Казахстанские компании получат больше гибкости в ЭДО: idocs запустил «Динамические маршруты»

Это усиливает тренд на адаптируемый и по-настоящему удобный ЭДО.

Когда в бизнесе растет количество процессов, растет и сложность документооборота. В крупных компаниях один документ может пройти через нескольких руководителей, юристов, бухгалтерию, подрядчиков и даже внешних партнеров. До сих пор такие многоступенчатые схемы приходилось подстраивать под возможности сервисов.

Теперь все изменится. idocs представил новый функционал «Динамические маршруты», который позволяет подстроить движение документов под реальные процессы компании, независимо от их сложности.

Как работает новый функционал

В idocs отмечают — запрос на гибкие маршруты долгое время входил в топ-3 пожеланий клиентов из разных отраслей: от ритейла до строительных холдингов.

«Даже простое согласование руководителем в разных организациях устроено по-своему. Мы развиваем продукт, исходя из реальных кейсов клиентов, и добавили возможность полностью настраивать логику движения документов. Теперь idocs можно адаптировать под любой процесс, где важны последовательность, роли и порядок действий», — объясняет Шынар Галиева, CEO idocs.

Новая система позволяет задавать три типа маршрутов:

— Последовательные. Классическая схема «по ступенькам», когда документ проходит от одного участника к другому, но теперь с возможностью выстраивать любую кастомную цепочку.

— Параллельные. Документ сразу получает вся группа участников. Такой формат подходит, например, для массового ознакомления сотрудников с внутренними регламентами или политиками безопасности.

— Смешанные. Самый гибкий вариант: последовательные и параллельные этапы можно комбинировать в одном маршруте. Это дает компаниям возможность повторить в ЭДО свою реальную оргструктуру, не ломая существующие регламенты.

Гибкость даже после запуска процесса

Одна из ключевых новинок — возможность добавлять сотрудников в маршрут уже после запуска документа (на тарифе Pro). Это решает типичную проблему больших команд, где участников согласования часто приходится подключать по мере появления новых задач.

Гибкая настройка маршрутов доступна не только для внутренних процессов, но и для обмена документами с контрагентами. Это особенно актуально для сделок с несколькими партнерами, где порядок подписания важен юридически и организационно.

На тарифном плане Pro отправитель может:

— задавать индивидуальную логику движения файла между всеми участниками сделки;

— выбирать последовательную, параллельную или смешанную очередность;

— отправлять документ внешнему партнеру без своей подписи, чтобы сначала получить подтверждение другой стороны, даже если контрагент не использует idocs.

Это снимает часть бюрократических ограничений в B2B взаимодействии и позволяет интегрировать ЭДО в реальные бизнес-процессы, а не наоборот.

Каким компаниям подойдет тариф Pro

idocs Pro ориентирован на организации, где документооборот включает большое количество участников и сложные схемы согласования. Среди возможностей:

— массовое подписание и ознакомление сотрудников;

— до 20 контрагентов в одном маршруте;

— интеграция с 1С: Бухгалтерия и 1С: Подписание;

— полная кастомизация маршрутов для внутренних и внешних процессов.

idocs — первая казахстанская платформа электронного документооборота, основанная в 2016 году. Все документы, отправленные через сервис, имеют юридическую силу и не требуют бумажных копий, а система безопасности соответствует международным и казахстанским стандартам.

Запуск «Динамических маршрутов» усиливает тренд на адаптируемый и по-настоящему удобный ЭДО. Для бизнеса это означает меньше ручных согласований, меньше задержек и больше контроля над тем, как именно двигаются документы внутри и вне компании.