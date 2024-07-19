Евгений Настрадин, Beeline Казахстан: компании, не использующие искусственный интеллект, не смогут быть конкурентными

СЕО Beeline Казахстан выступил перед студентами интенсива K-Pro и рассказал, как на практике искусственный интеллект применяется в компании.

Professionalize Kazakhstan (K-Pro) — это уникальная образовательная программа, направленная на повышение личной эффективности и карьерного роста молодых руководителей. Цель программы — подготовить успешных руководителей, которые станут драйверами развития экономики.

Почему тема искусственного интеллекта так актуальна сегодня? Искусственный интеллект играет ключевую роль в современном бизнесе, и его применение становится все более актуальным. Вопреки распространенному мнению, ИИ не заменяет людей, а скорее изменяет их подход к работе.

«Отмечу, что ИИ будет работать с людьми, а не заменять их — но, возможно, другим способом, чем мы это себе представляем. Эра ИИ уже здесь. И эта технология значительно расширяет наш потенциал, позволяя нам воплощать самые смелые идеи в реальность», — считает Евгений Настрадин.

Бизнес по всему миру начинает активно внедрять инструменты на основе ИИ в свою деятельность. Здесь прослеживается несколько аспектов. В первую очередь — это автоматизация и оптимизация. ИИ позволяет автоматизировать рутинные задачи, ускоряя процессы и снижая затраты. Это особенно важно для бизнеса, где эффективность играет решающую роль.

«ИИ в нашем понимании — это не только ChatGPT, Midjourney или другие модели. Это любые вещи, связанные с автоматизацией, машинным обучением, компьютерным зрением и так далее. Вообще, истории AI порядка семидесяти лет. Еще в далеких пятидесятых Тьюринг создал тест для того, чтобы проверить, как работает компьютерный интеллект. Если говорить о Beeline Казахстан, то нашу операционную деятельность мы начали 25 лет назад, а 5 лет назад мы решили, что не хотим фокусироваться только на минутах, SMS-ках и гигабайтах. Мы хотели создавать цифровые продукты, которые бы помогали клиентам на протяжении всего дня — учиться, развлекаться, общаться. В этом году CEO группы компании VEON, куда входит и Beeline Казахстан, принял решение о внедрении стратегии AI1440. И в этом случае AI — это дополненный интеллект, augmented intelligence», — поделился глава Beeline Казахстан.

Еще один пул, где в компании применяется ИИ — анализ больших данных. ИИ обрабатывает объемы данных, выявляя тренды, прогнозируя спрос и помогая принимать решения.

«Наш фокус — усиливать возможности наших пользователей. Простой пример: мы думаем, что же сможем сделать такого, чтобы помочь фермеру работать более профессионально, получить доступ к специализированным знаниям в его сегменте еще и на казахском языке желательно. Такой подход и является частью нашей стратегии, которая позволяет закрывать потребности клиентов», — отмечает спикер.

И, наконец, одна из ключевых болей бизнеса — это нехватка квалифицированных кадров. ИИ помогает и здесь — вводя новичков в курс дела, обучая сотрудников новым навыкам, помогая быстрее адаптироваться и справляться с повседневными задачами.

«Как мы внутри компании применяем ИИ? Мы фокусируемся на нескольких направлениях — монетизация, улучшение эффективности, реорганизация наших собственных процессов. И тут мы задаемся вопросом: а действительно ли необходимо везде применять ИИ? И наш ответ — да, везде. Компании и люди, которые не используют ИИ в своей повседневной жизни, не смогут быть конкурентными. При этом нет необходимости разрабатывать свои собственные большие ИИ модели — возможно подключить существующие и адаптировать их. У нас в компании работает команда, которая занимается адаптацией ИИ в каждом из наших направлений. Приведу пример: у нас есть IT-компания QazCode, в которой работает 750 человек. Они специализируются на написании кода, разработке и т. д. И вот у нас проблема с джуниорами — никто не хочет тратить время на их обучение. Мы применили простой подход, когда мы набираем сотрудников и сразу адаптируем и прокачиваем их с использованием Copilot. И это уже не просто теория, а наша статистика — на 30-40% мы смогли улучшить их эффективность и повысить производительность. Это позволяет нам повышать time-to-market и делает бизнес более эффективным. Поэтому у нас не стоит вопрос, пользоваться или нет готовыми решениями, — ответ очевиден. Никто из сотрудников не боится, что его заменит ИИ. Но могут заменить те люди, которые им пользуются», — говорит Евгений Настрадин.

Если же говорить про конкретные продукты в Beeline Казахстан, то в первую очередь — это внутренняя монетизация, разработка ИИ-продуктов, таких как Next Best Offer и систем рекомендаций для максимизации доходов от существующих клиентов. На примере мобильного приложения Мой Beeline, у которого на сегодняшний день уже почти 5 млн пользователей, это выглядит следующим образом: практически у каждого пользователя домашний экран в приложении уникальный. Для этого используются знания компании о клиенте и его предпочтениях. Также пользователь получает уникальные персональные предложения, которые помогают повысить качество взаимодействия с клиентами.

«Наши продукты помогают пользователям в их ежедневной жизни. Мы предлагаем бизнесу решения собственной разработки, использующие ИИ. Среди них — видеоаналитика для внешних продаж, создание финансовых технологий и рекламных продуктов. Например, вы все знаете про технологии распознавания лица и биометрию. Если вы возьмете любое готовое решение на рынке, то увидите, что его качество и эффективность распознавания — менее 50%. У нас есть свой движок, он разработан нами, и у нас эффективность и качество решения таковы, что оно входит в ТОП-60 лучших решений в мире. Оно обучено на наших данных, на наших лицах», — рассказывает спикер.

Еще одно из решений Beeline Казахстан — компьютерное зрение и видеоаналитика для ритейла. Модели для видеоаналитики в ритейле построены на сервисах по идентификации уникальных клиентов, определению сегментов клиентов, их эмоций и т. д. Решение может легко масштабироваться для большого количества камер благодаря адаптивной архитектуре.

Следующий кейс — видеонаблюдение на производстве. Камера смотрит, находится ли кто-то из рабочих в опасной зоне, надеты ли каски и средства защиты. И это тоже все построено на движке Beeline. К слову, решения для промышленности, включая IoT и ИИ, Beeline развивает уже несколько лет.

Отдельно стоит упомянуть о языковых моделях. Это то, без чего развитие ИИ в страновых рамках будет неполноценным. Большие языковые модели (LLM) — это передовые системы ИИ, обученные на огромных объемах текстов, таких как книги, статьи и веб-сайты. LLM — очень важный инструмент для развития ИИ и улучшения пользовательского опыта.

«В прошлом году мы разработали собственную языковую модель казахского языка. Это open source решение Kaz-RoBERTA-conversational (BeeBERT), которое обучилось на 25 Гб входящих данных, было использовано 180 тыс. текстов. Модель опубликована на платформе Hugging Face и скачана более 2 тыс. раз. Мы продолжаем ее совершенствовать. Однако стоит отметить, что создание языковых моделей сопряжено с определенными сложностями. Всего в мире 7 тыс. языков, из которых только 7 поддерживается в цифровом мире. В мае этого года мы начали сотрудничество с муниципалитетом Барселоны, который разработал языковую модель каталанского языка. Они запустили проект, в рамках которого обучили свою модель на большом объеме данных. Мы заключили с ними договор, чтобы перенять их ноу-хау. И теперь планируем внедрить его в Казахстане совместно с АО „Национальные информационные технологии“, развивая здесь наши проекты по ИИ. Beeline Казахстан предоставит свои вычислительные мощности для этого», — рассказал Евгений Настрадин.

Свое выступление он подытожил следующим высказыванием, отметив, что при всех преимуществах ИИ важно грамотно подойти к его внедрению и регулированию: «Сейчас уже встают вопросы о том, как регулировать искусственный интеллект, каким образом его маркировать и ограничивать в создании дипфейков. Мне кажется, что основная трудность будет не в технологиях или вычислительных возможностях, а в способности государства адаптировать и регулировать его применение».