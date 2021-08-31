BI Group модернизировала сеть с помощью решения SD-WAN от Fortinet

Итогом стала отказоустойчивая сеть с широкими возможностями масштабирования.

По оценке аналитической компании Dell’Oro Group, мировой рынок SD-WAN в 2020 году увеличился на 32%. К 2025 году рынок оборудования для программно-определяемых сетей достигнет емкости $4 млрд. В Казахстане спрос на SD-WAN обуславливается стандартным циклом модернизации корпоративных сетей, для которых SD-WAN является практически безальтернативным решением.

По словам Руслана Беркимбаева, руководителя отдела сетевого администрирования в BI Group, для внедрения SD-WAN в компании в свое время возникли все предпосылки. «Наша компания — строительная. Мы сейчас активно цифровизируемся и, конечно, базовый элемент этой цифровизации — интернет», — рассказывает он.

Что было

До SD-WAN сетевая инфраструктура компании представляла собой стандартное «лоскутное одеяло». «В какой-то момент мы поняли, что сетевая инфраструктура нуждается в кардинальном переустройстве. Были опасения, что такая сеть просто не потянет нашу цифровую трансформацию. Кроме того, постоянно росла стоимость ее поддержки. Нам нужно было отказоустойчивое и легко масштабируемое решение», — делится Руслан Беркимбаев.

Филиальная сеть BI Group на момент внедрения — около 80 узлов. Требования к компьютерной сети: отказоустойчивость и масштабируемость; кроме того, сеть должна разворачиваться в кратчайшие сроки.

В компании по итогам мониторинга остановились на Fortinet, точнее на решении FortiGate. В качестве главных критериев, которые предъявлялись к вендору, были надежность оборудования, развитая сервисная поддержка, простота использования и администрирования.

Что стало

«Мы используем десятки ИТ-продуктов. Помимо этого, у нас есть ряд собственных ИТ-решений, некоторые не имеют аналогов. Так вот, 4 года назад мы ставили во главе угла наличие у сети задела для поддержания нашей эволюции с точки зрения развития ИТ», — говорит руководитель отдела сетевого администрирования.

Внедрение FortiGate во всех филиалах BI Group заняло около полугода. «Сейчас у нас около 150 точек подключения. На момент внедрения, напомню, было около 80. Основная сложность — это даже не развертывание и конфигурирование, — а плавная и бесшовная миграция, без нарушения бизнес-процессов компании. С этим мы справились успешно», — комментирует Руслан Беркимбаев.

Проект реализован интегратором GIB Software совместно с компанией Softprom, официальным дистрибьютором Fortinet на территории Казахстана. При этом Softprom выступила не только как поставщик оборудования, но и как технический консультант.

Эффекты

«Ранее я говорил, что наша сеть с момента внедрения SD-WAN выросла почти вдвое — до 150 объектов. Увеличилась ли стоимость администрирования сети? — нет. Мы справляемся теми же силами. Это означает резкий рост производительности, в основе которого принципиально новый подход, характерный SD-WAN», — делится Руслан Беркимбаев, добавляя, что очень сильно облегчил запуск новых объектов FortiManager, точнее, шаблоны. Используя их, можно в считанные минуты создавать сети с нужными параметрами.

Важный момент — безопасность. «В решении от Fortinet есть ряд интересных подходов и технологий в этой части. Приведу пример: с момента внедрения SD-WAN от Fortinet нагрузка на подразделение информационной безопасности резко снизилась. И это с учетом того, что объектов стало больше. В целом, качество сети резко улучшилось», — поясняет руководитель отдела сетевого администрирования.

О дальнейшем сотрудничестве

От виртуального шаблона в части переноса настроек параметров сети в департаменте сетевого администрирования хотят пойти дальше — к физическому шаблону, где сети объекта построены с использованием типовых решений. «Я это вижу как некий стандартный набор, уже предустановленный и сконфигурированный, смонтированный в стандартном строительном контейнере — офисе руководителя объекта. Это первое, что доставляется на объект: привезли, подключили электроэнергию, нажали на кнопку — и на объекте появилась сеть с заданными параметрами. И в этой сети уже начинает функционировать необходимая экосистема приложений. Фактически это цифровая копия объекта», — раскрывает Руслан Беркимбаев.

Такой проект в департаменте сетевого администрирования BI Group намерены реализовать с использованием уже проверенных решений. «У нас есть всё для его реализации: опыт, экспертиза и надежные партнеры — Fortinet и Softprom», — заключает руководитель отдела сетевого администрирования.