, поддерживаемые растущим использованием в фитнесе, играх, потоковом вещании и гибридных рабочих средах».

Понятно, что рынок очень непростой, в исследовательской компании называют несколько его особенностей, среди которых, например, сильная ценовая конкуренция и насыщение рынка. Кроме того, беспроводные наушники имеют более короткие жизненные циклы из-за быстрых технологических обновлений и активного ежедневного использования, а компании сосредоточены на эффективности батареи, премиальном звуке и режимах с низкой задержкой.

В этих достаточно непростых вводных условиях очень интересно взглянуть на то, с чем пришел китайский ИТ-гигант HUAWEI со своим новым продуктом — FreeClip 2.

К слову, HUAWEI, находится на территории фронтира современного ИТ и телекома — от дата-центров до 5G и AI. Сильны позиции компании и в потребительском сегменте. Но прежде пара слов о том, какая была первая модель линейки (уже именно линейки). Без этой ретроспективы разговора не получится.

Итак, одна из главных особенностей FreeClip — ни с чем не похожий оригинальный подход в дизайне: наушники в версии компании это не только высокотехнологичное устройство, это аксессуар, украшение. Здесь следует назвать, например, раннюю модель — HUAWEI FreeBuds Lipstick. Так что традиция положена именно там. В FreeClip HUAWEI использован дизайн с названием «каффы» — это и не привычные «капельки», и не гарнитура, и не украшение с функциями наушников — скорее симбиоз лучших сторон. Но гораздо более интересно технологическое решение — звук как бы распространяется снаружи, при этом, ушной проход остается открытым, что безопасно, и не утомляет при длительном ношении. Иными словами, это и не внутриканальное решение, и не решение, основанное на «костной» проводимости.

После такого небольшого экскурса самое время посмотреть, что получилось у компании с устройством с индексом «2».

FreeClip 2

Даже беглого взгляда на новинку достаточно, чтобы понять, что компании эксперименты с FreeClip понравились, иначе бы появление FreeClip 2 выглядело как минимум странным. Также на поверхности то, что модель повторяет преемственность в дизайне, в «посадке» на ухе, но, очевидно, с гораздо более сильными параметрами.

В самой компании акцентируют, что концепция FreeClip 2 фокусируется на трех столпах:

— дизайн — т. е. при соблюдении преемственности, это более изысканный и актуализированный под тренды дизайн (в основном это касается кейса — его формы несколько изменились, кроме того, он стал меньше), новые текстурные материалы отделки и варианты цветовых решений (голубой, белый и черный), дальнейшее развитие позиционирования на outdoor-дизайн (т.е. для активного использование вне помещений);

— параметры и управление — устройство легче предшественника (5,1 г), интегрировано управление громкостью с помощью жестов, кроме того — большая мощность, класс водонепроницаемости IP57, возможность подключения двух устройств, технология SuperCharge (3 часа за 10 минут), заявленная работа в автономном режиме до 38 часов, при использовании зарядного кейса (9 часов непрерывного звучания);

— технологические особенности — новый чип с нейронным сопроцессором, интеллектуальное улучшение качества голоса при звонке, двойной микрофон + улучшенная интеллектуальная система шумоподавления и полная совместимость с операционными системами iOS и Android.

Как отмечают в компании, в модели FreeClip 2 была проделана большая работа с улучшением параметров АХЧ, в основе чего, например, динамики с двойной диафрагмой. Кроме того, в приложении (помимо пресетов) имеется 10-полосный эквалайзер, который позволяет подстроить FreeClip 2 под конкретные задачи. Ну, и, конечно, связка с ИИ стала глубже, это очень заметно примере системы шумоподавления. Все это, конечно, очень благотворно отразилось на качестве звучания: басы «сочнее», а «объемность» звука еще заметнее.

Даже беглое знакомство с FreeClip 2 дает такое мнение: модель однозначно эволюционировала по всем параметрам, при неизменности ключевого подхода (дизайн «каффы»), фактически концентрируя лучшее, что есть рынке от «внутриканальных» и «костных» моделей, формируя особую уникальную нишу.

Каждый пользователь может выбрать и стилизовать наушники под свои предпочтения.

Кстати, приобрести FreeClip 2 можно уже сейчас на Kaspi в официальном магазине бренда и в магазинах у партнеров.

Что дальше?

В упомянутом исследовании рынка беспроводных наушников Credence Research, в качестве трендов, которые компания выделяет на рынке, присутствуют такие, как: аудиофункции на основе ИИ и умная интеграция; рост устойчивых, ремонтопригодных и экологически чистых дизайнов и расширение пространственного аудио и иммерсивных (с глубоким погружением) развлечений. Если это так, то самое интересное здесь еще впереди.