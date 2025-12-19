В ногу с ИИ: обзор ASUS ExpertBook B5

Он не только прочный и мобильный — он буквально построен вокруг идеи локального ИИ, который работает прямо на устройстве, без облаков и ожидания.

В современном мире, когда офис — это любое место, где есть Wi-Fi, требования к рабочему инструменту меняются. При этом бизнес-ноутбуки зачастую воспринимаются как скучные «кирпичи» для документов и почты. Надежные, но «безликие». Компания ASUS явно решила сломать этот стереотип, выпустив весьма примечательный девайс. 16-дюймовый ноутбук ASUS ExpertBook B5 (B5605CCA) оказался мощным устройством с искусственным интеллектом, который, тем не менее, достаточно портативен и станет отличным спутником в поездках и командировках.

В портфеле ASUS линейка ExpertBook B5 занимает нишу Advanced, это «золотая середина» между базовыми моделями и премиальными флагманами. Он не только прочный и мобильный — он буквально построен вокруг идеи локального ИИ, который работает прямо на устройстве, без облаков и ожидания. Получилось ли у компании создать устройство с «характером», которым хочется пользоваться? Давайте разбираться…

Внешний вид: легче, чем кажется

Начнем с того, что этот ноутбук умеет удивлять. Когда берешь в руки 16-дюймовое устройство, да еще и в металлическом корпусе, ожидаешь ощутимой тяжести. Но новинка весит 1,75 кг. Спасибо магниево-алюминиевому сплаву — он не оттягивает плечо, если носить его весь день. А толщина модели составляет всего 1,79 см, так что ноутбук без проблем поместится в стандартный деловой портфель. Как видим, производитель позаботился о том, чтобы устройство соответствовало веянию времени — легкость и компактность.

Корпус ощущается прочным, не люфтит. Из интересных фишек — благодаря специальному шарниру экран откидывается на 180 градусов. Причем открыть ноутбук можно одной рукой. Такое решение оказалось максимально удобным — ноутбук примет такое «положение в пространстве», которое будет максимально комфортным для пользователя. Вы можете демонстрировать проекты коллегам или работать «полулежа».

К слову, ExpertBook B5 прошел сертификацию по военному стандарту MIL-STD 810H. Конечно, это не значит, что им можно забивать гвозди, но тряску в багаже, перепады температур и случайные удары он переживет увереннее, чем обычный потребительский ультрабук. Клавиатура имеет защиту от влаги (выдерживает до 78 мл жидкости) и оснащена отдельным цифровым блоком, чего часто лишены мобильные ПК. Ход клавиш глубокий и четкий, а тачпад не «проседает» при использовании.

Если же говорить про возможности подключения, то ASUS не стала играть в минимализм — набор разъемов у новинки избавит пользователя от необходимости носить с собой «мешок» переходников. У ExpertBook B5 есть полноценный RJ45 для проводной сети (что уже редкость в современных ноутбуках), HDMI 2.1 для подключения 4K-мониторов и кардридер microSD. Отдельного внимания заслуживают два порта Thunderbolt 4. Они поддерживают быструю зарядку (Power Delivery), вывод изображения и передачу данных на скорости до 40 Гбит/с. А за беспроводную связь отвечает новейший модуль Wi-Fi 7 (в топовых комплектациях).

Экран: рабочее пространство 2, 5K

В модели B5605CCA установлен 16-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 16:10 — этот формат становится стандартом для работы, так как вмещает больше вертикально ориентированного контента. Разрешение дисплея составляет 2,5K (2560×1600, WQXGA), благодаря чему обеспечивается отличная четкость, а частота обновления 144 Гц делает скроллинг очень плавным. Матовое покрытие и яркость 400 НИТ добавляют «плюсиков» — на ноутбуке вполне комфортно работать даже при ярком офисном освещении или в солнечный полдень на летней площадке.

Эра AI PC

Давайте честно: сейчас наклейки «AI» добавляют на все подряд, даже на тостеры. Но в случае с ExpertBook B5 это не просто маркетинг! Технология искусственного интеллекта является изюминкой устройства и на самом деле изменяет сценарии работы.

Сначала о начинке. Ноутбук построен на базе новейших процессоров Intel Core Ultra (Series 2) (вплоть до Core Ultra 7). Главная фишка этой платформы — выделенный нейронный процессор (NPU) Intel AI Boost. Общая производительность платформы достигает 99 TOPS (триллионов операций в секунду), из которых 13 TOPS приходится именно на NPU. Но зачем эти «сухие» цифры обычному менеджеру или директору?

Дело в том, что в отличие от облачных чат-ботов, NPU позволяет обрабатывать данные локально на устройстве. Это критически важно, когда вы работаете с финансовыми отчетами или NDA-документами. Ваши данные не улетают на чужой сервер для обработки. А перенос задач ИИ (например, размытие фона в Zoom или шумоподавление) с основного процессора на NPU позволяет ноутбуку не задействовать основной процессор, а значит — не терять производительность, плюс — работать до 15 часов от батареи. Для Windows-ноутбука такого класса это впечатляющий результат.

ИИ-инструменты уровня «Бог»

В программной части ExpertBook B5 может похвастаться целым набором ИИ-функционала. Предустановленный набор инструментов превращает хаос онлайн-встреч в порядок. За все это отвечает ASUS AI ExpertMeet, который выступает как ваш личный секретарь. Пользователь новинки получает:

— Кнопку Copilot — отдельную клавишу вызова ИИ-ассистента на клавиатуре.

— ИИ-переводчика. Система умеет генерировать субтитры в реальном времени. А если у вас созвон с иностранными партнерами, вы получите перевод «на лету».

— Стенограммы онлайн-встреч. Вам больше не придется лихорадочно конспектировать во время видео-встреч. ИИ создаст краткие резюме (саммари) сказанного, выделяя ключевые моменты.

— Умное шумоподавление. ИИ «убирает» посторонние звуки не только от вашего микрофона, но и из входящего аудио. Как результат — вы будете четко слышать собеседника, даже если он звонит из аэропорта или кофейни.

Безопасность в эру AI PC

Для корпоративного сектора безопасность — это не пустой звук. И разработчики ExpertBook B5 позаботились о том, чтобы ноутбук был действительно защищен. О локальной обработке ИИ-запросов, что критично при работе с бизнес-информацией, мы уже упоминали. Также здесь реализована система безопасности ExpertGuardian, которая включает вход по лицу (ИК-камера), сканер отпечатка пальца, криптопроцессор TPM 2.0 и даже считыватель смарт-карт (опционально).

Отдельно расскажем про криптопроцессор. TPM 2.0 (Trusted Platform Module) — это микрочип безопасности, который выступает своего рода «цифровым сейфом» для системы. В бизнес-ноутбуке он берет на себя несколько задач:

— Аппаратная защита ключей. В отличие от хранения паролей на жестком диске (где их могут найти кибер-взломщики), TPM хранит ключи шифрования в отдельном защищенном месте.

— Защита Windows 11. TPM 2.0 работает в связке с функциями безопасности Windows 11 (Secured-core PC), обеспечивая изоляцию ядра и целостность памяти. Это защищает операционную систему от сложных атак на уровне прошивки.

— Проверка целостности. При включении ноутбука TPM проверяет, не была ли взломана или изменена система до загрузки Windows.

— Шифрование данных. Если вы используете шифрование диска (например, BitLocker), именно TPM хранит ключ расшифровки. Даже если злоумышленник вытащит жесткий диск и попытается прочитать его на другом устройстве, у него ничего не выйдет без этого чипа. Таким образом корпоративная информация находится под надежной защитой.

Ну, а кроме того, веб-камера защищена физической «шторкой» — ее можно просто задвинуть.

Один из сценариев использования

Мы посмотрели на новинку с точки зрения одного из возможных пользователей — оператора аэросъемок. И оценили критичные для полевой работы качества ExpertBook B5. Среди них:

— Шумоподавление во встроенном микрофоне в ветреную погоду. ИИ-фильтры мгновенно убрали шум ветра, голоса других людей, гул автомобилей.

— Улучшение изображения веб-камеры. Когда созваниваешься с заказчиком прямо с локации, картинка остается чистой и стабильной.

— Локальные ИИ-задачи. Быстрый анализ фото, улучшение видео, создание заметок, плюс все преимущества ASUS AI ExpertMeet, о которых мы говорили выше.

— Повышенная автономность — иногда это жизненно необходимо, когда идет рендер видео, и нет возможности подзарядить ноутбук.

— Прочность и мобильность без потери функциональности — особенно важны оператору аэросъемок.

«Для человека, который постоянно работает в полях, в горах, возле воды, на ветру — это прямое попадание в цель. Я без опасений брал его на площадку, клал рядом с дронами, рюкзаками, инструментами, и ноутбук чувствует себя уверенно. 16-дюймовый экран с разрешением 2,5K и частотой обновления 144 Гц — тоже огромный плюс. Часто мои FPV-видео — это поток очень быстрых сцен и мелких деталей. И монитор здесь раскрывается на 100%. С учетом Intel Arc Graphics и быстрой памяти DDR5 ноутбук уверенно тянет обработку 4K-видео, предпросмотр и экспорт роликов. Работать можно буквально на месте съемки — в машине, в полевых условиях, на локации, не дожидаясь возвращения в офис. Особенно я оценил наличие microSD. Для оператора FPV это спасение. Карта из дрона — сразу в ноутбук — просмотр — анализ — и можно лететь дальше. Больше нет необходимости носить с собой картридер, так как вся техника у меня работает с microSD картами. Могу сказать, что ASUS ExpertBook B5 — это ноутбук, который создан для real-production и нового ИИ-поколения. Для меня как для человека, работающего с аэросъемками и FPV-дронами, это полноценная рабочая станция будущего, которую можно взять с собой куда угодно и не переживать за производительность, надежность и автономность», — говорит Ярослав Бартули, пилот FPV-дронов.

Еще несколько важных моментов

Благодаря двум слотам SO-DIMM (до 64 Гб ОЗУ) и двум M.2 для SSD (с поддержкой RAID) этот ноутбук не устареет через год. Так что вы сможете наращивать его мощность по мере роста задач. Важно также добавить, что благодаря модульной конструкции замена аккумулятора (при необходимости) может производиться без специальных инструментов. Это значительно снижает время простоя и расходы на обслуживание. Также здесь реализована поддержка платформы Intel vPro, что упрощает администрирование в корпоративной сети.

Если же говорить об экологичности (важный пункт в современном мире), ASUS внедрила «Цифровой паспорт продукта» (DPP), благодаря которому по QR-коду можно отследить весь жизненный цикл устройства, от добычи материалов до переработки. Для компаний, соблюдающих ESG-стандарты, это весомый аргумент в пользу выбора устройства.

Вердикт: инвестиция, а не трата

ASUS ExpertBook B5 (B5605CCA) — это тот случай, когда ноутбук перестает быть просто инструментом и становится умным ассистентом. При этом производителю удалось совместить, казалось бы, взаимоисключающие вещи — достаточно большой 16-дюймовый экран с частотой 144 Гц и легкий корпус весом 1,75 кг, который помещается в обычный портфель.

Конечно, это не самое дешевое решение на рынке. Но будем откровенны, такие устройства не приобретаются просто для набора текста. А для профессионалов — менеджеров, аналитиков, руководителей, которые живут в ритме гибридной работы — этот ноутбук станет не просто рабочим инструментом, но и полноценным ассистентом. С ASUS ExpertBook B5 мы получаем большой экран в легком корпусе, независимость от розетки почти на весь рабочий день, широкий набор портов на все случаи жизни. И функционал ИИ здесь — это не просто игрушка или дань техно-моде, а реальный способ сэкономить время на рутинных задачах.

Поэтому если вы ищете надежного «партнера» для бизнеса, который не подведет ни в офисе, ни в бизнес-лаунже аэропорта, к модели ASUS ExpertBook B5 (B5605CCA) определенно стоит присмотреться.