Digital-реклама в Казахстане: как изменилась стоимость клика в II квартале 2025 года

Рекламный рынок Казахстана становится дороже, сложнее и куда более неоднородным.

Регионы Центрального и Северного Казахстана показали рекордный рост ставок — медиана там выросла в два раза, а новая площадка Threads начала активно конкурировать за бюджеты с привычными инструментами. В ответ на эти изменения специалисты Netpeak Kazakhstan продолжают системно отслеживать динамику digital-рынка, анализируя стоимость кликов по регионам, устройствам, форматам и тематикам.

Стоимость клика в Google Ads по регионам Казахстана

Во II квартале digital-рынок стал дороже почти повсеместно: диапазон ставок в Google Ads расширился до $0,32. Анализ динамики за последние два квартала показывает, что верхний квартиль стоимости клика ранее не превышал $0,23.

Самый резкий рост цен на рекламу пришелся на Северный Казахстан, где медианная стоимость клика подскочила в 2,5 раза — с $0,06 до $0,15. Схожую динамику показала Карагандинская область: медиана выросла более чем в два раза, с $0,07 до $0,15. Восточно-Казахстанская и Актюбинская области также заметно прибавили, в последней медианная ставка поднялась с $0,06 до $0,10.

Алматы по-прежнему остается самой дорогой площадкой для рекламодателей. Здесь медиана поднялась с $0,11 до $0,16 (+45%), а диапазон цен расширился до $0,32 — это максимум по стране. Следом идут Карагандинская область, где максимальная стоимость клика доходила до $0,31 за клик и Атырауская область — $0,29, медиана составила $0,12.

Заметный рост наблюдается в Павлодаре (с $0,08 до $0,14), а также в Костанае — область показала рост более 60% (с $0,06 до $0,10). Из квартала в квартал в этих регионах усиливается конкуренция за рекламные показы.

На фоне общего роста выделяется Жамбылская область: медиана снизилась с $0,13 до $0,08 (снижение составило почти 40%). Это единственный регион, где стоимость клика упала.

Стоимость клика в разрезе типов кампаний Google Ads

В апреле, мае и июне 2025 года рынок Google Ads в Казахстане стал еще более неоднородным: если поисковая реклама уверенно дорожает, то у поисковых партнеров и в контекстно-медийной сети (КМС) цены пошли вниз. Performance Max остается самым стабильным и доступным форматом.

Стоимость клика в поисковой рекламе подскочила во всем диапазоне: медиана выросла с $0,08 до $0,13. Нижний квартиль прибавил с $0,04 до $0,05, а верхний достиг $0,25 против $0,17 в прошлом квартале. Таким образом, сегодня поиск стал самым конкурентным сегментом, где рекламодатели готовы платить значительно больше за аудиторию.

Реклама на площадках поисковых партнеров, напротив, потеряла позиции. Медиана упала на $0,02, верхний квартиль сократился с $0,08 до $0,05. Для бизнеса это означает снижение стоимости трафика у партнеров, что может открыть возможности для более бюджетных размещений.

Контекстно-медийная сеть (КМС) также ушла в минус. Средняя цена клика снизилась с $0,04 до $0,03, а верхний квартиль — с $0,09 до $0,08.

Performance Max (PMax) показал стабильность: медиана сохранилась на уровне $0,02, нижний квартиль остался $0,01, а верхний слегка снизился — с $0,06 до $0,05. Это делает PMax самым предсказуемым инструментом по ценам и удобной точкой входа для рекламодателей с ограниченными бюджетами.

Стоимость клика в Google Ads по типам устройств

Во II квартале 2025 года клики подорожали по всем устройствам: десктопы выросли в среднем и верхнем сегменте, мобильный трафик стал дороже по всем квартилям, даже планшеты показали рост медианы и верхнего квартиля, хотя их доля остается минимальной.

Медиана на компьютерах выросла с $0,10 до $0,14. Нижний квартиль — $0,04, верхний квартиль достиг $0,31. Рост пришелся на «середину» рынка, что говорит об усилении конкуренции за аудиторию в массовом сегменте.

Медианная цена клика на мобильных устройствах поднялась с $0,09 до $0,15 (+67%), нижний квартиль увеличился с $0,05 до $0,07, а верхний квартиль вырос с $0,17 до $0,25.

Планшеты остаются самым доступным каналом: медиана выросла с $0,03 до $0,07, нижний квартиль увеличился с $0,02 до $0,03, а верхний квартиль с $0,10 до $0,13. Несмотря на это, доля планшетов в общем трафике невелика, но они остаются недорогим и нишевым вариантом для кампаний с ограниченным бюджетом.

Стоимость клика в Meta Ads

Если в начале 2025 года экосистема Meta радовала рекламодателей снижением цен, то во II квартале ситуация развернулась в противоположную сторону. Стоимость клика пошла вверх почти во всех направлениях — и это может означать, что конкуренция внутри платформы оживилась. Самый заметный рост показал Messenger: медианная цена увеличилась более чем на половину — с $0,11 до $0,17. При этом верхняя граница осталась на уровне $0,34.

Instagram, традиционно самый дорогой инструмент в арсенале Meta, также подорожал: медиана выросла на 20% — с $0,10 до $0,12, а верхний квартиль достиг $0,29. Для брендов, ориентированных на визуальный контент, это сигнал: конкуренция в Instagram становится еще жестче.

Facebook дорожает медленнее, но тренд тот же: медиана выросла с $0,07 до $0,08, а верхняя граница с $0,15 до $0,18. При этом нижний диапазон не изменился, что сохраняет баланс — платформа остается интересной для кампаний с широкой аудиторией и сдержанным бюджетом.

Даже Audience Network, традиционно считавшийся недорогим инструментом в экосистеме Meta, показывает рост. Медиана за квартал увеличилась на 42%, достигнув $0,08. Но при этом верхняя планка остается всего $0,11 — по-прежнему это самый доступный канал для тех, кто ищет широкий охват при ограниченных вложениях.

Отдельно стоит отметить, что во II квартале аналитики Netpeak начали отслеживать Threads — приложение, которое уже входит в топ-3 у пользователей iOS в Казахстане. Стоимость клика в Threads: нижний квартиль — $0,07, медиана — $0,13, верхний квартиль — $0,18.

Стоимость клика в Google Ads и Meta Ads по тематикам

Во II квартале 2025 года поисковая реклама в Google резко изменила баланс сил. Сегменты недвижимости и электроники заметно просели: медианные ставки упали на 40% и 21% соответственно, а в «Красоте и здоровье» верхний квартиль обвалился почти вдвое. На этом фоне «Бытовая техника» стала главным сюрпризом: клики подорожали более чем втрое, достигнув $0,37 по медиане и превысив $0,50 по верхнему квартилю. «Финансы» и «Мода» также укрепились, прибавив 13% и 30%.

В экосистеме Meta тенденции оказались противоположными для разных тематик. FMCG потерял треть стоимости, а реклама в сфере образования — почти половину. Даже «Недвижимость» показала снижение верхних ставок, несмотря на небольшой рост по нижним. Зато категория продажи автомобилей прибавили свыше 40%, реклама доставки еды подорожала почти на 70%, а стоимость кликов в категории «Бытовая техника» выросла примерно на четверть.

Как проводилось исследование?

Исследование в II квартале 2025 года было проведено специалистами digital-агентства Netpeak Kazakhstan на основе данных более 2 миллионов кликов в 16 городах Казахстана. В анализе использовались как данные Google Ads, так и информация по кампаниям Meta Ads, что позволяет глубже оценить динамику интернет-рекламы в стране.

Это исследование предоставляет рекламодателям Казахстана ценные данные для точного планирования рекламных кампаний. Анализ стоимости кликов по регионам, устройствам и площадкам помогает прогнозировать бюджеты, оптимизировать стратегии и выбирать наиболее эффективные каналы для привлечения клиентов.

Специалисты Netpeak отмечают, что вся изученная информация основана на данных рекламных кампаний агентства Netpeak. Стоимость клика может варьироваться в зависимости от множества факторов, таких как качество объявлений и конкуренция в отдельных аккаунтах, поэтому результаты могут отличаться от ваших собственных данных.