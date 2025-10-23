Huawei nova 14: практичная база на все случаи жизни

HUAWEI продолжает искать баланс между удобством и производительностью.

Новая модель — HUAWEI Nova 14 призвана показать, что в одном устройстве можно объединить сдержанный дизайн, уверенную мощность и интуитивный интерфейс. Осталось только проверить это на практике.

Дизайн и эргономика

Вместо броских изгибов — строгие грани и плоское стекло спереди. С таким дизайном устройство держится надежно, не выскальзывает из ладони. Боковая рамка — не металлическая, но бликует и придает визуальное ощущение металлического изделия. Задняя панель белая матовая с красивым узором по всему периметру и главное — совсем не маркая! Узор и мерцание напоминает густой иней на окнах морозным утром, мерцающий под лучами раннего солнца.













Камеры сгруппированы в модуль в форме овала, с черным кругом, который визуально немного утяжеляет верхнюю часть, особенно учитывая светлый оттенок задней панели. Снизу корпуса расположен логотип компании, окрашенный под металл. Модуль выступает и на столе телефон немного покачивается при касании экрана. Это один из тех маленьких нюансов, которые ощущаются только в определенных условиях, но абсолютно не влияют на впечатление.







Кнопки громкости и питания — на одной стороне, удобны и упруги. В кнопку питания встроен сканер отпечатков срабатывание быстрое, точное.

Корпус защищен по стандарту IP65 — устройство не боится капель воды, хотя погружать его надолго в воду не стоит. В бытовых условиях, во время влажной уборки, например, можно не бояться поломок из-за попадания жидкостей.

Все цветовые решения представленных моделей — спокойные: белый, черный и «голубой кристалл». Перламутровый рисунок на задней панели имеют только белый и голубой версии и смотрится это потрясающе!





Яркий и четкий экран

Дисплей здесь максимально комфортен для глаз: 6,7 дюйма AMOLED с разрешением 1084×2412. Частота обновления — до 120 Гц, но в реальности система умно подстраивается под задачи, чаще работает на плавных 90 Гц. На солнце яркость поднимается до 1050 кд/м² — экран оставался читаемым и четким даже в самый яркий день. А в темноте она опускается до мягких 2 кд/м², чтобы глаза не уставали во время вечернего скролинга ленты или чтения новостей. Плюс отличное антибликовое покрытие спасло меня от зайчиков на навигации во время поездки за рулем, только чистая, сочная картинка.





Олеофобное покрытие работает достойно: отпечатки не остаются. При минимальной яркости мерцание не ощущается — проверка по двум частотам 60 и 90 Гц показывает отсутствие видимого мерцания.

В настройках доступны два цветовых профиля: «обычные цвета» — более сдержанный, ближе к sRGB и «яркие цвета» когда хочется больше насыщенности. Баланс серого довольно ровный, отклонения невелики — это помогает видеть натуральные оттенки без искажений.

На скрине разница не заметна, но в реальности теплый и холодный оттенки дисплея сильно отличаются. Я всегда отдаю предпочтение теплую температуру экрана — так глазам гораздо комфортнее, особенно вечером.

Единственное, что может выдать, что это не флагман: падение яркости под углом, легкий зеленовато-синий оттенок на белом при наклоне, но фоновые цвета остаются плотными и контрастными, картинка на дисплее яркая и в меру красочная.

Фотосистема, нацеленная на естественные кадры

В смартфоне встроен тройной набор камер: 50 Мп основной, 12 Мп с 3× зумом и 8 Мп ультраширик.



Так выглядит панель настроек камеры — все устроено интуитивно понятно.

Основной модуль часто снимает в режиме объединения пикселей. На мой взгляд не уступает 50 Мп режиму и очевидной разницы не видно, а иногда даже превосходит за счет меньших шумов. Детализация высокая, картинка яркая, насыщенная, но в мелких структурах — трава, мелкая текстура — ощущается легкий оверсатурированный резкий эффект. Каждый кадр автоматически обрабатывается в течение пары секунд после съемки: накладывается резкость, затемнение и детализация. В итоге мы получаем идеально сбалансированное по цветопередаче фото. Ниже приведен пример того как камера снимает в разных режимах на заводских настройках:



Основная камера в обычном режиме при естественном освещении. Получился контрастный и четкий кадр.



Основная камера в режиме «Портрет» при естественном освещении. Линии и оттенки более мягкие, чем в обычном режиме.



Основная камера в режиме ночной съемки при естественном освещении.



Основная камера в профессиональном режиме при естественном освещении. На мой взгляд, получился самый приятный кадр с естественным боке.



Приближение X3



Приближение X5



Режим супермакро захватил все детали предмета в кадре и даже самую мелкую пыль.



И еще кадр в макрорежиме.



Кадр с движением объекта



Кадр с движением объекта и встроенным фильтром



Кадр с движением объекта и встроенным черно-белым фильтром

Телефото 3× — полезный модуль. При хорошем освещении дает выразительные кадры, чуть желтые по балансу белого. Он не заменит оптику топового уровня, но работает достойно. Сейчас в осенний период кадры выглядят особенно привлекательно и тестировать телевик было одним удовольствием — все любимые оттенки осени удалось запечатлеть на снимках. Выглядят они естественно, тепло и жизненно!



























Ультраширокий объектив — адекватен по качеству, но чуть уступает основному по деталям. Искажения и падения резкости по краям есть, но не катастрофические и, в общем-то, незаметные. Один и тот же статичный кадр на телевик и ультраширик не будет отличаться по качеству. Возможно, только поменяется слегка цветовая палитра в сторону светлых оттенков. Наглядно можно оценить по серии фото ниже:



Фото в ультрашироком формате



Фото в обычном формате



Приближение X3



Приближение X5

Естественность оттенков сохранена и даже во время приближения кадра можно разглядеть мелкие детали.

Ночной режим съемки — это, обычно, слабое звено большинства смартфонов, но не в этом случае. Телефон достойно снимает ночные кадры при минимальном освещении, особенно статичные моменты.

В моем случае съемку сопровождал свет от ночных уличных фонарей, свет из окон домов, машин и магазинов:











Шикарный результат ночной съемки!





Фронтальная камера 50 Мп, выдает интересные портреты при хорошем свете. Контуры фона размытия при заметном контрасте. Самый строгий критик камеры — это селфи-съемка. Если мы с легкостью прощаем погрешности изображения дерева или фонтана в кадре, то свое собственное должно быть в лучшем виде. И да, селфи на фронтальную камеру получается вполне реалистично под разными источниками освещения.



Селфи при искусственном освещении и при естественном дневном



Селфи при вечернем искусственном освещении при легком движении

Видео записывается в 4K при 30 fps — картинка четкая, не пересвечена. Чтобы снимать на 60 fps придется понизить разрешение до 1080p, где картинка плавнее, но детализация ниже. Я обычно уменьшаю экспозицию для затемнения и придания наибольшей четкости кадру, но в данном случае это скорее испортит кадр, поэтому основные настройки оставляем как есть.

Связь и коммуникации

Nova 14 уверенно работает в городских сетях. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC — все есть. Навигация: GPS, ГЛОНАСС, Galileo быстро запускаются и работают точно.

Голос в разговорном режиме слышно четко, вибрация умеренная, датчики стабильны.

ПО и мультимедиа: экосистема со своими нюансами

Nova 14 работает под EMUI 14 на базе Android 12. Интерфейс плавный, нет дерганий, все ощущается цельной упорядоченной системой.

В смартфонах компании HUAWEI успешно работает фирменное приложение AppGallery и поддержка установки APK и вспомогательных систем microG, GBox для приложений, требующих Google-сервисы. Немного дополнительных настроек и нужные приложения на устройстве будут работать.

Мультимедиа воспроизводится без нареканий. Музыка, видео идут гладко, динамики обеспечивают объемный звук.

Производительность и температура

Данные системных утилит указывают на то, что чипом выступает Kirin 8000. 8 ядер, графика Mali-G610, 12 Гб оперативной памяти.

Смартфон HUAWEI nova 14 показал нормальные результаты в тестах производительности, подтвердив, что устройство уверенно держится в среднем сегменте. В AnTuTu Benchmark общий балл составил 804 209 очков, где на долю CPU пришлось 279 519, GPU — 114 145, MEM (память) — 212 302, а UX (пользовательский опыт) — 198 243. Такой результат демонстрирует хорошую сбалансированность между вычислительной мощностью, графикой и скоростью отклика системы. Температура во время теста оставалась стабильной, с ростом всего на 11°C — от 28°C до 39 °C, что говорит о хорошем тепловом контроле. Потеря заряда при этом составила около 8%, что можно считать стандартным показателем для интенсивного стресс-теста.

В стресс-тесте на троттлинг HUAWEI nova 14 также показал стабильность: производительность упала лишь на 45,7%, что для длительных нагрузок является неплохим результатом, особенно при сохранении температуры около 31,7 °C. Итоговый Compute Score составил 16,8, а эффективность — 60,8 Perf/Watt, что подтверждает оптимальный баланс между мощностью и энергоэффективностью.

В целом, nova 14 демонстрирует, что его аппаратная платформа уверенно справляется с мультитаскингом, играми и повседневными задачами, а система охлаждения и энергоуправления обеспечивают стабильную работу без перегрева и резких просадок частот.

Однако, при большой нагрузке возможны нагревы, и производительность может падать.

Автономность и зарядка

Батарея 5500 мА/ч. В тестах показывает примерно 7 часов игр, сутки для чтения и 15-20 часов видео. Комплектная зарядка на 100 Вт позволяет зарядить смартфон почти полностью с 0 до 100% меньше, чем за 50 минут. Беспроводной зарядки нет.

Для кого создан nova 14?

Смартфон заинтересует пользователей, для которых важна гармония между дизайном, экраном и повседневной стабильностью.

HUAWEI Nova 14 отличается продуманным внешним видом, удобным дисплеем и качественной камерой, которая обеспечивает достойный результат и закрывает базовые потребности. Настройки интуитивно понятны для людей любого возраста.

Плюсы:

— Стильный дизайн с плоским экраном и необычным рисунком на корпусе

— Практичное покрытие, которое не оставляет следов от прикосновений

— Достойная база камер для общего использования

— Хорошая цветопередача и детализация при зумировании

— Яркий AMOLED-дисплей с высокой читаемостью

— Яркий, читаемый экран при любых условиях

— Поддержка Wi-Fi 6, NFC

— Быстрая зарядка 100 Вт

— Качественная сборка и приятная эргономика

Nova 14 создан с расчетом на выполнение всех повседневных задач. В данной модели HUAWEI показали, насколько компания продвинулась в понимании повседневных потребностей пользователя и учли их. Устройство в полной мере передает зрелость решений, логику экосистемы и внимание к мелочам, которые еще недавно были привилегией только флагманских смартфонов.