Рынок виртуальных АТС в Казахстане вырос на 73%

Казахстанский рынок виртуальных АТС (ВАТС) продолжает демонстрировать динамичный рост. По итогам 2024 года количество компаний-пользователей увеличилось на 73%, а в денежном выражении рынок вырос на 19%. Темпы развития рынка опережают ожидания экспертов из аналитического агентства Data Hunters Research, прогнозировавших рост на уровне 50%.

В 2024 году число компаний, подключивших ВАТС, достигло 2 593 по сравнению с 1 500 годом ранее.

В денежном выражении объем рынка составил 853,7 млн тенге против 720 млн тенге в 2023 году. Более умеренные темпы роста выручки объясняются стремлением операторов расширить рынок, запуская дополнительные акции и сохраняя прежний уровень цен.

Крупнейшим игроком рынка остается мобильный оператор Kcell, на долю которого приходится 34% клиентской базы и 55% выручки. Компания первой среди операторов запустила ВАТС в Казахстане, предлагает мобильную номерную емкость и активно развивает интеграции с CRM.

Заметным участником рынка стал оператор Beeline, недавно запустивший и развивающий продажи своей ВАТС, заняв долю 14%.

Существенную долю рынка занимают зарубежные игроки: российские onlinePBX и Sipuni заняли 21% и 5% рынка соответственно, украинский Binotel — 21%.

Казахстанский рынок ВАТС отличается высокой степенью консолидации: пять крупнейших операторов обслуживают около 95% пользователей. Однако на рынке присутствуют игроки, которые могут войти в число лидеров: «Транстелеком» (TTC), находившийся в 2024 году на пилотной стадии, в 2025 году полноценно выходит на рынок и постепенно расширяет спектр услуг, а «Казахтелеком» заявил о планах запустить ВАТС для самой большой клиентской базы страны.

Вместе с ростом клиентской базы расширяются и функциональные возможности ВАТС. Операторы внедряют CRM-интеграции, сервисы FMC и инструменты коллтрекинга. Все это повышает ценность ВАТС для бизнеса и стимулирует спрос в разных сегментах.

Результаты 2024 года подтверждают высокий потенциал рынка: аналитики ожидают, что он продолжит демонстрировать рост, и в ближайшие годы CAGR составит более 30%.

