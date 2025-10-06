Михаил Ломтадзе, Kaspi.kz: «Казахстан всегда будет родиной Kaspi.kz. Нас вдохновляют наши любимые клиенты»

На форуме Digital Bridge 2025 в Астане в центре внимания оказалась панельная сессия «Суперприложения, созданные в Казахстане».

Это именно та сфера цифровизации, в которой Казахстан добился больших успехов. В центре этого успеха — самое популярное суперприложение Kaspi.kz, которым постоянно используется 15 миллионов казахстанцев. Отвечая на вопросы ведущего, глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе рассказал о громких реализованных проектах, и о тех, которые, вопреки настойчивым слухам, пока даже не обсуждаются в компании.

Ведущий панельной сессии:

— Несколько дней назад появилась интересная новость, что внутри Kaspi.kz уже можно сделать заказ в сервисе Glovo. Я проверил, зашел в приложение, действительно есть такая иконка, доступен этот сервис, и мне кажется — это символично, что международный сервис интегрировался в наш национальный суперапп, такое нечасто происходит. Какие у вас еще планы в этом направлении?»

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

— Доставка еды из ресторанов — направление, которое нас давно интересовало. И сейчас мы запустили очередной проект с компанией Glovo. Это международная компания, у которой очень сильная операционная команда, и обратная связь, которую мы видим от клиентов, положительная.

Сама компания Glovo тоже была заинтересована в работе с нами, потому что в Казахстане интегрироваться с Kaspi — это возможность пользоваться многими технологиями Kaspi. А у самой Glovo высокий уровень экспертизы в доставке еды. Поэтому мы решили вместе с Glovo сделать этот проект и запустили его буквально недавно.

Начали с самих себя, потом немного протестировали с нашими клиентами. Когда получили хорошую обратную связь — масштабировали, и теперь Glovo полноценно находится в приложении Kaspi.kz. Мы в ближайшее время начнем про него еще больше рассказывать, надеюсь, что нашим клиентам понравится. Но для нас самое важное — это мнение клиентов. Если наши клиенты будут любить этот сервис, то он будет в нашем приложении. Если наши клиенты дадут нам обратную связь, что сервис надо улучшать — мы будем улучшать его вместе с ребятами из Glovo. И это является единственным залогом того, чтобы сторонний сервис оставался с нами.

—Cудя по новостям, Glovo вы не покупали. Это два самостоятельных бизнеса, которые интегрируются. Как вы видите, могут ли быть еще такие кейсы на рынке и конкретно у Kaspi?

— Мы будем смотреть, в зависимости от обратной связи от наших клиентов. Мы — компания, которая работает совсем по-другому. Мы не думаем своими финансовыми показателями, мы думаем обратной связью от клиентов. И мы постоянно общаемся с клиентами, трансформируем клиентскую обратную связь в наши действия. Поэтому мы точно знаем, что доставка еды была одним из направлений, которое наши клиенты хотели. Есть еще одно направление, о котором наши клиенты постоянно нас просят — это такси. Но мы пока думаем, что нам еще есть чем заняться.

— То есть, такси с повестки дня Kaspi не снимается?

— Пока нет никаких планов. У нас очень хорошие партнерские отношения с Яндекс. Там работают замечательные ребята, которые тоже думают в первую очередь о клиентах. Мы работаем вместе, например, в плане экспресс-доставки в Kaspi-магазине, у которой индекс лояльности 90. То есть, 9 клиентов из 10 очень довольны сервисом. И мы тоже очень довольны работой с этой компанией.

—Возвращаясь к вопросу международной экспансии, я процитирую статью Михаила в Harvard Business Review: «Если бы подобная платформа работала в США, она должна была бы включать PayPal, Amazon, Capital One, Booking.com, Instacart — и все эти сервисы в одном приложении». Вот эту уникальную модель Kaspi, с огромным проникновением и огромной мультисервисностью — можно ли повторить где-то за пределами Казахстана с учетом разного регулирования, разных потребительских паттернов и так далее? Как вы видите?

— Kaspi.kz — бизнес-модель, которая создана в Казахстане. Услуги, которые мы предоставляем — являются сами по себе уникальными. Наша компания смогла это создать в Казахстане, потому что здесь создана благоприятная среда, и наши любимые клиенты нас вдохновляют.

Например, идея предоставлять доступ к госуслугам в нашем приложении начиналась со звонка Багдата Мусина: «Давай что-то сделаем с регистрацией авто, у нас ковид, а люди стоят в очередях». И потом мы все это запускали, сервис за сервисом, со всеми государственными органами, министерствами, департаментами, вместе учились — это уникальный случай. Такого нигде в мире нет, нигде нельзя так оформить автомобиль, получить водительские права, свидетельство о рождении… Казахстан всегда будет родиной Kaspi. Наша уникальность связана именно с Казахстаном.

Если говорить про другие страны, то вы знаете, что мы приобрели в Турции второй по размерам e-коммерс, Hepsiburada. В Казахстане у приложения Kaspi.kz — около 15 миллионов посетителей, у Hepsiburada в Турции — около 17 миллионов. Наши страны дружат между собой, есть очень большое доверие, уважение. Это нас вдохновляет. И если в Казахстане мы начинали с финансовых услуг, потом сделали платежи, потом электронную коммерцию, потом государственные услуги, потом travel, потом запустили доставку продуктов питания с супермаркетами, и сейчас — доставку еды из ресторанов, то в Турции мы начнем с другого. Мы начнем с электронной коммерции, и на этой основе будем предлагать сервисы, которые есть у нас в Kaspi, и запускать продукты. У нас основной акцент — запустить такие же качественные продукты, которые есть в Казахстане.

— У вас Турции идет сделка по покупке Rabobank, одного из банков, работающих на турецком рынке, и она, я так понимаю, до конца года должна быть завершена?

— Мы проходим сейчас согласование регуляторов. Это просто банк, у которого нет филиальной сети, там работает 27 человек, и это возможность получить лицензию для того, чтобы предоставлять финтех-услуги на рынке Турции. Понятно, что это для нас очень знакомые продукты, и мы их в таком же высоком качестве хотим предложить на турецком рынке.

— То есть, модель будет похожей, но с учетом особенностей рынка?

— Конечный результат будет похожим. Хотя сложно говорить «конечный результат», ведь Kaspi тоже развивается. Каким будет Kaspi через пять лет в Казахстане — не знаю даже я, наверное. А в Турции, соответственно, наши задачи, результат, очень похожи: глобальные продукты, продукты, которые разрабатываются в Казахстане, продукты, которые разрабатываются в Турции. Например, сейчас есть несколько продуктов, которые мы делаем в Турции совместными командами и планируем предложить в Казахстане.

Это тот случай, когда «один плюс один равно три», когда умные люди собираются в одной комнате и начинают думать о глобальных задачах — это реально вдохновляет всех на еще большие результаты, на еще более крутые сервисы. Поэтому комбинация таких двух бизнесов на двух рынках, которые нам очень нравятся, дает большой плюс для обеих компаний, и Kaspi, и Hepsiburada.

— Один уточняющий вопрос. Мы с вами много говорили про развитие МСБ в Казахстане, что это сегмент с очень большим потенциалом. А может ли быть так, что в каком-то обозримом будущем товары турецких предпринимателей появятся в Kaspi.kz, а товары наших предпринимателей появятся на турецком рынке? То есть, казахстанские предприниматели — на Hepsiburada?

— Да, и мы должны сделать самую быструю доставку товаров из Турции в Казахстан и из Казахстана в Турцию.