Чем удивили инженеры ASUS в этот раз? — читайте в нашем обзоре нового ноутбука.

Ультрастильный дизайн, соотношение сторон 16×10, скоростной беспроводной модуль Wi-Fi 6, тонкорамочный OLED-дисплей с невероятно красочным изображением — и снова инженеры ASUS сумели удивить! В этом устройстве собраны самые привлекательные фишки, что делает его довольно универсальным для разных задач. Что ж, давайте знакомиться — у нас на обзоре ASUS VivoBook Pro 14 OLED (M3401Q), новинка 2021 года.

Комплектация

Сразу отмечу, что в плане комплектации особых инноваций нет: в коробке имеется адаптер питания на 120 Вт с кабелем и руководство для пользователя. Из необычного нашла только конвертик с набором ярких наклеек.

Дизайн корпуса

А вот корпус просто космический. Сверху на крышке имеется объемный элемент с трехмерным логотипом ASUS и полосой, напоминающей сигнальную ленту. Открываем крышку и те же полосы в стиле «ленты безопасности» видим на клавише Enter. Такая вроде простая, но очень стильная фишечка. Цвет корпуса — приятный для глаз синий Quiet Blue.

Словом, к визуальной составляющей вообще нет претензий. Разъемы на корпусе стандартные:

— 1x USB 3.2 Gen1 Type-A

— 1x USB 3.2 Gen1 Type-C

— 2x USB 2.0 Type-A

— 1x HDMI 1.4 для внешних мониторов и проекторов

— 1×3,5 мм комбинированный аудиоразъем

— 1x разъем питания

— картридер для чтения microSD

Вес ноутбука 1,4 кг, толщина 19,25 мм. Он легко помещается в средний рюкзак или сумку — не сказать, что суперлегкий, но вполне удобный и необременительный для перемещения с ним в поездках.

Дисплей, клавиатура и тачпад

Бокового цифрового блока клавиатуры нет, однако ASUS VivoBook Pro 14 OLED наделен уникальным тачпадом NumberPad. Стоит прикоснуться к соответствующей пиктограмме — и на тачпаде высветится блок цифровых клавиш. Сам тачпад, кстати, увеличен на 21%, пальцы скользят легко, отзыв корректный. Ход клавиш 1,35 мм, клавиатура имеет голубую подсветку — можно спокойно работать в темноте, например, в поезде или в гостинице, если сосед уже спит.

Монитор имеет тонкую рамку и соотношение сторон 16:10, так что относительная площадь экрана составляет 84%. Вверху рамки расположена веб-камера, оснащенная защитной шторкой. Разблокируется устройство нажатием кнопки питания со встроенным сканером отпечатка пальца. Никаких паролей — достаточно одного прикосновения! Всё, как мы любим — безопасность превыше всего.

Производительность

Здесь всё стандартно для ноутбуков этой марки, но вполне добротно. Быстрый процессор AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics с частотой 3,3 ГГц, 8 Гб оперативки (есть конфигурации с 16 Гб), 512 Гб встроенной памяти (до 1 Тб). Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с тактовой частотой до 1500 МГц позволяет осуществлять рендеринг, стриминг, видеомонтаж с отличным качеством.

Дисплей: возможности OLED-технологий

Именно OLED-дисплеи — особое преимущество ноутбуков ASUS последних поколений. Надо сказать, производителю они отлично удаются. Дисплей отличается реалистичной цветопередачей, подтвержденной сертификатом Pantone Validated и широким цветовым охватом (100% DCI-P3). Для дизайнеров любой спецификации — важный параметр.

В производстве OLED-дисплеев используют органические светодиоды. Суть OLED-технологии вкратце такова: каждый пиксель состоит из трех субпикселей, светящихся независимо друг от друга, что позволяет получить гораздо более высокую плотность пикселей и абсолютно четкое качество изображения, в отличие даже от дорогих жидкокристаллических мониторов.

Вот какие преимущества получает пользователь, используя устройство с OLED-дисплеем:

— На 70% меньше синего света

Рассказывать о вреде синего искусственного излучения мы не будем. Его негативное воздействие давно доказано, и об этом легко найти соответствующую информацию. Так вот, в OLED-матрице интенсивность синего света снижена на целых 70%, по сравнению с жидкокристаллическими мониторами, что подтверждено сертификатами известных международных агентств по независимой экспертизе SGS и TUV Rheinland.

— Красочные оттенки и корректная цветопередача

Цветовой охват ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 OLED — 100% DCI-P3, а охват sRGB составляет 133%, и точность цветопередачи подтверждена сертификатом Pantone Validated. С такими параметрами цвета выглядят более красочными, чем на ЖК-мониторах — удобная опция для профессиональной обработки видео, фото, графики. Глаза не устают даже после нескольких часов работы.

— Истинный черный

Очень порадовало, как отображается черный цвет на дисплее — без всякого налета «серости». Это возможно, опять-таки, благодаря OLED-технологиям: при отображении чёрного цвета на экране светодиоды просто выключаются — получается реально космическая чернота! Просматривая уже знакомый фильм, мы обнаружили несколько новых деталей в так называемых «темных сценах», ранее просто незаметных для глаз, настолько контрастнее стало изображение.

— Молниеносный отклик экрана

Время отклика дисплея у ASUS VivoBook Pro 14 OLED сверхнизкое — всего 0,2 миллисекунды. Это до 50 раз (!) быстрее, чем у обычных ЖК-дисплеев (у них этот параметр колеблется от 10 до 25 мс). Даже очень динамичные изображения отображаются совершенно чётко, без смазывания краёв и малейших задержек.

Преимущества OLED-матрицы очевидны: контрастное, яркое изображение с глубоким чёрным, высокая чёткость динамичной картинки без смазывания, на 70% меньше вреда от синего излучения.

— Двойная защита от перегрева

ASUS VivoBook Pro 14 OLED оснащён надежной системой охлаждения IceCool Plus с двумя вентиляторами с возможностью регулировать скорость вращения. Проверено — даже при игре в WoT более восьми часов устройство не перегрелось, поддерживалась начальная рабочая температура.

Скоростной и стабильный Wi-Fi

Где ноутбук, там и офис — вот актуальная концепция для этого устройства. В кафе, аэропорту, гостинице, в любой локации мира вы сможете оперативно выполнить текущие задачи — это возможно благодаря беспроводному модулю Intel стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax). Слышали девиз современных Олимпийских игр, принятый ещё в 1894 году: «Быстрее, выше, сильнее»? Так вот, с технологией Wi-Fi Master ноутбук работает почти по такому же принципу: быстрее, дальше, стабильнее. Настоящий олимпийский чемпион по качеству связи. Судите сами.

— Быстрее

Наличие Wi-Fi Master позволяет ноутбуку ASUS VivoBook Pro 14 OLED развивать скорости передачи до 867 Мбит в секунду, а это, в свою очередь, обеспечивает скачивание со скоростью около 110 мегабайт в секунду или буферизацию часа HD Netflix менее чем за минуту. Такие возможности доступны благодаря соединению 802.11ac: две антенны поддерживают два потока данных одновременно.

— Дальше

Wi-Fi Master способен поддерживать YouTube в формате Full HD и на частоте 2,4 ГГц без задержек даже на расстоянии более 300 метров, по заявлению производителя. Мы испытали устройство, находясь от точки доступа на удалении примерно 180 метров. Отлично ловит сигнал, без задержек и лагов в играх. Конечно, в городской среде связь априори лучше, тогда как фактический диапазон Wi-Fi и производительность будут зависеть от окружающих условий (например, в ходе стриминга сафари в Кении связь может быть хуже). Отметим также, что расстояние подключения может изменяться в зависимости от порта USB 3.

— Стабильнее

В большом пространстве, в котором для полного покрытия необходимы несколько точек доступа, может возникнуть прерывание при поддержании согласованного соединения. Как следствие, загрузка будет приостановлена, а видео зависнет. Бесспорное преимущество Wi-Fi Master — его способность легко переключаться между несколькими точками доступа. Таким образом, с ноутом легко можно будет перемещаться, не переживая о сбоях в соединении.

Реалистичный, живой звук

Устройство оснащено аудиосистемой Harman/Kardon, обеспечивающей качественный звук в играх и видео. Этот мировой производитель бытовой и автомобильной акустики хорошо знаком всем аудиофилам. В ноутбуках, оборудованных системой Harman/Kardon, звук ясный и чёткий.

Интеллектуальное шумоподавление

Home-office становится уже привычным форматом работы во многих компаниях. Всё больше людей работают из дома, используя видеосвязь. Но сами знаете, что именно в эти моменты дом оживает, как никогда, особенно бурную активность проявляют дети и собаки. Инженеры ASUS разработали интеллектуальную технологию шумоподавления на основе машинного обучения. Функция ClearVoice Mic в приложении MyASUS отлично отфильтровывает фоновые помехи при записи, а в режиме Multi-Presenter снижает громкость некоторых голосов во время конференц-связи. Другая опция, ClearVoice Speaker, устраняет фоновые шумы и выделяет голос из входящего аудиопотока — вы совершенно чётко слышите каждое слово собеседника.

Фирменное ПО

Обязательно стоит упомянуть и про MyASUS — комплект приложений и утилит для использования по-максимуму возможностей ASUS VivoBook Pro 14 OLED. Здесь можно настроить различные параметры, вроде функций по бережному использованию OLED-дисплея и аккумулятора ноутбука, обновлять системное ПО, узнать адреса сервисных центров, быть на связи с техподдержкой круглосуточно, получать новости и информацию об акциях, скачать разные популярные программы. Разумеется, доступен коннект с iOS или Android.

Тестирование

Пришло время «синтетики». Посмотрим, какие показатели выдаст наш подопечный в тестах от 3D Mark.

1. Первый на очереди — 3D Mark Time Spy, — здесь мы видим 4159 очков. Преодолев 4000, связка RTX 3050 + Ryzen 5 5600H показывает нам, что мы без каких-либо проблем можем играть в современные игры с комфортным фрейм рейтом, пусть и не на максимальных настройках.

2. Далее Fire Strike. Здесь наш ноутбук показывает какие-то запредельные показатели — 9337 баллов, что соответствует «легендарной», по мнению 3D Mark производительности. Осмелюсь предположить, что проблема кроется в драйверах, и значение некорректно. Я несколько раз проходила этот тест и результат был один и тот же. Пока будем ориентироваться на то, что есть.

3. В заключение оценим производительность процессора, а также исследуем систему охлаждения на предмет производительности на пиковых нагрузках. Нагрузили систему мы утилитой 3D Mark CPU Profile, а температуру фиксируем сенсорами HWInfo64.



Пиковая нагрузка

Как видим по результатам, пиковая температура процессора достигала 92,8 градуса, при этом турбина не раскручивалась настолько, чтобы я почувствовала дискомфорт от её шума. Конечно, ситуация не идеальная, но нужно быть реалистами — такое мощное железо не может быть холодным, так как система охлаждения всегда будет «зажата» размерами корпуса.

Тем не менее, нужно понимать, что 92 градуса были достигнуты при запредельной нагрузке на процессор и в обычной жизни, в типовых задачах процессор Ryzen 5 не будет нагружаться до таких величин. Поэтому системе охлаждения я бы поставила 4 из 5.

Итог

Что ж, подведем итоги. Главные преимущества ASUS VivoBook Pro 14 OLED (M3401Q):

— отличная цветопередача;

— четкость изображения;

— корпус в стильном дизайне;

— увеличенный тачпад;

— наличие Wi-Fi Master для качественной связи.

Из минусов: по непонятной причине, ноутбук запускается не сразу, а лишь через несколько секунд после нажатия на клавишу включения.

ASUS VivoBook Pro 14 OLED — универсальное устройство для решения разных задач. Он подходит для игр и творчества, работы и сёрфинга, для связи со всем миром — идеально для тех, кто готов выразить себя и открыть новые возможности!