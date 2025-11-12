idocs и новая логика B2B: доверие вместо продаж

Почему в 2025 году успешные компании строят бизнес вокруг данных, опыта клиента и скорости принятия решений.

B2B-маркетинг переживает смену парадигмы: от навязчивых коммуникаций к системному управлению опытом клиента. Компании больше не ищут поставщиков, они ищут партнеров, которые понимают их бизнес. О том, как строится современная экосистема коммерции и почему маркетинг становится частью операционного ядра бизнеса, рассказывает директор по коммерческой деятельности idocs Артем Деркаченко.



Автор фото - Мария Попова

— Как сегодня устроена коммерческая модель idocs и какую роль в ней играет экосистема продвижения продукта?

— В основе коммерческой модели idocs лежит синергия маркетинга, продаж и клиентского сервиса, объединенных общей целью: рост эффективности клиентов и компании. Мы не просто продаем технологию, мы строим систему, которая помогает бизнесу работать проще, быстрее и безопаснее.

Продвижение в этой модели играет роль связующего звена между бизнесом и клиентом. Мы не ограничиваемся классическим подходом к продвижению, а развиваем экосистему обучения, партнерских интеграций и аналитики. Каждая точка контакта с idocs добавляет ценность и усиливает доверие, превращая продукт не просто в инструмент, а в элемент операционной надежности бизнеса.

— Какие ключевые принципы вы закладываете в стратегию продвижения B2B-продуктов? Что работает именно в вашей категории и для вашей аудитории?

— Главный принцип: думать не категориями продаж, а категориями пользы. Современный B2B-клиент это команда людей, которые уже погружены в цифровую среду и ожидают простых, понятных решений. Поэтому стратегия продвижения idocs строится на трех составляющих. Во-первых, глубокое понимание клиента. Мы сегментируем не только по отраслям, но и по уровню цифровизации, типу процессов и модели принятия решений. Во-вторых, опыт вместо рекламы. Мы показываем не просто функциональность продукта, а то, как после внедрения idocs у клиентов меняются процессы и растет эффективность.

И в-третьих, интеграция функций. Маркетинг, продажи и клиентский сервис у нас работают как единая экосистема данных, где каждая гипотеза проверяется, а результат измеряется. Это делает рост предсказуемым.

— Как вы выстраиваете синергию между маркетингом, продажами и продуктом? Есть ли единая система данных и обратной связи?

— Сегодня эффективность в B2B определяется скоростью и качеством реакции. Мы построили систему, в которой маркетинг, продажи и продукт работают в едином контуре аналитики и целей.

Это позволяет видеть полный путь клиента: от первого контакта до регулярного использования сервиса. Маркетинг знает, как клиент принимает решения, продажи понимают, где формируется интерес, а продукт получает обратную связь из реальных сценариев использования.

Каждая гипотеза тестируется быстро: идея — данные — результат. Это формирует культуру, где решения принимаются не на уровне интуиции, а на уровне доказательств. И именно эта операционная зрелость позволяет idocs расти устойчиво, сохраняя фокус на клиенте.

— Какие тенденции в B2B-маркетинге и продажах вы считаете определяющими на ближайшие 2–3 года?

— B2B перестает быть про «продать решение» — он становится про изменение логики ведения бизнеса. Компании больше не ищут поставщиков, они ищут партнеров, которые понимают их бизнес-процессы так же глубоко, как они сами.

Первое, что меняется, — уровень зрелости клиентов. Они приходят уже с опытом цифровизации, поэтому ждут не объяснений, а совместного проектирования решений. В этом контексте маркетинг превращается не в коммуникацию, а в инструмент управляемого влияния на принятие решений.

Второе — борьба за внимание клиента становится центральной задачей B2B. Сегодня важно не быть громче, а быть уместным. Компании, которые умеют точно попасть в контекст и потребность клиента в нужный момент, выигрывают не только сделку, они выигрывают доверие. Здесь решающим становится операционная чувствительность и способность всей организации быстро перестраиваться под изменяющиеся ожидания.

И третье — коммерция становится кросс-функцией. Успешные компании выстраивают единый контур между маркетингом, продуктом, продажами и клиентским опытом. По сути, мы движемся к модели, где коммерция — это не отдел, а система роста.

— И напоследок, если выделить одно главное правило успешного продвижения B2B-продукта в 2025 году, что бы вы назвали?

— Главное правило — быть не заметным, а незаменимым. B2B-клиент ищет не обещаний, а результата. И этот результат должен подтверждаться каждый день в цифрах, скорости, простоте. Продвижение сегодня уходит в сторону постоянного доказательства пользы. Когда компания способна демонстрировать эффективность в каждом действии — это и есть лучший маркетинг.