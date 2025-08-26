Следите за новостями

    Проектирование с учетом локального контекста: UX в Центральной Азии

    26 августа 2025 12:00, Джанэль Чадиарова, Profit.kz
    Рубрики: Софт

    UX в Центральной Азии невозможно копировать из западных шаблонов. Здесь дизайн — это всегда про язык, данные и доверие. В этой статье я делюсь практическими приемами, которые помогают создавать работающие цифровые системы в условиях трехъязычия и культурного разнообразия.

    Когда западный UX не работает

    Копировать западные интерфейсы в Центральной Азии — все равно, что надеть лыжный костюм в пустыне: красиво, но неуместно.

    Когда я переехала из Казахстана в Лондон, я сразу заметила разницу в цифровых системах. В Великобритании платформы стабильны и единообразны, построены на общей цифровой культуре. В Казахстане же работа с цифровыми инструментами — это постоянная адаптация к локальным условиям и реальным процессам.

    Интерфейс и данные проектируются вместе

    Один из ключевых выводов моей практики: язык нельзя добавлять «в конце».

    Во многих международных проектах сначала создается английская версия, а потом делается перевод. В условиях Казахстана такой подход не работает.

    Например, при разработке платформы для прозрачности в распределении образовательных грантов я столкнулась с тем, что один и тот же грант фигурировал под разными названиями:

    — на казахском: «Дарынды балаларға арналған грант»
    — на русском: «Грант для одаренных детей»

    Чтобы устранить путаницу, мы создали единый многоязычный словарь: каждому гранту присвоили ID и официальные названия на трех языках (казахский, русский, английский). Это простое решение резко повысило ясность данных и доверие к системе.


    Пример многоязычного словаря

    Особенности многоязычного UX

    Многоязычный UX — это не просто «переключатель языка». Люди используют разные языки в зависимости от ситуации:

    — Публичные пользователи чаще выбирают казахский;
    — Юридическая документация привычнее воспринимается на русском;
    — Административный персонал работает в основном на русском;
    — Английский используется для внешней отчетности.

    В проектах мы применяли несколько подходов:

    1. Хранение данных без языковой привязки — с тегами для динамической подгрузки нужной версии.
    2. Простой переключатель языка — без потери текущей позиции пользователя.
    3. Ролевые страницы для сложного контента — юридические термины и пояснения доступны только там, где они нужны.

    Практические приемы для многоязычных систем

    За несколько лет работы я собрала набор решений, которые оказались особенно полезными:

    — Живой многоязычный словарь. Простая база или таблица, где фиксируются термины на трех языках с контекстом и пометками по стилю.
    — Учет длины слов. Русские и казахские термины длиннее английских. Макеты стоит тестировать на самых длинных вариантах.
    — Поддержка печати. Многие пользователи до сих пор работают с распечатками. Экспорт в PDF, двуязычные заголовки и QR-коды помогают сохранить доверие.
    — Тестирование на всех языках. Важно не только проверить перевод, но и оценить логику взаимодействия. Для этого всегда нужно привлекать носителей языка.


    Пример архитектуры данных

    Заключение

    UX в Центральной Азии невозможно спроектировать по западному шаблону. Культурные, языковые и институциональные особенности слишком уникальны. Международные практики полезны, но их нужно адаптировать, опираясь на локальный контекст.

    Я все больше убеждаюсь: дизайн — это не то, что мы «делаем для» пользователя. Это то, что мы создаем вместе с ним. Именно поэтому локально адаптированные UX-решения становятся не только рабочими, но и устойчивыми.

