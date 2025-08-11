Роман Яшин, ГК Softline: Казахстан готов к масштабной цифровизации

Индустрия 4.0 — больше не просто модный термин для страны.

РК уверенно идет по пути цифровой трансформации, превращая пилотные проекты в масштабные программы. О ключевых трендах, барьерах и возможностях рынка рассказывает директор ГК Softline в Центральной Азии Роман Яшин.

— Роман, как вы оцениваете текущее состояние Индустрии 4.0 в Казахстане?

— Сегодня мы видим, что Казахстан находится на важном этапе: страна прошла фазу экспериментов и пилотных проектов и переходит к масштабированию проверенных решений. Особенно активны нефтегазовая и горнодобывающая отрасли — именно они стали первопроходцами Индустрии 4.0, реализуя проекты с использованием IIoT, предиктивной аналитики и цифровых двойников.

Здесь ключевую роль сыграли и государственные инициативы — например, программа «Цифровой Казахстан», программа индустриально-инновационного развития. Эти меры позволили создать базу для внедрения передовых технологий и поддержали спрос на решения по автоматизации, цифровизации и интеграции цепочек поставок.

— Какие технологии сейчас наиболее востребованы?

— На первом месте, безусловно, IIoT — промышленный интернет вещей. Он дает компаниям возможность в реальном времени следить за состоянием оборудования, предотвращать простои, прогнозировать техническое обслуживание. Второе направление — цифровые двойники. Они применяются для предиктивной аналитики, оптимизации работы производственных линий и даже для моделирования новых процессов. Кроме того, наблюдается растущий интерес к облачным вычислениям, особенно в управлении производственными данными и цепочками поставок. Нельзя не отметить и промышленные системы кибербезопасности: с ростом числа подключенных устройств значительно расширяется поверхность атаки, и защита становится приоритетом для всех игроков.

— Какие компании лидируют в цифровизации и что им это дает?

— Лидерами являются крупные холдинги: «Самрук-Казына», «КазМунайГаз», «Казахмыс», ERG, Тенгизшевройл. Эти компании реализуют масштабные программы цифровизации, у них есть собственные центры компетенций и дорожные карты.

Примеры — цифровые двойники фабрик ERG, автономные буровые установки, IIoT для мониторинга трубопроводов у Тенгизшевройл, Smart Grid в энергетике. Это дает реальный экономический эффект: снижение затрат на обслуживание, повышение безопасности, сокращение времени простоев.

— С какими барьерами чаще всего сталкиваются предприятия?

— Есть три группы проблем. Во-первых, организационные: это недостаточная цифровая культура на предприятиях, консерватизм руководства, нехватка компетенций в таких областях, как Data Science, ИИ, промышленная автоматизация. Во-вторых, экономические: высокие капитальные затраты на старте, неочевидная окупаемость инвестиций, особенно для среднего и малого бизнеса. И, наконец, технические: сложность интеграции новых решений с устаревшими системами, зависимость от зарубежных технологий, рост уязвимостей промышленных систем.

— Как меняется структура рынка? Кто главные игроки?

— Мы видим четкое разделение на глобальных вендоров, региональных игроков и локальных интеграторов. Глобальные компании, такие как Siemens, Rockwell Automation, AWS, ABB, приносят передовые технологии, но им порой не хватает гибкости и локализации. Региональные игроки вроде Цифры, 1С, NVI Solutions, Kaspersky, Positive Technologies адаптируют решения под специфику рынка. Локальные интеграторы обеспечивают понимание потребностей заказчиков и более гибкие условия. При этом растет число альянсов между глобальными вендорами и местными интеграторами — это дает заказчику максимум пользы: передовые технологии плюс локальная поддержка.

— Какими вы видите перспективы до 2027 года?

— Мы ожидаем устойчивый рост рынка Индустрии 4.0 в Казахстане. Основные драйверы — это государственная поддержка, давление глобальной конкуренции и необходимость модернизации ключевых отраслей.

На мой взгляд, появление национальных IoT-платформ, развитие SaaS-решений для промышленности, локализация производства аппаратных компонентов и программного обеспечения дадут мощный толчок.

Не менее важный фактор — подготовка кадров. Промышленность нуждается в квалифицированных специалистах по системной интеграции, кибербезопасности, управлению данными. И здесь большую роль сыграют образовательные программы в партнерстве с технологическими компаниями.

— Какую роль в этих процессах играют ИТ-интеграторы?

— Мы активно участвуем в цифровизации промышленных предприятий Казахстана. ГК Softline выступает интегратором и консультантом в сложных проектах, мы помогаем адаптировать решения под требования локального рынка.

Наша сила — это опыт глобального уровня в сочетании с пониманием региональной специфики. Мы помогаем выстраивать архитектуру цифровой трансформации: от стратегии до внедрения и сопровождения. Кроме того, мы делаем акцент на кибербезопасности, потому что без нее цифровизация просто невозможна.

— Если говорить о вызовах, что бы вы назвали ключевым?

— Самое сложное — это преодолеть разрыв между крупными компаниями и МСП в цифровизации. У крупных предприятий есть ресурсы, у МСП — часто только желание. Нужны доступные решения, целевые программы поддержки, обучение и консалтинг.

Второй вызов — это создание собственной технологической базы: мы должны не просто внедрять готовые решения, но и развивать свои продукты, экспортировать компетенции в страны региона.

— И последний вопрос. Казахстан способен стать лидером в цифровизации в Центральной Азии?

— Безусловно. У страны есть все необходимое: амбиции, ресурсы, поддержка государства, растущий технологический бизнес. Задача ближайших лет — закрепить успех, масштабировать лучшие практики и создать устойчивую экосистему Индустрии 4.0.