Железная руда месторождения Бапы: вклад в модернизацию обрабатывающей промышленности Казахстана

РК входит в десятку лидеров по добыче железной руды, а одной из успешных компаний этой отрасли является ТОО «Bapy Mining».

Компания добывает и обогащает железную руду месторождения Бапы в Карагандинской области, способствуя устойчивому развитию региона. На месторождении используется передовое горное и металлургическое оборудование. Еще в 2019 году здесь реализован проект «Внедрение автоматизированной системы диспетчеризации горнотранспортного комплекса карьера Бапы», являющийся этапом создания «Цифрового рудника».

Он был запущен под руководством директора по развитию Мирбулата Абуова при поддержке Национального агентства технологического развития (НАТР). Установленные датчики позволяют определять точный уровень загрузки техники и отслеживать расход горючего. Диспетчеры наблюдают за рабочим процессом через видеокамеры в режиме реального времени, что позволяет избегать простоя оборудования и оперативно реагировать в случае аварии. Все это способствует предотвращению поломок дорогостоящего оборудования, более эффективной его эксплуатации, снижению себестоимости продукции, повышению безопасности рабочего процесса. Рациональное управление производством также стало немаловажным фактором того, что ТОО «Bapy Mining» успешно выполняет свои налоговые обязательства, обеспечивая превышение величины коэффициента налоговой нагрузки над среднеотраслевой в течение четырех лет.

Думая о дальнейшем развитии бизнеса, руководство компании не могло остаться в стороне от направлений, указанных Главой государства в его Посланиях. Среди них — глубокая переработка металлов и ускоренное развитие обрабатывающего сектора.

Компания вносит свой вклад в формирование прочного промышленного каркаса страны. В настоящее время на месторождении Бапы производится первый передел сырья. Он подразумевает получение железорудного концентрата из добытой руды путем дробления и сухой магнитной сепарации. Второй передел стал возможным благодаря открытию в октябре 2022 г. в городе Текели завода по выпуску прямовосстановленного железа (DRI) из собственного железорудного концентрата. DRI является заменителем металлолома и чугуна при выплавке стали. Главное преимущество — высокая чистота материала, что позволяет выплавлять из него спецсталь особого назначения. При производстве DRI не требуется использование дорогостоящего кокса, который необходим при выплавке чугуна. Его заменяет бурый уголь, недорогой и легкодоступный.

«Такой вид производства не имеет аналогов в Казахстане и является уникальным для местного рынка. В ряде стран указанная технология уже получила широкое применение. Индия и Иран — мировые лидеры в производстве DRI. В России технология успешно внедряется компанией „Металлоинвест“», — рассказал Мирбулат Абуов.

Учредители ТОО «Bapy Mining» не остановились на достигнутом и в начале 2024 года сделали ставку на производство готовой продукции — стальной арматуры.

«В рамках реализации этого важного для нас и страны проекта предусмотрено еще два этапа: третий передел — выплавка стали с использованием прямовосстановленного железа и выпуск арматуры, продукции четвертого передела. Проект финансируется за счет собственных средств учредителей, а также при поддержке банка „ЦентрКредит“. Мы планируем выйти на проектную мощность уже к осени 2025 года», — поделился Мирбулат Абуов.

Глава государства продолжает сохранять фокус на развитии промышленности, указав в своем Послании-2024, что следует предпринять системные усилия для полноценного раскрытия промышленного потенциала страны. В приоритете — освоение высоких переделов. Команда «Bapy Mining» делом поддерживает инициативу Главы государства и считает, что не только крупнейшие казахстанские компании, но и представители среднего бизнеса должны сосредоточить свои усилия на этой задаче, а применение цифровых решений позволит ускорить этот процесс.