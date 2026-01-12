bcc.kz как суперапп нового поколения: почему один смартфон теперь заменяет отделение, кошелек и маркетплейс

Приложение от Банка ЦентрКредит - мощный и умный помощник у вас в кармане.

Согласно глобальным исследованиям, современный человек касается экрана смартфона в среднем 2600 раз в день. По сути, смартфон стал «пультом управления реальностью»: в нем мы работаем, общаемся, заказываем еду и платим налоги. Казахстан, будучи одним из мировых лидеров по проникновению финтеха, уже прошел стадию, когда простого мобильного банкинга пользователю достаточно. В игру вступают супераппы — приложения, закрывающие максимальный процент финансовых и жизненных потребностей пользователя.

К слову, за первые 9 месяцев 2025 года количество безналичных транзакций в Казахстане выросло на 10,3% и достигло 10,36 млрд операций. Объем безналичных платежей за этот же период составил 136,52 трлн тенге. А количество активных пользователей онлайн-банкингов превысило 24 млн. То есть, один казахстанец в среднем активно пользуется приложениями 2-3 банков.

В условиях активного развития экосистем Банк ЦентрКредит выбрал собственный путь, делая акцент на решениях, которые органично дополняют потребности клиентов. Помимо того, что БЦК оснастил свой суперапп bcc.kz целым набором интереснейших и полезных сервисов и фишек, так еще и объявил о трансформации приложения в открытую экосистему.

Карты. Получаем за минуту и настраиваем под себя

Чтобы стать клиентом банка, достаточно всего пары кликов в смартфоне. Процесс полностью удаленный: ввод ИИН, видеоидентификация, скан удостоверения — и через минуту у вас есть цифровая карта, готовая к привязке в Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay.

Всего в приложении можно открыть аж 9 видов карт, включая детские, travel-карты и премиальные продукты. Есть и особенные фишки:

— Опция «Динамический CVV». Это то, что критически усиливает безопасность для карт пользователя. Трехзначный код на обороте виртуальной карты меняется раз в час, что делает данные карты совершенно бесполезными для мошенников, если они были украдены ранее.

— Специально для путешественников: флагманская #GoldCard поддерживает китайские юани и дает повышенный кешбэк за транзакции в Китае. В целом, по этой карте можно снимать до 1,5 млн тенге наличными по всему миру. А #TravelCard дает до 7% на путешествия внутри Казахстана (отели, глэмпинги), так что она весьма актуальна для внутреннего туризма.

Кстати, если вы сомневаетесь, какую карту или депозит выбрать, внутри приложения есть удобный инструмент сравнения продуктов, где наглядно показаны все отличия.

Про настоящий кэшбэк

Отдельно стоит рассказать о программах лояльности БЦК. Мы привыкли, что банки часто начисляют «бонусы», которые можно потратить только на оплату коммуналки или внутри их экосистемы. А здесь — это настоящие деньги.

Как работает: кэшбэк копится на специальном бонусном счете. В любой момент вы можете нажать кнопку «Вывести», и сумма моментально перечисляется на карту. Этими деньгами можно распоряжаться как угодно: положить на депозит или инвестировать, снять в банкомате, перевести другу, оплатить продукты в магазине или купить кофе. И никаких ограничений «только у партнеров».

Еще один любопытный продукт — BCC Plus. По сути, это система уровней, которая работает по принципу подписки на активность: чем больше вы пользуетесь приложением, тем выше ваша награда. Система состоит из уровней (например, Silver, Gold, Platinum, Iron). Чтобы повысить уровень, достаточно выполнять простые условия — совершать платежи, делать покупки или держать средства на депозите.

Что дает высокий уровень в BCC Plus? В первую очередь — повышенные лимиты. На базовом уровне есть предел по сумме кэшбэка в месяц, но с переходом на VIP-уровни (Platinum/Iron) лимиты расширяются, позволяя возвращать значительные суммы с крупных покупок. Также пользователь получает доступ к выбору любимых категорий с повышенным процентом возврата (до 10%).

И это честная сделка: вы активно пользуетесь банком — банк делится с вами прибылью!

Дизайн и юзабилити

Первое впечатление — все очень удобно. Не приходится «по полчаса» искать, где твои деньги: все карты, счета и продукты сразу видны на главном экране, отображение интуитивно понятно и не вызывает вопросов. Также на главную вынесены актуальные котировки валют и драгметаллов, что избавляет от необходимости гуглить биржевые сводки.

Пользователь может настроить приложение под себя: выбрать темную или светлую тему, а также, что критически важно для инклюзивности, включить крупный шрифт (функция, за которую скажут спасибо люди старшего возраста и слабовидящие).

Отдельного упоминания заслуживает функция «Скрыть баланс». Одной кнопкой можно спрятать суммы на счетах от любопытных глаз. Это простая, но крайне важная деталь цифровой гигиены.

Кроме того, в одном из обновлений 2025 года появилась очень важная функция в разделе «Безопасность» — История входов. Теперь пользователь может видеть все устройства, с которых осуществлялся вход в аккаунт, и даже заблокировать подозрительное устройство (а не просто сессию) — через него больше нельзя будет зайти в приложение.

Еще один сильный аргумент в пользу удобства приложения — наличие кнопки для перехода в WhatsApp чат с консультантом. В эпоху, когда никто не любит пытаться дозваниваться в колл-центры, это особенно заботливая опция.

Профессиональные инструменты: FX и управление кредитами

Самый главный функционал банковского супераппа — это, конечно, финансовые сервисы. И тут с ними все более чем отлично.

Для управления кредитами реализован уникальный сервис — пост-кредитное обслуживание. Это достаточно редкий для рынка функционал, позволяющий управлять действующим кредитом без визита в отделение. Прямо в приложении можно сделать частичное или полное досрочное погашение, изменить дату ежемесячного платежа, увеличить или уменьшить срок кредитования, а также оформить отсрочку платежа при необходимости.

А для тех, кто умеет пользоваться деньгами с умом, доступны #картакарта и новый продукт от банка с льготным периодом на полугода — #180. Используя кредитный лимит в льготный период (без процентов), собственные средства можно держать на депозите, получая пассивный доход.

Если же вы хотите копить или инвестировать, то вам доступно сразу несколько уникальных инструментов:

— Умная аналитика. Это не просто история операций, это полноценный PFM-сервис (Personal Financial Manager), встроенный прямо в банкинг. Уникальный для нашего рынка продукт, который заменяет сторонние приложения для ведения бюджета.

Сервис показывает пользователю полную картину его благосостояния — собирает данные не только по картам, но и суммарный баланс по всем активам, включая валютные вклады и металлические счета (золото/серебро). Таким образом, вы можете не просто смотреть, куда ушли деньги, но и планировать будущие расходы, рассчитывать инвестиции, или рассматривать варианты будущих вкладов.

Здесь можно также установить лимиты по конкретным категориям (например, «Развлечения» или «Рестораны»), чтобы не выйти за рамки бюджета. А удобные графики в реальном времени покажут, насколько вы близки к «красной черте».

— Инвестиции: инструменты для приумножения капитала. В bcc.kz понимают, что современный банкинг — это не только сохранение, но и рост накоплений. Приложение открывает доступ к брокерским услугам и инвестиционным инструментам, позволяя пользователю не просто хранить деньги на счете, а заставлять их работать. Это понятный вход в мир инвестиций как для новичков, так и для тех, кто уже формирует свой портфель для пассивного дохода. Стоит отметить, что любые операции в инвестициях у bcc — без комиссий. Это делается для того, чтобы сделать инвестиции доступными для всех и научить казахстанцев финансовой грамотности. Также важно упомянуть: теперь пользователи bcc.kz получили доступ к международным биржам NYSE и NASDAQ. В связи с запуском международного рынка банк установил льготные условия — торговля на KASE и KASE Global будет бесплатной до 30 июня 2026 года, а сделки на международном рынке — до 28 февраля 2026 года.

— FX-платформа. Это не просто обменник, а торговый терминал в кармане. Вы можете менять валюту по биржевому курсу (29 валютных пар) — это выгоднее, чем в обычных обменниках. А функция TOM/SPOT позволяет не ждать нужного курса у экрана, а выставить заявку с желаемой ценой. Сделка пройдет автоматически, когда рынок достигнет вашей отметки.

— Персональный курс. Для крупных сумм можно запросить индивидуальный курс, получив дополнительную «скидку» от банка.

— Золото онлайн. Можно приобрести слитки, или обезличенные металлические счета. Если покупаете слитки, потом их можно забрать в отделении банка.

— Копилка на мечту: депозит «Моя цель». Ставите красивую картинку своей мечты на заставку, называете депозит и копите без соблазна снять деньги раньше времени.

Переводы и платежи. Делим счет и помогаем родным

Функционал переводов очень порадовал: можно отправлять деньги по всему миру (Western Union, Swift, Korona Pay, Visa+), и даже в Узбекистан просто по номеру телефона.

Но самые интересные фишки спрятаны в сценариях использования внутри страны:

— Запросы денег — отличное решение для совместных ужинов или сборов на подарок. Можно выбрать контакты, разделить сумму чека, и приложение само разошлет запросы участникам (работает внутри сети bcc.kz).

— Автопереводы. Функция позволяет настроить регулярную отправку денег (например, родителям или детям-студентам). Вы один раз задаете сумму и дату, а дальше система сама по установленному расписанию осуществляет переводы.

— Автоплатежи. Полезный инструмент для автоматизации рутины. Приложение берет на себя заботу о регулярных тратах. Функция позволяет один раз настроить расписание для оплаты коммунальных услуг, мобильной связи, интернета или образования, и больше не держать эти даты в голове. Система сама проведет транзакцию в нужный день. Это не просто удобно, но и позволяет избежать просрочек по невнимательности, освобождая время для более важных задач.

А вообще, в разделе «Платежи» у bcc.kz широчайший набор сервисов (более 7000!), от оплаты коммуналки до пожертвований в мечети. Если вы получаете зарплату в Банке ЦентрКредит, по карте #bccpay действует кешбэк 10% на оплату коммунальных услуг, интернета, связи и ТВ, детских садов, а также транспорта.

И здесь стоит заметить: БЦК стал одним из первых, кто внедрил поддержку единого QR в Казахстане. Поэтому теперь пользователю не нужно искать «свой» терминал. Достаточно отсканировать QR-коды партнеров (и даже некоторых конкурентов, входящих в альянс) прямо из приложения bcc.kz. Это огромный шаг к универсальности, когда один телефон заменяет весь пластик.

Lifestyle-платформа: оригинальные бренды и GovTech

В приложении есть раздел BCC Mall, что действительно необычно. Встроенный маркетплейс позиционируется как антипод «барахолкам». Главный принцип — только официальные реселлеры, поэтому Dyson, Nike, Adidas, Pandora и другие бренды здесь гарантированно оригинальные. Помимо этого, в BCC Mall бывают скидки до 70% и кешбэк до 15%. Плюс есть рассрочка 0-0-4, которую часто не дают в офлайн магазинах.

Еще одна интересная функция раздела — интеграция с зарубежными площадками. Пользователи могут заказывать товары с популярного китайского сервиса Poison или бренды напрямую из США (New Balance, Adidas, Under Armour). Причем банк выступает гарантом безопасности сделки.

Не отстает и раздел госуслуг. Банк интегрировал сервисы, ради которых раньше приходилось ходить в ЦОН. Прямо в приложении реализован сервис «Цифровой нотариус» для оформления доверенностей онлайн. Помимо этого, можно проверить застройщика или историю владения недвижимостью, подать таможенную декларацию, узнать историю авто и даже купить VIP-номера.

Впечатления

Приложение bcc.kz трансформировалось в полноценный инструмент для повседневной жизни. Что важно: банк не просто оцифровал свои услуги, он создал для пользователей полнофункциональную среду, не просто предлагающую им банковские продукты, но и помогающую в решении повседневных жизненных задач. А сочетание глубокого банковского функционала (FX-платформа, управление кредитами) с lifestyle-возможностями, госуслугами и маркетплейсом оригинальных товаров делает его одним из самых технологичных решений на нашем рынке.

Главные выводы:

— Стратегия открытости. Решение пустить в свою экосистему сторонних разработчиков — это смелый шаг, который в перспективе сделает приложение бесконечно функциональным.

— Внимание к деталям. Такие функции для безопасности, как скрытие баланса и динамический CVV, показывают, что UX проектировали с заботой о реальных сценариях жизни и защите финансов пользователей.

— Глубина. Сочетание профессионального FX-обменника с удобным маркетплейсом и госуслугами делает приложение универсальным инструментом и помощником в большинстве жизненных ситуаций.

Суперапп bcc.kz — это отличный пример того, как классический банк трансформируется в технологическую IT-компанию, сохраняя при этом надежность финансового института.