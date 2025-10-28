Мы уронили, намочили и поцарапали HONOR X9d - и вот что вышло

Компания HONOR смогла сделать крепкий аппарат, который надежно справляется со своими задачами в любых условиях.

Если бы смартфоны умели вздыхать, мой новенький HONOR X9d наверняка бы уже глубоко выдохнул после тяжелой рабочей недели. Ранее я решила проверить, насколько его ударопрочность и влагозащита реальны и спасают в быту. Давайте посмотрим, что из этого вышло.

В комплекте с HONOR X9d поставляется базовый набор: сам смартфон, зарядное устройство, кабель USB-C, извлекатель SIM-лотка, черный резиновый чехол, краткое руководство и гарантийный талон. Все аккуратно упаковано, с защитными пакетиками и картонными отсеками по краям, что предотвращает удары устройства во время транспортировки.

Дорого и везде уместно

Дизайн самого устройства сдержанный и в меру яркий: прямые грани, плоский экран и четкие линии корпуса создают впечатление строгой формы. Экран занимает большую часть передней панели с тонкими рамками.











Задняя крышка представлена в нескольких цветовых вариантах: Reddish Brown (теплый коричнево-красный), Forest Green (лесной зеленый), Sunrise Gold (золотистый) и Midnight Black (черный). Камера выведена в аккуратный модуль, не слишком выступающий, что делает образ телефона компактнее и аккуратнее.

Корпус имеет размеры 161,9×76,1×7,76 мм и вес 193 г — формально он не ультратонкий, но выглядит стильно и аккуратно, в руке сидит максимально комфортно. А за счет заднего покрытия, похожего на кожу, телефон не скользит, а цепляется и сидит крепко в руке.

Матовая или полуматовая поверхность задней панели, устойчивые оттенки и минималистичный логотип делают устройство подходящим для повседневного использования и для делового окружения, здорово сочетается с осенними луками и подчеркивает их. Особенно это касается экземпляра, который достался мне на обзор — теплый коричнево-красный. Внешний вид телефона не отвлекает излишним декором, все выполнено в духе функционального минимализма.

В устройстве поддерживаются: Dual Nano-SIM (5G + 5G), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и USB-C. Биометрия — сканер отпечатков пальцев под экраном.

Яркий экран

Экран — 6,79-дюймовый AMOLED с разрешением 1200×2640 пикселей (427 ppi), поддержкой частоты обновления 120 Гц и пиковым уровнем яркости до 6000 нит дает возможность беспрепятственно и без слез пользоваться устройством под палящим солнцем и во время вождения автомобиля. Иногда в пробках я отвечаю на сообщения или ищу необходимую информацию — четкий контрастный экран удерживает взгляд от прищура и, в целом, довольно притянет для глаз.







Не смогли разбить и разрядить

Что касается защиты и устойчивости — корпус выдерживает падения с высоты до 2,5 м, получил сертификацию IP66/IP68/IP69/IP69K по защите от воды, пыли и высоконапорных водяных струй.

Я специально проверила, как HONOR X9d поведет себя при падении. Сначала бросила его на паркет с высоты примерно метра. Звук был громкий, но корпус остался целым. Ни царапин, ни следов удара.

Затем повторила тест на кафеле. Телефон упал экраном вниз, отскочил, и я уже приготовилась увидеть трещину. Но все обошлось: экран цел, сенсор работает, только защитная пленка немного отошла по углу. В остальном, никаких повреждений, даже рамка без следов падения.









Еще несколько раз мы имитировали падение с рабочего стола и ничего не изменилось. Телефон цел и прекрасно работает.

Следующим испытанием стала наждачная бумага. Я несколько раз провела ею по задней панели, чтобы понять, как корпус реагирует на царапины. Ожидала, что останутся заметные следы, но поверхность почти не изменилась. На свету видно пару мелких полос, если приглядеться под углом, но в целом телефон выглядит как новый. Материал корпуса оказался прочным и не боится контакта с грубыми поверхностями.



Состояние корпуса после испытания наждачной бумагой. Все прекрасно — ни царапины!

Телефоном быстро заинтересовались дети. Они брали его поиграть, снимали видео, катали в игрушечной коляске. Пару раз телефон падал на пол, получал легкие удары игрушками — все без последствий. Самый показательный момент случился, когда он оказался в детском бассейне, где вместо воды были мягкие игрушки и пластмассовые детали. Смартфон пролежал там какое-то время на дне, пока сверху вовсю шли игры. Когда достала — царапин и следов давления обнаружено не было. Все работает, корпус и экран целы, будто ничего не было.







HONOR X9d прошел и водные испытания. Я взяла его в ванную, включила душ и оставила рядом на полке. На корпус и экран попадала вода, но телефон продолжал работать — можно было спокойно включать музыку и отвечать на сообщения мокрыми руками. Совместные походы в душ практиковались каждый день.









Позже, по дороге на тренировку, в машине случайно пролила горячий чай прямо на него. Быстро вытерла, проверила — все в порядке. Ни полос на экране, ни сбоев в работе. После этого стало ясно, что к влаге и случайным бытовым ситуациям смартфон относится спокойно.

Я специально проверила, как HONOR X9d выдержит ежедневное ношение в женской сумке. Телефон лежал вместе с ключами, помадой, металлическим зеркальцем и другими мелочами, которые обычно царапают экран или корпус. Через несколько часов достала — никаких следов трения, ни на экране, ни на задней панели. Материал корпуса не потерял вид, кнопки и порты остались чистыми, защитное стекло без царапин. Даже по периметру рамки не появилось потертостей. Телефон спокойно переносит подобные городские испытания, не требуя особого обращения.





HONOR X9d оказался устойчивым даже в условиях, когда большинство смартфонов пришлось бы убирать подальше от огня. Осенью я часто разжигаю камин и решила проверить, как телефон поведет себя рядом с теплом и дымом. Несколько снимков — прямо у огня, еще несколько в момент розжига, когда воздух наполнен дымом. Устройство не перегрелось, не выдало ошибок и не замедлило работу камеры. Корпус не нагрелся выше комфортной температуры, экран остался чувствительным, а стекло чистым, без помутнений. После съемки никаких следов воздействия тепла или копоти не осталось. Телефон продолжил работать как обычно, будто никакого пламени рядом и не было.





Возможности камеры

Камеры HONOR X9d показали себя уверенно в самых разных условиях. Основной модуль на 108 МП с апертурой f/1.8 делает четкие и детализированные снимки даже при вечернем свете. Оптическая стабилизация помогает избежать смаза — фото остаются резкими, даже если снимать с рук. Цвета естественные, без избыточной обработки, а динамический диапазон позволяет точно передавать и свет, и тени.

В повседневных съемках камера хорошо справляется с крупными планами: продукты, предметы, архитектура получаются чистыми и контрастными, ниже примеры фото в разных условиях.



Фокусное расстояние 24 мм



Фокусное расстояние 71 мм



Фокусное расстояние 71 мм



Фокусное расстояние 71 мм



Фокусное расстояние: 24 мм



Фокусное расстояние 24 мм



Фокусное расстояние 71 мм



Фокусное расстояние: 31 мм



Фокусное расстояние 48 мм



Фокусное расстояние 110 мм



Фокусное расстояние 24 мм



Фокусное расстояние 71 мм



Фокусное расстояние 24 мм



Фокусное расстояние 24 мм



Фокусное расстояние 71 мм



Фокусное расстояние 24 мм



Фокусное расстояние 47 мм



Фокусное расстояние 48 мм



Фокусное расстояние 24 мм



Фокусное расстояние 24 мм



Фокусное расстояние 24 мм

Для портретов работает корректный автофокус: фокусируется быстро, лицо не теряет естественных оттенков. В условиях слабого освещения система автоматически подбирает параметры, чтобы сохранить баланс между яркостью и деталями.



Фокусное расстояние 47 мм



Фокусное расстояние 47 мм



Обычное фото и в режиме портретной съемки. Фокусное расстояние 24 мм и 47 мм

Фронтальная камера на 16 Мп дает четкие снимки и видео, подходит для видеозвонков и сторис. Она корректно передает тон кожи, не уводит картинку в холодные оттенки и не требует дополнительной обработки.



Фронтальная камера не меняет черты лица, остается максимально естественный результат. Фокусное расстояние 24 мм

Ультраширокий объектив на 5 Мп пригодился там, где важно показать пространство целиком — в помещении, на прогулке или при съемке пейзажа. Кадры с него выглядят ровно, без сильных искажений по краям.



Фокусное расстояние 17 мм (широкий угол)



Фокусное расстояние 24 мм



Фокусное расстояние 71 мм

В приложении камеры HONOR X9d есть режим «Профи», который позволяет вручную регулировать параметры съемки. Этот режим особенно полезен, если хочется добиться определенного настроения кадра — например, сделать изображение теплее и мягче, без последующей цветокоррекции. Особенно актуальная такая обработка для осени.

Чтобы перейти в «Профи», нужно открыть камеру и выбрать вкладку Pro (или «Профессиональный режим»). Здесь доступны ручные настройки: ISO, выдержка (S), баланс белого (WB), экспозиция (EV) и фокус (MF/AF). Для более теплых оттенков стоит обратить внимание именно на параметр WB (White Balance).



Фокусное расстояние 71 мм



Фокусное расстояние 71 мм



Фокусное расстояние 24 мм



Фокусное расстояние 48 мм

По умолчанию камера работает в автоматическом балансе белого, подстраиваясь под освещение. Чтобы задать свой тон, можно выбрать значение от 4000 до 4500 K, при этом изображение приобретает мягкий желто-золотистый оттенок, близкий к теплому солнечному свету. Если съемка проходит при дневном освещении, комфортным выглядит диапазон 4800–5200 K — он делает кадр более уютным, особенно при съемке людей, осенних пейзажей, кофе, еды или интерьерных деталей.

Режим «Профи» сохраняет все настройки, пока вы их не сбросите, поэтому можно один раз подобрать нужный баланс и использовать его для серии фото. Такой подход помогает добиться постоянства в цвете и создать фирменный визуальный стиль без фильтров и последующей обработки.

Видео смартфон пишет в 4K при 30 кадрах в секунду. Картинка плавная, стабилизация срабатывает корректно, звук записывается чисто. Для коротких роликов и повседневного контента этого качества более чем достаточно.

В итоге камеры HONOR X9d хорошо сбалансированы: основная — для четких кадров и динамичных сюжетов, широкоугольная подходит для общих планов, фронтальная предназначена для общения и сэлфи. Все просто и удобно, можно пользоваться без лишних настроек и доработок.

Производительность HONOR X9d на максималках

Смартфон HONOR X9d работает на восьмиядерном чипе Snapdragon 6 Gen 4 (4 нм, до 2,3 ГГц), что делает его впечатляюще быстрым для своего сегмента. В комплекте 8 или 12 Гб оперативной памяти плюс до 12 ГБ виртуальной из встроенного накопителя, и, по ощущениям, скорость установки игр и запуска приложений не вызывает сложностей. Также имеется 256 Гб встроенной флеш-памяти без слота для microSD.

В тестах тяжелые мобильные игры вроде Call of Duty: Mobile и PUBG Mobile запускались с максимальными настройками графики и сохраняли плавность — интерфейс работает без заметных задержек, а нагрев остается в пределах комфортных значений.





Чтобы проверить, насколько HONOR X9d стабилен под нагрузкой и как его показатели соотносятся с заявленными характеристиками я запустила серию синтетических тестов. Для этого использовала популярные бенчмарки, которые измеряют графическую производительность, стабильность системы и энергоэффективность. Такие тесты показывают, как устройство ведет себя в играх, при многозадачности и длительной работе без перерывов. Это помогает понять не только цифры, но и реальную картину: насколько комфортно смартфон справляется с повседневными задачами и где проходит его предел.

По результатам теста Wild Life Extreme, HONOR X9d набрал 964 балла, показав среднюю частоту кадров — 5,78 fps. В процессе теста температура устройства держалась в диапазоне 27–28 °C, без перегрева и троттлинга. Заряд аккумулятора остался на уровне 86%, что говорит о стабильной энергоэффективности при высокой нагрузке. При изменении кадровой частоты от 4 до 7 fps смартфон сохранял плавность и стабильность работы — система не зависала и не выдавала рывков, даже в стрессовых условиях. Результат показывает, что устройство уверенно справляется с тяжелыми 3D-сценами и может использоваться для игр среднего уровня без ощутимых просадок.

Во втором тесте Wild Life смартфон HONOR X9d показал более высокий результат — 3753 балла со средней частотой 22,48 кадра в секунду. Температура устройства в процессе оставалась стабильной — 29 °C, без заметного нагрева и просадок по производительности. Частота кадров колебалась от 14 до 29 fps, но без резких скачков, что говорит о хорошей оптимизации графики. Заряд аккумулятора при этом не изменился (остался 85%), что подтверждает энергоэффективность системы. Итог: смартфон уверенно справляется с современными играми, обеспечивая плавное изображение и стабильную работу даже под нагрузкой.

В стресс-тесте Wild Life Stress Test HONOR X9d показал стабильные результаты без заметных перегревов и троттлинга. Производительность оставалась на одном уровне на протяжении всех циклов нагрузки, без резких падений частоты кадров. Температура корпуса держалась в комфортных пределах, что особенно важно для длительных игровых сессий или тяжелых приложений. Аккумулятор разряжался равномерно, без скачков, а система охлаждения справлялась с нагрузкой без ощутимого нагрева. В целом, по итогам стресс-теста смартфон подтвердил хорошую устойчивость к продолжительной нагрузке и стабильную работу даже при длительном использовании.

Автономность

Одним из ключевых элементов является аккумулятор емкостью 8300 мА/ч типа Si-C, с поддержкой быстрой проводной зарядки на уровне до 66 Вт. Во время тестирования при серьезной нагрузке телефон с 98% заряда дошел до 80% и оставался при этом холодным. Отличный результат работы батареи под нагрузкой! Беспроводная зарядка не предусмотрена.

Смартфон HONOR X9d Проверен на прочность реальной жизнью и остался цел. В заключение выделю все его главные преимущества:

— Конечно же, это его надежность в нестандартных ситуациях, прочность и долговечность. Устойчивость к падениям, влаге и пыли.

— Прочный корпус с высокой степенью защиты (IP66/IP68/IP69).

— Большой AMOLED-экран 6,79 дюйма с частотой 120 Гц.

— Высокая яркость экрана, удобная для использования на солнце.

— Современный процессор Snapdragon 6 Gen 4.

— Быстрая и стабильная работа без перегрева.

— Поддержка тяжелых игр и многозадачности.

— Камера 108 МП с оптической стабилизацией и качественной съемкой при слабом свете.

— Ультраширокий модуль для панорам и архитектуры.

— Видео в формате 4K с хорошей стабилизацией.

— Фронтальная камера 16 МП с естественной цветопередачей.

— Емкий аккумулятор 8300 мА/ч с быстрой зарядкой 66 Вт.

— Хорошая энергоэффективность, не требует частой подзарядки.

— Удобный корпус, не скользит в руке.

— Матовая задняя панель, устойчивая к отпечаткам.

— Подходит под любой стиль одежды и ситуации.

— Встроенный сканер отпечатка пальца под экраном.

— Поддержка NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2.

— Оптимальное соотношение цены, надежности и функциональности.

За неделю мой HONOR X9d пережил больше, чем любой другой телефон за полгода: воду, падения, игры ребенка, горячий душ и даже наждачку. При этом работает так же бодро как в самом начале испытаний, камера яркая, батарея после попадания жидкости по-прежнему заряжается.

Компания HONOR смогла сделать крепкий аппарат, который надежно справляется со своими задачами в любых условиях.