Цифровая гигиена: цена беспечности

До этого мы говорили о том, как обезопасить себя от разного рода неожиданностей со стороны злоумышленников. А что же мы сами? А сами мы можем натворить тех еще дел.

Начнем с того, что если что-то попало в интернет, оно там останется навсегда. Не тешьте себя иллюзией того, что завтра вы сможете в одночасье удалить всю размещенную вами информацию отовсюду. Отправляя кому-либо информацию через интернет, будьте морально готовы к тому, что при большом желании ее могут заполучить нехорошие дяди или тети, и использовать против вас.

Причем, «попало в интернет» означает далеко не только то, что размещено в открытом доступе на каком-либо сайте или в соцсетях, но и вообще все, что загружено куда-либо (например, в облачное хранилище) или переслано другому человеку по электронной почте или в каком-либо мессенджере.

Собственно, даже если и не отправлять информацию через интернет, к ней нужно относиться аккуратно. Почему? Вас, возможно, это удивит, но самый простой способ получить несанкционированный доступ к вашему контенту — это физически добраться до устройства, где он хранится. Вашего или устройства того человека, кому вы эту информацию отправили.

Думайте

Как это ни банально может прозвучать, но ваш злейший враг — ваша беспечность. Поэтому думайте, прежде чем размещать или пересылать информацию о себе и своих близких в этих наших интернетах. Это могут быть детали биографии, неоднозначные высказывания, не менее неоднозначные фотографии, «домашнее видео», скан-копии документов, фото посадочных талонов, банковских карточек и т. д.

Столько неприятных моментов можно избежать, просто немного думая перед тем, как совершать опрометчивый поступок! В наше время никому не стоит быть беспечным, как в «аналоге», так и в «цифре».

Устанавливайте пароль на ваши устройства

Где можно получить доступ к вашей информации (вашему контенту)?

— непосредственно на вашем устройстве (компьютер, смартфон, планшет, внешний носитель и т. д.);

— на сервере (в «облаках» и не только);

— по пути от вас к получателю.

Как я уже упомянул выше, в общем случае, самый простой способ получить несанкционированный доступ к вашему контенту — добраться непосредственно до устройства, где он хранится. Соответственно, если нет пароля на устройстве — ваш контент не защищен.

Не забывайте советы по паролям, из первой статьи цикла.

Используйте антивирусное ПО

Тут, полагаю, комментарии излишни. Одна из целей заражения устройства пользователя вредоносным ПО — получение несанкционированного доступа к его данным, как на самом устройстве, так и за его пределами. Использование антивируса уменьшает вероятность успеха злоумышленника.

Храните важную информацию в зашифрованном виде

Отдельно упомянем носители информации (жесткие диски, флешки и т. п.). Если вы храните там важную информацию, делайте это в зашифрованном виде. Шифруйте отдельные файлы или носитель целиком. Благо, сейчас есть выбор из соответствующего специализированного программного обеспечения, и даже флешки с несколькими степенями защиты.

При правильном подходе, даже если потеряете (украдут) сам носитель информации, прочитать данные на нем будет весьма и весьма затруднительно. Вы же помните, что ценность информации в наше время существенно выше стоимости ее носителя?

Включайте сервис удаленного уничтожения данных

Если ваше устройство поддерживает такую возможность, смело включайте сервис удаленного уничтожения данных. Тогда, при возникновении непредвиденной ситуации, вы сможете уничтожить с него всю информацию удаленно и ваши данные не достанутся посторонним.

Поверьте, лучше просто потерять важную информацию, чем позволить злоумышленникам воспользоваться ей.

Отключайте копирование в «облако», если вам это не нужно

Внимательно смотрите, о чем спрашивают вас приложения. А спрашивать они вас будут обо всяком, в том числе и о разрешении автоматически закачивать новые изображения на свои сервера, в облачное хранилище.

С особым вниманием относитесь к этому пункту, если снимаете пикантные фото или видео. Лучше потратить немного времени и разобраться с автоматическим копированием в облако, чем потом… Ну, в общем, лучше потратить немного времени и разобраться; -)

С осторожностью пользуйтесь публичным доступом к интернету

Многие из нас частенько пользуются доступом к интернету в аэропортах, метро, кофейнях, торговых центрах и т. д. Нет, я не скажу, что так нельзя делать ни в коем случае. Но это уже совсем другая история.