Альнур Ермагамбетов, Lenovo: мы гордимся своей экологической ответственностью

Генеральный директор Lenovo в Центральной Азии Альнур Ермагамбетов о роли крупнейших брендов в формировании умного будущего.

Пандемия отчетливо показала, какое влияние человеческая деятельность оказывает на окружающую среду, и заставила задуматься о том, что мы оставим грядущим поколениям. Мы поговорили с генеральным директором Lenovo в Центральной Азии Альнуром Ермагамбетовым о роли крупнейших брендов в формировании умного будущего, о том, как важна осознанность, и об экологических инициативах Lenovo.

ESG — умная модель развития

В Lenovo, по словам Альнура Ермагамбетова, давно поняли, что одной концепции устойчивого развития для крупного бренда недостаточно, ведь инвесторы и потребители требуют большего. Как глобальная компания, Lenovo сильнее прочих осознаёт возложенную на неё ответственность. Поэтому компания сосредоточена на разработке технологий, которые меняют мир и создают более инклюзивное, надежное и устойчивое цифровое общество.

«Мы несем ответственность в выполнении наших обязательств по улучшению экологической обстановки на планете», — подчеркивает Альнур Ермагамбетов.

Он убежден: для мировых корпораций важно не только то, над чем они работают, но и то, как именно они работают. В последние годы повысилась осведомленность общества об экологических проблемах, таких как изменение климата, а также о важности многообразия и инклюзивности. Поэтому потребители становятся все более лояльны к брендам, которые несут позитивные общественные изменения.

Перед компаниями c ESG стоит задача сбалансировать реалии сегодняшнего общества с потребностями будущих поколений. Приверженность ESG должна быть интегрирована во все процессы компании — от упаковки до глобального производственного присутствия. Следует помнить, что значительные изменения требуют целенаправленного подхода, и понимать, что ожидания от бренда со стороны потребителей, инвесторов и партнеров будут расти постоянно.

При этом в Lenovo особое внимание уделяют социальной ответственности. В компании неустанно работают над расширением прав и возможностей в плане доступа к технологиям и STEM-образованию. Этого Lenovo достигает предоставляя гранты, активно участвуя в благотворительности и содействуя созданию инклюзивных рабочих мест. В компании сосредоточены на создании внутреннего кадрового резерва разнообразных лидеров, а их глобальные ERG (группы ресурсов сотрудников) способствуют интеграции всех сегментов многообразия на рабочих местах.

Переработка пластика и пчелы в Главном ботаническом саду

Экологическая осознанность Lenovo впечатляет — компания использует более 8 млн кг переработанного пластика ежегодно! Бренд по праву гордится тем, чего достиг в области экологической ответственности и действиями, предпринятыми им для снижения выбросов углекислого газа.

С 2008 года компания использует упаковку из компостируемого сахарного тростника и бамбука. А в 2019-2020 финансовом году Lenovo сократил потребление упаковочных материалов на 560 тонн.

2020 год ознаменовался для Lenovo присоединением к Водному мандату ООН, цель которого — обеспечить рациональное использование водных ресурсов и снизить нехватку воды к 2050 году. Также в 2020 году Lenovo успешно завершила проекты по обеспечению солнечными батареями ряда своих предприятий в США и Китае.

«Так что инициатив, как вы видите, очень много, и мы продолжаем искать новые технологические возможности для улучшения экологии», — подчеркнул Альнур Ермагамбетов.

Еще одна важная проблема, которой обеспокоены в Lenovo — это вымирание популяции пчел, о которой уже давно говорят во всем мире. А недавно внимание к этой экологической катастрофе привлекла голливудская звезда Анджелина Джоли, приняв участие в концептуальной съемке для журнала National Geographic. В журнале отмечается, что за последние десятилетия популяция пчел стремительно сокращается и, если пчелы окажутся на грани вымирания, это может повлечь за собой голод.

Этим летом наш локальный офис Lenovo внёс небольшой вклад в борьбу с вымиранием пчел, установив брендированные ульи в Главном ботаническом саду Алматы. Данная локация была выбрана неслучайно и имеет самые благоприятные условия для пчел — пасека расположена в окружении медоносных растений на удаленной местности с соблюдением всех норм безопасности.

Повышение осознанности и планы на будущее

«В Lenovo мы всегда ищем возможности использовать интеллектуальные технологии для улучшения экологической ситуации как внутри, так и за пределами нашего бизнеса. Мы ориентированы на глобальную командную работу, основанную на добросовестности и доверии», — подчеркивает Альнур Ермагамбетов. Хотя 2020 год был трудным, он показал, насколько более здоровой может быть планета, если человечество осознает всю важность своего влияния на окружающую среду. Доказательство этому — цифры: за 2020 год выбросы парниковых газов сократились на 7%, что является самым большим снижением за всю историю наблюдений. Поэтому человеческие усилия должны быть удвоены, чтобы обеспечить долгосрочное положительное влияние на будущие поколения.

Новые цели Lenovo включают в себя сокращение выбросов парниковых газов в два раза, чтобы внести свой вклад в достижение цели ООН по ограничению глобального потепления до 1,5 градусов Цельсия.

«Хотя мы достигли большого прогресса, нам еще многое предстоит сделать для смягчения последствий изменения климата, и мы не можем сделать это в одиночку. Каждый из нас может внести позитивные изменения в окружающую среду. Даже самые, на первый взгляд, незначительные действия — выключение из розетки неиспользуемых предметов, переработка старых устройств или выключение компьютера в конце дня — имеют значение. Вместе мы сможем построить более здоровую планету для всех», — уверен Альнур Ермагамбетов.