Проектирование с учетом локального контекста: UX в Центральной Азии
Копировать западные интерфейсы в Центральной Азии - все равно, что надеть лыжный костюм в пустыне: красиво, но неуместно.
UX в Центральной Азии невозможно копировать из западных шаблонов. Здесь дизайн — это всегда про язык, данные и доверие. В этой статье я делюсь практическими приемами, которые помогают создавать работающие цифровые системы в условиях трехъязычия и культурного разнообразия.
Когда западный UX не работает
Копировать западные интерфейсы в Центральной Азии — все равно, что надеть лыжный костюм в пустыне: красиво, но неуместно.
Когда я переехала из Казахстана в Лондон, я сразу заметила разницу в цифровых системах. В Великобритании платформы стабильны и единообразны, построены на общей цифровой культуре. В Казахстане же работа с цифровыми инструментами — это постоянная адаптация к локальным условиям и реальным процессам.
Интерфейс и данные проектируются вместе
Один из ключевых выводов моей практики: язык нельзя добавлять «в конце».
Во многих международных проектах сначала создается английская версия, а потом делается перевод. В условиях Казахстана такой подход не работает.
Например, при разработке платформы для прозрачности в распределении образовательных грантов я столкнулась с тем, что один и тот же грант фигурировал под разными названиями:
— на казахском: «Дарынды балаларға арналған грант»
— на русском: «Грант для одаренных детей»
Чтобы устранить путаницу, мы создали единый многоязычный словарь: каждому гранту присвоили ID и официальные названия на трех языках (казахский, русский, английский). Это простое решение резко повысило ясность данных и доверие к системе.
Пример многоязычного словаря
Особенности многоязычного UX
Многоязычный UX — это не просто «переключатель языка». Люди используют разные языки в зависимости от ситуации:
— Публичные пользователи чаще выбирают казахский;
— Юридическая документация привычнее воспринимается на русском;
— Административный персонал работает в основном на русском;
— Английский используется для внешней отчетности.
В проектах мы применяли несколько подходов:
1. Хранение данных без языковой привязки — с тегами для динамической подгрузки нужной версии.
2. Простой переключатель языка — без потери текущей позиции пользователя.
3. Ролевые страницы для сложного контента — юридические термины и пояснения доступны только там, где они нужны.
Практические приемы для многоязычных систем
За несколько лет работы я собрала набор решений, которые оказались особенно полезными:
— Живой многоязычный словарь. Простая база или таблица, где фиксируются термины на трех языках с контекстом и пометками по стилю.
— Учет длины слов. Русские и казахские термины длиннее английских. Макеты стоит тестировать на самых длинных вариантах.
— Поддержка печати. Многие пользователи до сих пор работают с распечатками. Экспорт в PDF, двуязычные заголовки и QR-коды помогают сохранить доверие.
— Тестирование на всех языках. Важно не только проверить перевод, но и оценить логику взаимодействия. Для этого всегда нужно привлекать носителей языка.
Пример архитектуры данных
Заключение
UX в Центральной Азии невозможно спроектировать по западному шаблону. Культурные, языковые и институциональные особенности слишком уникальны. Международные практики полезны, но их нужно адаптировать, опираясь на локальный контекст.
Я все больше убеждаюсь: дизайн — это не то, что мы «делаем для» пользователя. Это то, что мы создаем вместе с ним. Именно поэтому локально адаптированные UX-решения становятся не только рабочими, но и устойчивыми.