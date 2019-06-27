Еще один «комбайн» от Kingston.

У Kingston большой опыт в производстве очень необычных устройств. Взять MobileLite Wireless G2, обзор которого мы делали некоторое время назад. Это уникальный коммуникационный комбайна 5 в 1, который сочетает в себе функции беспроводного роутера, беспроводного моста, беспроводного накопителя с поддержкой ряда носителей. Наконец, это беспроводной картридер и power-банк.

А еще раньше, то есть, до G2 в коллекции девайсов Kingston был замечен MobileLite Wireless Pro. Именно тогда, на ранних этапах, на наш взгляд, и оформилась «многозадачность» этой интересной, более того — уникальной линейки. Нужно признать, устройства получились очень нишевые, то есть, рассчитанные на определенную категорию потребителей.

Но на этом производитель не остановился, выпустив на рынок не менее интересное устройство — Nucleum, функционал которого — это отдельная тема для статьи.

Nucleum

Намек на «ядренность» устройства зашифрован прямо в названии — «Nucleum», видимо, это «игра» вокруг слова nuclear (ядерный). Что ж, многообещающе. Давайте посмотрим, что сосредоточено в этой небольшой коробочке с точки зрения разъемов. Хотя, нет, прежде пофилософствуем.

Сегодня производители устройств — будь то смартфонов или ультрабуков находятся во власти Его Величества Дизайна. В эпоху, когда о параметрах личного устройства знают лишь самые продвинутые пользователи, главным отличием становится именно он. И здесь производители часто эксплуатируют минимализм — то есть минимум портов, минимум возможностей подключить внешнюю периферию. К сожалению, потребители, ведомые такими трендами, оказываются заложниками «одного порта» уже через пару дней пользования такого минималистского дизайна (привет, MacBook). Со всеми вытекающими неприятными последствиями. Второе — быстрое распространение USB Type-C, привело к тому, что производители периферии не поспевают за самими устройствами. Вот это как раз и исправляет Nucleum. Но не только. Само устройство, как заявляет производитель, ориентировано на разработчиков контента, которым очень пригодится разъем для карт памяти SD и microSD. И все-таки, главная особенность Nucleum — 7 портов с помощью одного подключения через интерфейс USB-C (конструктивно кабель в Nucleum встроенный, и это тоже плюс). То есть, с одного разъема вы можете обеспечить даже самые экзотические потребности — хватит на все. Тут впору несколько слов сказать о самом Type-C (USB-C). Реализован он может в очень широком функционале. К примеру, в вариантах гибрида из PCI-Express 3,0 X4, USB 3.1 и стандарта Power Delivery, позволяющего передавать по кабелю питание до 100 Вт. 100 Вт — это максимум, как вы поняли, в Nucleum речь идет о 60.

Кстати, сами мы не разбирали Nucleum, но, судя по описанию тех, кто это сделал, это занятие не из простых. Но, пожалуй, более важно даже не это, а некоторые конструктивные особенности: плата как бы «висит» в корпусе, не соприкасаясь с ним, что означает, что падения и удары ей не страшны в довольно широком диапазоне.

Идем дальше. Как часто у вас возникает необходимость повысить качество изображения на HDMI с поддержкой 4K? Возможно, если вы дизайнер и работаете с высококачественными изображениями, то такая потребность — это не редкость (второй монитор). Эта же опция будет полезна для работы в режиме презентации (порт HDMI можно использовать для вывода контента не только на монитор или плоскопанельный ТВ в формате 4K UHD или Full HD 1080p, но и на проектор), когда есть необходимость презентовать проект группе в хорошем разрешении и на большом экране.

В сухом остатке

На странице продукта на официальном сайте Kingston есть занятная таблица, в которой сравниваются возможности пяти подобных продуктов. Да, не удивляйтесь, на рынке есть и конкуренты Nucleum. Так вот, судя по этой таблице, и цена на устройство, и функционал находятся на высоте. Так что, вот вам еще одна объективная аргументация в пользу девайса от Kingston. В целом, остается повторить: Nucleum — это девайс не для всех. Ну, не будет на него массового спроса, но если вы соответствуете модели его использования, и в этот список входят не только дизайнеры, то, обзавестись Nucleum, пожалуй, следует. Кстати, дизайн устройства стилизован (что, в общем, понятно с первого взгляда) под общие принципы дизайна продукции Apple, прежде всего, MacBook, так что рядом с этим мобильным ПК он отнюдь не будет выглядеть чужеродным элементом…