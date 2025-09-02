Новые цифровые навыки: на что готовы казахстанцы ради трудоустройства?

В современном мире цифровизация становится неотъемлемой частью всех сфер жизни, включая рынок труда.

Казахстан не остается в стороне от этого глобального тренда. Согласно исследованию Битрикс24 Казахстан, 57% респондентов считают, что владение цифровыми инструментами значительно увеличивает шансы на трудоустройство. Но какие именно навыки востребованы, готовы ли казахстанцы учиться новому и как это влияет на их карьерные перспективы?

Цифровые навыки становятся важным критерием при трудоустройстве. Работодатели в Казахстане чаще всего требуют владения универсальными офисными инструментами, такими как Excel, PowerPoint и Word — это отметили 70% опрошенных. Однако на втором месте находятся инструменты для совместной работы, включая облачные сервисы, такие как Google Docs, Битрикс24 и Jira (15%). Это подчеркивает растущую важность командной работы в цифровой среде.

Интересно, что 91% респондентов готовы изучать новые цифровые инструменты, чтобы повысить свои шансы на рынке труда. Наибольший интерес вызывают курсы по искусственному интеллекту (40%) и навыкам работы с инструментами для совместной работы (25%). Это говорит о том, что казахстанцы осознают необходимость адаптации к новым требованиям рынка.

Освоение цифровых инструментов открывает множество возможностей. 34% опрошенных считают, что это позволит запросить более высокую зарплату, 27% ожидают облегчения своей работы, а 20% видят в этом шанс для карьерного роста.

Однако не все так однозначно. Несмотря на высокий интерес к обучению, 23% респондентов считают, что курсы повышения цифровой грамотности недоступны. Это может быть связано с недостаточной информированностью о существующих возможностях или с финансовыми барьерами. Тем не менее, 62% опрошенных готовы инвестировать в свое образование, считая, что это окупится.

81% считают, что расходы на обучение сотрудников должны нести работодатели. Это подчеркивает важность корпоративных программ обучения, которые могут стать конкурентным преимуществом для компаний.

Будущее рынка труда в Казахстане также связано с новыми требованиями. 60% респондентов уверены, что в ближайшие пять лет работодатели начнут требовать навыки работы с искусственным интеллектом, а 28% отмечают важность облачных инструментов. Это указывает на необходимость подготовки к новым вызовам уже сегодня. И перекликается с трендами о готовности компаний давать условия для развития инновационного сознания сотрудников в работе с ИИ.

Цифровые навыки становятся не просто преимуществом, а необходимостью для успешной карьеры в Казахстане. В отдельных сферах, к примеру, в продажах, уверенное владение CRM — не просто преимущество, а обязательный навык. Согласно данным мониторинга Brand Analytics, в Казахстане ежемесячно публикуется около 300 вакансий, в которых среди требований указано знание CRM Битрикс24.

Работодатели все чаще обращают внимание на владение современными инструментами, а сотрудники готовы учиться и адаптироваться к новым реалиям. Однако, для максимального эффекта важно развивать доступность образовательных программ и стимулировать компании инвестировать в обучение своих сотрудников. В условиях стремительной цифровизации те, кто готов меняться и осваивать новые технологии, получают значительное преимущество на рынке труда.

Исследование проведено онлайн-сервисом Битрикс24 Казахстан в августе 2025 года среди 1000 респондентов во всех областях РК.

Полная версия опроса

1. Считаете ли вы, что владение цифровыми инструментами увеличивает шансы на трудоустройство в Казахстане?

a) Да, значительно — 57%

b) Возможно, в некоторых случаях — 38%

c) Нет, это не влияет — 5%

2. Какие цифровые навыки чаще всего требуют работодатели в Казахстане согласно вашему опыту трудоустройства?

a) Владение универсальными офисными инструментами (Excel, PowerPoint, Word и др.) — 70%

b) Владение инструментами для совместной работы, в том числе облачными сервисами (Google Docs, Битрикс24, Jira и др.) — 15%

с) Владение CRM-системами (Битрикс24) — 4%

d) Цифровые навыки не имеют значения при трудоустройстве — 11%

3. Как вы оцениваете свои навыки работы с цифровыми инструментами?

a) Опытный пользователь большинства популярных офисных программ — 32%

b) Оцениваю свои навыки, как средние — 48%

c) Низкий уровень владения цифровыми программами — 19%

4. Готовы ли вы изучать новые цифровые инструменты для повышения шансов на рынке труда?

а) Да — 91%

b) Нет — 9%

5. Какие курсы или тренинги по цифровым навыкам вы бы предпочли пройти, чтобы повысить свои шансы на трудоустройство?

a) Навыки пользования инструментами для совместной работы (Google Docs, Битрикс24, Jira и др.) — 25%

b) Ведение задач и клиентов в CRM — 7%

c) Навыки работы с искусственным интеллектом — 40%

d) Навыки работы в универсальных офисных инструментах (Excel, PowerPoint, Word и др.) — 19%

e) Не считаю нужным получать дополнительные навыки — 10%

6. Какое влияние вы ожидаете от освоения новых цифровых инструментов для работы?

Повышение привлекательности резюме — 19%

Возможность запросить более высокую зарплату — 34%

Возможность продвижения по карьерной лестнице — 20%

Облегчение своей работы — 27%

7. Считаете ли вы, что в Казахстане есть все возможности для получения дополнительных навыков применения цифровых инструментов?

Да, я считаю, что смогу найти все нужные мне курсы, материалы, если понадобится — 77%

Нет, считаю, что курсы повышения цифровой грамотности недоступны — 23%

8. Готовы ли вы тратить деньги на получение дополнительного образования в сфере цифровой грамотности?

Да. Считаю, что это окупится — 62%

Нет. Не вижу необходимости — 38%

9. Считаете ли вы, что расходы на обучение сотрудника пользованию цифровыми программами должен нести работодатель?

Да — 81%

Нет — 19%

10. Считаете ли вы более привлекательным будущее место работы, если работодатель использует удобные вам цифровые программы?

Да — 83%

Не имеет значения — 17%

11. Какие цифровые навыки и знания, по вашему мнению, начнут требовать работодатели на рынке труда в Казахстане в ближайшие 5 лет?

a) Владение облачными инструментами совместной работы — 28%

b) Искусственный интеллект — 60%

c) Основы кибербезопасности — 11%.