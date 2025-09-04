HUAWEI Pura 80 Ultra: подробный обзор на стильный флагман с крутой камерой

Серия новых смартфонов HUAWEI Pura 80 Series демонстрирует, как современное устройство способно одновременно быть надежным инструментом для работы, камерой профессионального уровня и частью личного стиля.

Серия новых смартфонов HUAWEI Pura 80 Series демонстрирует, как современное устройство способно одновременно быть надежным инструментом для работы, камерой профессионального уровня и частью личного стиля. Здесь технологии и дизайн объединяются в гармоничное целое, позволяя не только получать эстетическое удовольствие от использования, но и воплощать самые смелые творческие идеи, веси свой блог, делать красивые кадры, оптимизировать рабочие процессы. Давайте протестируем новинку и посмотрим, чем на этот раз удивила компания HUAWEI.

Серия представлена в трех версиях — Pura 80, Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra, каждая со своим настроением и возможностями.

Нам достался золотистый флагман Pura 80 Ultra. Его и рассмотрим подробнее.

Комплектация

В комплект входит все необходимое: кабель Type-C — Type-C, который по праву считается самым удобным и универсальным форматом. Блок питания на 100 Вт со сдвоенным коннектором поддерживает как USB-A, так и Type-C, что делает его практичным для разных сценариев. Также предусмотрен фирменный чехол — не стандартный прозрачный пластик, а вариант с приятным рисунком, который смотрится стильно и удобно в использовании.

Теперь HUAWEI можно узнать издалека

Дизайн новинки — это отдельный вид искусства. Вся линейка смартфонов Pura 80 легко узнаваема и ни с одним другим смартфоном ее не спутать. А все благодаря особому дизайну камерного блока, который прочно закрепился в памяти после выпуска более ранней серии устройств HUAWEI Pura 70: золотое обрамление линз, эмблема XMAGE и треугольная ступенька.





На корпусе появляется радужное свечение и переливы света, в зависимости от освещения вокруг

По задумке производителя, HUAWEI Pura 80 нового поколения объединяет в себе эстетику Востока и Запада. Его корпус словно покрыт тонкой глазурью классической глиняной посуды, мягко играющей на свету, а каждая деталь и изгиб гармонично сочетаются друг с другом. Сдержанный золотистый корпус начинает играть яркой радугой на солнце и выглядит это завораживающее. Глянцевое покрытие уступает матовому в маркости, но в данной модели смартфонов это не бросается в глаза. Грани переднего и заднего корпусов закруглены и плавно разделяют экран от основной части — приятно держать в руке.

Модуль с линзами камеры мне сначала показался крайне неудобным из-за сильно выпирающей ступеньки, но спустя время рука привыкла, палец автоматически естественным путем упирался в нижнюю часть модуля и стало вполне комфортно держать телефон в одной руке и фотографировать.









HUAWEI Pura 80 Ultra оснащен прочным стеклом Kunlun второго поколения. Оно устойчиво к царапинам, мелким ударам и повседневным нагрузкам, оставаясь таким же гладким и прозрачным, как в первый день. Особенно это оценят те, кто привык носить смартфон в сумке вместе с множеством других предметов.

Экран

Дисплей OLED до 6,8 дюйма с разрешением 460 ppi и яркостью до 3000 нит легко читается даже под прямым солнцем. Для наглядности я сделала фото в тени и под прямыми солнечными лучами — разницы почти не заметила. Экран сохраняет комфортную яркость в любых условиях.



Фото экрана в тени



Фото экрана под прямыми солнечными лучами

Адаптивная частота от 1 до 120 Гц делает скроллинг плавным, а HDR Vivid раскрывает насыщенность цвета.









Производительность

За работу HUAWEI Pura 80 Ultra отвечает фирменный процессор Kirin 9020, созданный по 7-нанометровому техпроцессу. В его составе — мощные ядра Taishan для ресурсоемких задач, энергоэффективные ядра для повседневного использования и графика Maleoon 920, которая обеспечивает плавность в играх и при работе с мультимедиа. На практике это означает, что смартфон уверенно справляется с многозадачностью, обработкой фото и видео в высоком разрешении и любыми современными приложениями. Интерфейс остается быстрым и отзывчивым, а система искусственного интеллекта грамотно распределяет ресурсы, поддерживая баланс между производительностью и автономностью.

Судя по тестам в AnTuTu Benchmark, HUAWEI Pura 80 Ultra показывает результат в районе 944 753 баллов, что для смартфона на собственном чипсете Kirin (с ограничениями по GPU) выглядит вполне достойно. Основные показатели распределились так: CPU — 295 825, GPU — 111 454, память (MEM) — 350 088, UX — 187 386. Картина выходит характерная для устройств Huawei последнего поколения: сильный упор на работу процессора и память (система быстрая, отзывчивая, многозадачность дается легко), но графика остается слабым звеном — в тестах Vulkan средний FPS около 7, что говорит о невысокой производительности в тяжелых 3D-играх. Это подтверждает и замеры: смартфон отлично подходит для повседневных задач, соцсетей, фото и видео, но не рассчитан на геймерский уровень графики.

При этом стоит отметить хорошие показатели по стабильности: температура в нагрузке выросла с 32 °С до 40 °С, что довольно умеренно, и это плюс для долгосрочной работы. То есть устройство не перегревается и сохраняет комфортную скорость даже при длительных сессиях.

Если сравнивать с конкурентами, то флагманы на Snapdragon 8 Gen 2/3 (например, Samsung Galaxy S23 Ultra или Xiaomi 13 Pro) уверенно набирают свыше 1,2–1,3 млн баллов в AnTuTu, а на графике — в несколько раз мощнее. Тем не менее, Pura 80 Ultra берет другим: фирменной оптимизацией EMUI, энергоэффективностью, стабильностью, а главное — камерными возможностями, которые сейчас в индустрии задают тренд. Huawei сознательно сместила фокус: это смартфон не для геймеров, а для контент-креаторов, ценителей фото и видео, а также тех, кто хочет долгоживущий и надежный флагман без лишнего перегрева.

AppGallery: просто и ясно

Все в смартфоне HUAWEI Pura 80 Ultra продумано так, чтобы технологии не мешали, а облегчали работу. Нет ощущения перегруженности и визуального шума, только легкие подсказки ИИ и несколько предустановленных приложений, которые загружаются в два клика из фирменной галереи приложений AppGallery.

AppGallery — это полноценная экосистема с миллионами программ и игр, тщательно проверенных на безопасность и оптимизацию под устройства Huawei. Здесь удобно находить популярные локальные и международные приложения, получать эксклюзивные бонусы и акции, а встроенные рекомендации на основе ИИ помогают быстро открывать новые полезные сервисы. Благодаря постоянным обновлениям и интеграции с сервисами Huawei, AppGallery обеспечивает стабильную работу, быстрый доступ к приложениям. Я без труда нашла все необходимые для работы приложения, так как самые популярные сервисы рекомендованы на первых позициях.

Четкость, детали и главный акцент камеры

Камера Pura 80 Ultra оказалась для меня настоящим открытием. Это первый смартфон с модулем, где два телеобъектива работают в паре с самым большим сенсором для телеоптики. В реальности это значит, что даже сидя в последнем ряду на концерте, я получаю кадры, будто стою у самой сцены: четкие, резкие, с проработкой каждой детали. Еще больше впечатляет HDR-камера с динамическим диапазоном 16 EV — фото в сложном свете выглядят как кадры на профессиональную зеркалку, где ни яркие огни не выбиты, ни тени не теряют глубины. А набор творческих режимов делает съемку по-настоящему увлекательной: живые фото помогают поймать момент, мультиэкспозиция добавляет динамики, а длинная выдержка позволяет играть со светом и превращать ночные улицы в художественные полотна.

В разделе «Свет» камеры HUAWEI Pura 80 Ultra собраны креативные режимы съемки с длинной выдержкой. «Фары» позволяют фиксировать световые дорожки от машин в движении, превращая улицы в динамичные потоки огней. «Световое граффити» создает яркие узоры и линии из источников света, если двигать ими перед камерой. «Вода» помогает снимать водопады, реки или фонтаны с мягким размытым эффектом, словно вода превращается в шелковую ткань. А режим «Звезды» предназначен для астрофотографии: он фиксирует ночное небо.

Тестирование основной камеры в реальных повседневных условиях



Этот кадр был снят прямо напротив солнца в профессиональном режиме. В обычном режиме камера передавала сильные засветы, картинка размылась

Живописная природа и городские пейзажи

При слабом свете цвета листьев и цветов остаются насыщенными, а детали — четкими. HDR вытягивает даже темные участки, делая фото живыми.





Камеру смело можно использовать для того чтобы запечатлеть самые важные события и семейные праздники







Получаются настоящие живые кадры, которые не меняют качество даже при воспроизведении на других цифровых носителях



Идеальная цветопередача и резкость, несмотря на отдаленное фокусное расстояние!









Восхитительные возможности телеобъективов

В дневное время 20x–100x зум передает дальние объекты с четкой геометрией. Закат или рассвет в зум-диапазоне 10x–50x выглядит реалистично, с плавным градиентом света.



Без приближения и при зумировании 3,4 мм



Опция 24× увеличения

Четкость даже в быстрой динамике

HUAWEI Pura 80 уверенно справляется с задачей съемки в движении. Благодаря продвинутой системе стабилизации и интеллектуальной обработке изображений смартфон фиксирует каждое мгновение без размытия — будь то игра детей, пробежка по набережной или съемка с движущегося транспорта. Автоматический фокус работает быстро и точно, цепляя объект даже в сложных условиях, а режим серийной съемки позволяет поймать лучший кадр из десятков. В итоге фото получаются живыми и естественными, сохраняя энергию момента.

Для того чтобы снять динамичный кадр и не упустить лучший момент, достаточно нажать и удерживать кнопку спуска затвора. Камера автоматически сделает серию снимков, а затем предложит выбрать наиболее удачный вариант. Такой режим особенно удобен при съемке детей, животных или спортивных сцен, когда каждое движение имеет значение.







Здесь получился настоящий тест для камеры: ночная съемка на основную линзу и в роли модели — непоседливый пес, который носился во всю скорость. Тем не менее снимки вышли высокого качества и отлично передали веселую атмосферу нашей прогулки.





Портретный режим

Камера аккуратно отделяет человека от фона, создавая мягкое и естественное боке без резкой обрезки. Благодаря крупному сенсору и светосильной оптике детали лица остаются четкими даже при слабом освещении, а телеобъектив с 3,7-кратным зумом добавляет эффект сжатия пространства, делая кадр глубже и выразительнее. Все это в сочетании с ИИ и возможностью управлять глубиной резкости вручную позволяет в полной мере наслаждаться полученным результатом.





В портретном режиме HUAWEI Pura 80 Ultra можно не только размыть фон, но и приблизить кадр с помощью телеобъектива — редкая возможность, которая делает портреты еще более выразительными

Ночные и вечерние портреты

При диафрагме f/1.6 фон мягко размывается, сохраняя лицо в идеальной резкости. На фоне вечернего тусклого освещения кожа выглядит естественно, без желтых или зеленоватых оттенков, что часто встречается у конкурентов.



Кадры сняты в вечернее время

Ночная насыщенная жизнь

Неоновые вывески, фонари и большое футбольное поле — камера четко разделяет свет и тень, сохраняя атмосферу кадра. Даже при зуме 10x и выносное время детализация остается высокой. Ниже приведены примеры при ночном и обычном режиме съемки, кадры не теряют качество от отсутствия обилия света.



Режим ночной съемки



Эта же локация в дневное время







Ночная съемка в движении с оптическим увеличением





Действительно впечатляющий результат дает ночная портретная съемка на фронтальную камеру. Даже при слабом освещении смартфон использует интеллектуальное подсвечивание экрана и алгоритмы обработки, чтобы лицо выглядело ярким и живым без лишнего шума. Дополнительное преимущество — возможность приближать кадр во время портретной съемки, не теряя четкости: крупные планы сохраняют натуральные оттенки кожи и глубину взгляда.

Макросъемка

Телемакрообъектив позволяет снимать с расстояния 5 см. На фото крупным планом видны мельчайшие детали — от капли росы на лепестке до текстуры мелкой веточки.

Вкус, переданный через объектив

HUAWEI Pura 80 Ultra отлично подойдет для фудблогинга: благодаря крупному сенсору и переменной диафрагме можно снимать еду так, что блюда выглядят привлекательно и реалистично. Для ярких кадров при хорошем освещении стоит использовать режим «Основная камера» с открытой диафрагмой f/1.4 — он подчеркнет текстуру и создаст мягкое размытие фона, выделяя еду в кадре.





Если нужно показать все детали сервировки, лучше выбрать режим «Портрет» или вручную установить более закрытую диафрагму (f/2.8–f/4.0), чтобы вся композиция оставалась в фокусе. В условиях ресторана или вечерней съемки выручает ночной режим, который сохраняет натуральные цвета без пересветов и шумов. А при съемке крупных деталей — например, капель соуса или узора на десерте — помогает макрорежим с резкой проработкой мелочей. В итоге получаются снимки, которые легко можно использовать и для Instagram, и для полноценного кулинарного блога: яркие, детализированные и аппетитные.









Видео без пересветов с идеальной яркостью даже ночью

Режим Ultra HDR-видео с TCG-HDR передает сложное освещение — например, костер на фоне темного неба или концерт в ярком свете. Динамический диапазон 16 EV убирает пересветы и сохраняет детализацию в тенях.



На скриншоте видно насколько качественно выглядит картинка ночного видео

Интеллектуальные возможности

Смартфон поддерживает управление жестами в воздухе — пролистать страницу или сделать скриншот можно, даже не касаясь экрана. Умная кнопка с функцией двойного касания открывает быстрый доступ к нужным приложениям и настройкам. Во время звонков система искусственного интеллекта автоматически подавляет шум и обеспечивает конфиденциальность, чтобы разговор оставался только между собеседниками. А для тех, кто любит персонализацию, предусмотрены интерактивные темы «Эмодзи» и «Стикеры», которые реагируют на действия и взгляд пользователя.





Прямо с экрана можно поиграть в swish‑баскетбол: мячики двигаются в такт наклонам устройства, а управлять ими можно жестами руки на расстоянии — почти как мини-игра на экране блокировки

Автономность: жить без розетки в течение недели

Pura 80 Ultra может работать до 7 дней в обычном режиме и до 10 — в энергосберегающем. Для меня это значит одно: командировки, перелеты и насыщенные графики больше не зависят от наличия розетки рядом или наполненности пауэрбанка.

Теперь по фактам. Это хорошо выглядящий, хорошо работающий, стильный смартфон. Подытожив, выделю несколько важных преимуществ HUAWEI Pura 80 Ultra:

— 1-дюймовый сенсор для четких снимков даже ночью;

— Двойной телеобъектив: 3,7x и 9,4x оптический зум;

— Макросъемка с 5 см для мельчайших деталей;

— Ultra HDR-видео с кинематографическим качеством;

— OLED-экран 6,8 дюйма, яркость до 3000 нит;

— Kunlun Glass 2-го поколения — износостойкое стекло, а значит прочная защита;

— Два динамика с объемным звучанием;

— Жесты без касания и умная кнопка быстрого доступа;

— Зарядка 100 Вт, поддержка USB-A и Type-C;

— До 7 дней работы (до 10 в энергосберегающем режиме).

HUAWEI Pura 80 Ultra стоит рассматривать не как очередное обновление линейки, а как показатель эволюции в подходе к самим представлениям о смартфоне. Это устройство, которое сочетает в себе функциональность рабочего инструмента, возможности камеры почти профессионального уровня и статус стильного аксессуара. В нем технологии и дизайн формируют цельный продукт, отвечающий одновременно практическим требованиям и эстетическим ожиданиям современного пользователя.