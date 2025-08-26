Проектирование с учетом локального контекста: UX в Центральной Азии

Копировать западные интерфейсы в Центральной Азии - все равно, что надеть лыжный костюм в пустыне: красиво, но неуместно.

UX в Центральной Азии невозможно копировать из западных шаблонов. Здесь дизайн — это всегда про язык, данные и доверие. В этой статье я делюсь практическими приемами, которые помогают создавать работающие цифровые системы в условиях трехъязычия и культурного разнообразия.

Когда западный UX не работает

Когда я переехала из Казахстана в Лондон, я сразу заметила разницу в цифровых системах. В Великобритании платформы стабильны и единообразны, построены на общей цифровой культуре. В Казахстане же работа с цифровыми инструментами — это постоянная адаптация к локальным условиям и реальным процессам.

Интерфейс и данные проектируются вместе

Один из ключевых выводов моей практики: язык нельзя добавлять «в конце».

Во многих международных проектах сначала создается английская версия, а потом делается перевод. В условиях Казахстана такой подход не работает.

Например, при разработке платформы для прозрачности в распределении образовательных грантов я столкнулась с тем, что один и тот же грант фигурировал под разными названиями:

— на казахском: «Дарынды балаларға арналған грант»

— на русском: «Грант для одаренных детей»

Чтобы устранить путаницу, мы создали единый многоязычный словарь: каждому гранту присвоили ID и официальные названия на трех языках (казахский, русский, английский). Это простое решение резко повысило ясность данных и доверие к системе.



Пример многоязычного словаря

Особенности многоязычного UX

Многоязычный UX — это не просто «переключатель языка». Люди используют разные языки в зависимости от ситуации:

— Публичные пользователи чаще выбирают казахский;

— Юридическая документация привычнее воспринимается на русском;

— Административный персонал работает в основном на русском;

— Английский используется для внешней отчетности.

В проектах мы применяли несколько подходов:

1. Хранение данных без языковой привязки — с тегами для динамической подгрузки нужной версии.

2. Простой переключатель языка — без потери текущей позиции пользователя.

3. Ролевые страницы для сложного контента — юридические термины и пояснения доступны только там, где они нужны.

Практические приемы для многоязычных систем

За несколько лет работы я собрала набор решений, которые оказались особенно полезными:

— Живой многоязычный словарь. Простая база или таблица, где фиксируются термины на трех языках с контекстом и пометками по стилю.

— Учет длины слов. Русские и казахские термины длиннее английских. Макеты стоит тестировать на самых длинных вариантах.

— Поддержка печати. Многие пользователи до сих пор работают с распечатками. Экспорт в PDF, двуязычные заголовки и QR-коды помогают сохранить доверие.

— Тестирование на всех языках. Важно не только проверить перевод, но и оценить логику взаимодействия. Для этого всегда нужно привлекать носителей языка.



Пример архитектуры данных

Заключение

UX в Центральной Азии невозможно спроектировать по западному шаблону. Культурные, языковые и институциональные особенности слишком уникальны. Международные практики полезны, но их нужно адаптировать, опираясь на локальный контекст.

Я все больше убеждаюсь: дизайн — это не то, что мы «делаем для» пользователя. Это то, что мы создаем вместе с ним. Именно поэтому локально адаптированные UX-решения становятся не только рабочими, но и устойчивыми.