Почему фэшн-ритейлерам пора переходить на промышленное кассовое ПО: обзор нишевого решения Set Fashion

Компания CSI, специализирующаяся на производстве и поставке решений для автоматизации торговли, выделила фэшн-сегмент в отдельное продуктовое направление.

В новом решении Set Fashion разработчики сфокусировались на нишевых задачах ритейлеров, используя при этом создаваемую годами экосистему. Эксперты CSI, Андрей Окишев и Илья Малиновский, рассказали о проблемах сетей модной одежды, избавиться от которых помогает переход с самописных и малопроизводительных решений на промышленное кассовое ПО.

О продукте

Компания CSI разрабатывает кассовое ПО и оборудование для розничных магазинов с 1994 года. Продукты CSI образуют экосистему, которая позволяет ритейлерам собрать из готового функционала необходимую им инфраструктуру:

— автоматизация торговли Set Retail,

— управление лояльностью Set Loyalty,

— управление интернет-заказами Set Kit,

— контроль маркированной продукции Set Mark,

— управление кассами самообслуживания Set SCO,

— контроль кассовых операций Set Prisma,

— транспорт данных Set ESB.

Решения CSI объединяют в себе лучшие практики и экспертизу лидеров рынка, они установлены на 150 000 касс в 300 торговых сетях из 7 стран СНГ.

Год назад вендор запустил специализированное решение Set Fashion. Отдельная команда разработки развивает его параллельно с другими продуктами экосистемы, что позволяет глубже изучить бизнес-процессы игроков сегмента и быстрее реагировать на изменения. Единое ядро системы позволяет управлять любыми типами касс: классическими, сенсорными или самообслуживания.

На практике Set Fashion успешно используют в своей работе не только фэшн-ритейлеры, но и другие сети со сходными бизнес-процессами, где продавцы совмещают обязанности кассиров и консультантов: beauty & cosmetics, спортивные магазины, магазины детских товаров, специализированные и ювелирные розничные сети. Решение уже внедрили Decathlon, «Л’Этуаль», Lacoste, SuperStep, Cosmart, Converse, BLINK, Familia, lady & gentleman CITY, Mothercare, «M Cosmetic», «Рив Гош», Ralf Ringer, Puma, «Читай-город», Zimaletto, «Парфюм-Лидер».

Почему переход на Set Fashion помогает ритейлерам избавиться от накопившихся проблем и открывает новые возможности

Ускорение обслуживания покупателей

В основе продукта лежит самое быстрое кассовое решение на рынке — Set Retail, благодаря чему при переходе с самописных систем скорость обслуживания увеличивается до 300%. Результат достигается за счет технических и функциональных преимуществ промышленной системы, например:

— Простой и понятный интерфейс: действия кассира продуманы до мелочей, система ведет его по процессу и предупреждает ошибки.

— Параллельное выполнение технических кассовых операций.

— Расчет акций программы лояльности прямо на кассе.

— Быстрые клавиши для выполнения операций: например, для перехода в оплату, добавления товара, аннулирования.

«Кто-то говорит, что в фэшн скорость не имеет значения: в гипермаркете бьется тысячи чеков в день, а в магазине одежды всего несколько десятков. Это не так, потому что в этом сегменте важна не пропускная способность магазина, а скорость обслуживания каждого покупателя. Представьте ситуацию: на кассу приходит клиент с корзиной дорогих товаров, начинает их пробивать, и касса зависает. Крутится спиннер, а кассир, скрестив руки, ждет. Покупатель смотрит на часы, бросает корзину и уходит. Чтобы удержать покупателя, очень важно быстро обслужить его в момент покупки. И в этом вам помогут промышленные кассовые системы и кассы самообслуживания», — говорит Илья Малиновский, руководитель направления по работе с корпоративными клиентами CSI.

«Когда читаешь отзывы покупателей, видно, что люди пишут негатив именно во время ожидания в очереди. Покупатели долго обслуживаются, потому что касса медленно выполняет базовые операции. Особенно это актуально в массмаркете с большим потоком покупателей, но персонал магазинов премиум-сегмента тоже часто жалуется на зависания кассы, пишет заявки в техподдержку. Случаются и откровенные скандалы, когда нервы покупателей не выдерживают. Поэтому фэшн-ритейлерам нужны быстрые и производительные кассовые решения, поддерживающие новые законодательные инициативы», — добавил Андрей Окишев, руководитель направления fashion-ритейла CSI.

Адаптация кассы к бизнес-процессам ритейлера и единое рабочее место кассира

Касса в фэшн-сетях — не просто калькулятор с денежным ящиком, а универсальное рабочее место. Set Fashion позволяет продавцу-кассиру быстро переключаться между продажей, ERP-системой, заказами, браузером, почтой, печатью документов, что увеличивает скорость его работы и позволяет выполнять все бизнес-функции в торговом зале. Например, если клиент хочет такие же джинсы, но другого размера, сотрудник может посмотреть остатки товара в сети и предложить ему съездить в другой магазин.

Интерфейс легко брендируется: можно использовать фирменные цвета, картинки и логотипы компании. А гибкие настройки позволяют без программирования кастомизировать его под бизнес-процессы ритейлера. Например, вывести нужные кассиру функции в быстрый доступ или реализовать уникальный функционал с помощью собственных экранных форм WebView.

«Все сети торгуют одеждой, но делают они это по-разному, и функциональное меню тоже подстраивается под каждого ритейлера. Разные кнопки, количество дисплеев, процессы обслуживания — все можно сконфигурировать в единой системе под конкретные потребности торговой сети. Set Fashion подстраивается под фирменный стиль и видение клиента», — рассказывает Андрей Окишев.

Борьба с нехваткой персонала и обучение кассиров в процессе работы

С проблемой дефицита персонала в фэшн-ритейле помогают справиться кассы самообслуживания под управлением Set SCO Fashion. Уникальная система позволяет решать нишевые задачи сегмента: добавлять на кассе самообслуживания продавца в чек, применять RFID-метки для бесшовного добавления товаров или интегрировать съемники антикражных магнитных бирок, которые активируются после оплаты. В результате, вместо кассиров для помощи в оплате покупателям требуется один продавец-консультант на несколько КСО, который совмещает обязанности с работой в зале.

«Почему сейчас в фэшн-ритейле активно внедряют самообслуживание? Потому что нет персонала, а тот, который есть, стоит дорого. Кроме того, в сетях отмечают огромную текучку кадров. Никаких центров обучения персонала не существует, сотрудник выходит в магазин, сразу садится на кассу и обучается в процессе обслуживания покупателей. Поэтому удобный и настраиваемый интерфейс позволяет быстро адаптировать новый персонал, не тратя время на длительное обучение», — говорит Андрей Окишев.

Интеграция с e-commerce: оплата и выдача интернет-заказов в магазине

Практически все фэшн-ритейлеры либо уже внедрили интернет-магазины, либо планируют это сделать. Set Fashion позволяет находить, оплачивать и выдавать на кассах заказы покупателей, оформленные через любой канал. В том числе на кассах самообслуживания.

— Работа с заказами по собственным ценам интернет-магазина, отображение их количества и статуса.

— Быстрый поиск заказов по номеру телефона или дисконтной карте.

— Идентификация покупателей, оформивших заказ в интернет-магазине без использования карты лояльности.

Ускоренный и оптимизированный возврат товаров

В фэшн-сегменте распространены возвраты: покупатель пришел домой, померил купленную в магазине одежду и пришел обратно вернуть товар. Команда Set Fashion максимально оптимизировала процессы возврата, например — поиск в системе чека продажи, который покупатель, скорее всего, не сохранил. Система также контролирует ограничения сроков возврата или категории товаров, запрещенных к возврату, помогая ритейлерам избежать штрафов.

Поддержка законодательных изменений и локальной специфики в странах СНГ

Владелец лицензии на кассовый софт компании CSI вовремя и бесплатно получает законодательные обновления. Например, если в стране внедряют маркировку, компания CSI в установленные сроки дорабатывает кассу до соответствия новым требованиям и напоминает клиентам установить обновления.

Кассы под управлением Set Fashion поддерживают государственные языки стран СНГ, передают данные о продажах в фискальные органы, обеспечивают проверку и выбытие маркированных товаров.

Прием платежей и поддержка локальных платежных систем

Set Fashion «из коробки» позволяет принимать любые виды платежей: наличные, банковские карты, бонусы и подарочные карты, BNPL-сервисы и рассрочки, QR-платежи, кредиты и комбинированные платежи. Решение интегрировано с необходимыми в каждой стране банковскими процессингами.

«Чтобы банковские процессинги заработали в самописной кассе, нужны месяцы труда разработчиков. CSI же напрямую работает с поставщиками услуг, интегрируется с банками и платежными системами. Эти расходы не ложатся на плечи клиента. Высокая скорость внедрения платежных решений позволяет бизнесу экспериментировать с новыми способами оплаты и оптимизировать расходы, например — с помощью QR-платежей, которые, как правило, дешевле, чем обычный эквайринг», — пояснил Илья Малиновский.

Встроенная система управления лояльностью покупателей

Модуль для запуска массовых промо с базовым набором инструментов уже включен в Set Fashion. Он позволяет регистрировать покупателей в программе лояльности, собирать анкетные данные и идентифицировать клиентов по пластиковым картам или номеру телефона.

В конструкторе доступно 100 условий акций и результатов: скидки, купоны, бонусы, подарки и сертификаты. Сервис может работать в офлайн-режиме при перебоях со связью.

А для запуска масштабных проектов и разработки персонализированных предложений стооит использовать продвинутое решение компании CSI — систему автоматизации маркетинга Set Loyalty.

Расширенные возможности для рекламы на кассовых экранах

Set Fashion позволяет запустить коммуникацию с покупателями на втором кассовом экране или на кассе самообслуживания в режиме ожидания: показывать статичные изображения, слайдшоу или видеоролики.

Контроль и выбытие маркированных товаров: связка кодов маркировки с RFID-метками

Для дополнительной проверки кодов маркировки в состав Set Fashion входит сервис Set Mark, который контролирует оборот маркированных товаров, помогает ритейлеру предотвратить нарушения и избежать штрафов. Set Mark позволяет добавлять маркированные товары в чек, считывая только код Data Matrix. По коду маркировки система сама находит штрихкод товара и добавляет его в чек.

«Даже если касса ритейлера считывает RFID-метки, в случае с маркированным товаром все равно требуется дополнительное сканирование кода Data Matrix, которое сводит на нет преимущества в скорости. Связки RFID-меток и кодов маркировки, которые хранятся в сервисе Set Mark, позволяют Set Fashion добавлять товар в чек без сканирования. Особенно это удобно для покупателей в зоне самообслуживания, которым не нужно сканировать марки вручную, достаточно поместить все товары в специальную RFID-корзину», — говорит Андрей Окишев.

Особенности системы, которые помогают ритейлерам развивать сети магазинов

Открытый доступ к функционалу сотен розничных сетей

Set Retail, на базе которого сделан Set Fashion, существует уже 15 лет. Новый клиент, покупая лицензию, приобретает все доработки, которые когда-либо делали другие заказчики, и может использовать их без дополнительных затрат.

«В отличие от самописных систем у нас каждый месяц выходит новая версия продукта, доступная для всех. А когда вы заказываете „уникальную“ функциональность для своих магазинов, высока вероятность, что она уже сделана в продукте для кого-то из нашей огромной клиентской базы. Достаточно поставить несколько галочек и начать использовать, не ожидая 2 месяца на доработку», — пояснил Илья Малиновский.

Централизованное управление кассами

Сервер Set Centrum позволяет создать централизованную архитектуру управления кассовыми узлами и процессами без установки отдельных серверов в каждом магазине. Например, в одной из крупных сетей 13300 касс работает под управлением одного сервера.

«Фактически, в торговой сети есть единый пульт управления — интерфейс сервера, через который можно контролировать продажи, управлять всеми кассами сети, например — запрещать к реализации отдельные товары или загружать новые акции», — пояснил Илья Малиновский.

Невысокая стоимость владения и быстрое масштабирование

Лицензии покупаются один раз. Обновления ПО бесплатны для клиентов с сервисным пакетом.

Set Fashion поддерживает даже устаревшее кассовое оборудование с оперативной памятью от 4 Гб, а централизованная архитектура решения не требует размещения отдельных серверов в магазинах, что позволяет сэкономить на покупке дорогого «железа».

После успешного пилотного проекта в одном магазине с настройкой центрального сервера у ритейлера уже есть все необходимое для быстрого тиражирования решения в практически неограниченном количестве магазинов.

Интеграции и открытый API

Set Fashion — открытая система. С помощью API ритейлеры могут создавать подключаемые плагины для взаимодействия с внешними системами и встраивать кассовое ПО в свою ИТ-архитектуру. Используя интеграционную документацию, инженеры розничных сетей могут самостоятельно дорабатывать функционал, например — добавлять уникальные механики в программу лояльности или создавать собственные платежные системы.

Выбор уровня сервиса и мониторинг кассовой системы

Фэшн-сегмент требует повышенного уровня сервиса. Касс в магазине обычно немного и, учитывая размер среднего чека, возрастают требования к скорости реакции на инциденты: одно дело, когда на кассе зависла картошка, а другое — дорогая шуба.

Не все поставщики могут обеспечить необходимый сервис в странах СНГ, а для поддержки самописного ПО нужно держать собственную техническую службу, которая становится все более загруженной по мере роста сети магазинов.

Локальные партнеры CSI помогают интегрировать решения и обеспечивают сервис в каждой стране присутствия, а вендор дает бизнесу возможность выбора нужного уровня сервиса с индивидуальными сроками реакции.

Специалисты CSI обвешивают кассы датчиками автоматической системы мониторинга, которая позволяет решать до 30% инцидентов еще до того, как они произошли. Например, датчик сигнализирует, что на сервере скопилась очередь и может произойти разрыв в ценах — автоматически создается заявка на инженера, который подключается и решает эту проблему до того, как случились проблемы с продажами.

Рано или поздно самописные кассовые решения или системы со слабой поддержкой продукта в странах СНГ становятся непреодолимым препятствием для развития розничных сетей. А фэшн-ритейл, в силу своей специфики, достоин отдельного внимания и не должен конкурировать с гипермаркетами и магазинами «у дома» за приоритизацию фич в бэклоге единого кассового продукта. Параллельная разработка нишевого решения Set Fashion принесла результат: кейсы использования показывают, что продукт полностью готов и успешно решает большинство задач фэшн-ритейлеров «из коробки». Уникальный функционал, встроенная система лояльности, опыт внедрения самообслуживания и высокая производительность системы помогают сетям «пробить стеклянный потолок» и продолжить открывать магазины одежды в своей стране и соседних государствах.

«Наш основной принцип в проектах — достижение целей ритейлеров. Мы конструируем решения, в которых синергия рентабельных технологий работает на результат. Благодаря этому продукт выбирает крупный бизнес, который ценит надежность, стабильность и возможность масштабирования. Set Fashion позволяет сократить time to market для доработок фэшн-ритейлеров благодаря отдельной команде, которая быстро реализует специфические запросы сегмента», — говорит Андрей Окишев.

«Мы готовы брать на себя задачи по автоматизации магазинов под ключ, чтобы позволить фэшн-ритейлерам сосредоточиться на своих прямых задачах: делать людей красивыми, привозить новые модные образы и зарабатывать деньги для владельцев. Команда Set Fashion сделает так, чтобы все работало, а вы — продавали одежду и бьюти-товары, не нарушая законодательства. Вся экспертиза для этого у нас есть», — добавил Илья Малиновский.

Чтобы узнать больше об автоматизации fashion& beauty ритейла приходите 8 октября на нашу онлайн-конференцию. По этой же ссылке будут доступны материалы события.

ТОО «ПРОСИСТЕМЫ» — авторизованный и сертифицированный сервисный партнер компании CSI в Казахстане и Кыргызстане. Оказывает услуги по автоматизации и ИТ-сопровождению торговых сетей с 2011 года.