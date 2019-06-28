Vivo Y17 в топе интересов у казахстанцев

Компания vivo начала продажи смартфонов в Казахстане буквально несколько недель назад, но уже показала уверенный рост и популярность.

Особенно казахстанцам понравилась модель Vivo Y17. Устройство, ориентированное на молодую аудиторию, оборудовано тремя камерами для создания профессиональных фото и аккумулятором емкостью 5000 мА/ч.

Тройная AI-камера: профессиональные фото

Создавать фотошедевры, исследуя мир через объективы тройной AI-камеры Vivo Y17, стало еще проще. Смартфон оснащен основным 13 Мп модулем, 8 Мп сверхширокоугольным объективом, а также 2 Мп камерой для расчета глубины резкости. Сверхширокоугольная AI-камера расширяет угол обзора до 120 градусов. С ее помощью в кадре поместится еще больше друзей и впечатляющих пейзажей.

Благодаря разрешению 20 Мп фронтальная камера Y17 запечатлит еще больше деталей с высокой четкостью, а функция AI Face Beauty расширит возможности по улучшению черт модели съемки.

Дисплей Halo FullView c диагональю 6,35 дюйма

Смартфон Vivo Y17 оснащен 6,35-дюймовым дисплеем Halo FullView с соотношением сторон 19,3:9. Его изящные и плавные контуры подчеркиваются элегантным каплевидным вырезом сверху. Экран занимает впечатляющие 89% фронтальной поверхности, что позволяет целиком погрузиться в игры и видео.

Аккумулятор 5000 мА/ч: безграничная энергия и двойная быстрая зарядка

Мощный аккумулятор емкостью 5000 мА/ч позволяет Y17 работать дольше и оставить в прошлом все беспокойства, связанные с разряженным смартфоном. В дополнение к аккумулятору емкостью 5000 мА/ч Vivo Y17 оснащен двойной быстрой зарядкой — эксклюзивной технологией, которая позволяет заряжать смартфон еще быстрее. К тому же, целых девять функций защиты делают процесс абсолютно безопасным как для аккумулятора, так и для самого устройства.

4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти

Смартфон Vivo Y17 оснащен восьмиядерным процессором, который выполнен по нормам 12нм техпроцесса и работает на частоте 2,3 ГГц. 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти позволяют скачивать больше приложений и делают работу с ними еще удобнее. К тому же, под управлением операционной системы Funtouch OS 9 на базе Android 9 Vivo Y17 легко справится с любыми задачами.

Режим Ultra Game Mode создан для того, чтобы пользователи могли получить максимум удовольствия от игры. Соревновательный режим перераспределяет системные ресурсы в пользу игры. Акселератор Dual-Turbo как нельзя лучше подходит для геймеров, которым важна скорость. Снижая вероятность пропуска кадров, он делает игровой процесс плавным и увлекательным.

Смартфон доступен к покупке по всему Казахстану. Не упустите его!