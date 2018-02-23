PROFIT Retail Day 2018 23.02.2018 Фоторепортаж с конференции PROFIT Retail Day, посвященной использованию ИТ в рознице и сфере услуг. Свежие новости PROFIT Retail Day 2016 — рецепт «умных» продаж в кризис PROFIT Retail Day 2017: ритейл выживет только в связке с ИТ. Видео В Алматы впервые обсудили инновации для компаний, занятых в розничной торговле Крутые модераторы на PROFIT Retail Day 2017 PROFIT Retail Day 2017: магазин будущего, генерация спроса и ИТ на службе гостеприимства На PROFIT Retail Day 2016 обсудят увеличение продаж в условиях кризиса В Алматы впервые обсудили инновации для компаний, занятых в розничной торговле Крутые модераторы на PROFIT Retail Day 2017 PROFIT Retail Day 2017: магазин будущего, генерация спроса и ИТ на службе гостеприимства На PROFIT Retail Day 2016 обсудят увеличение продаж в условиях кризиса Прямой эфир: PROFIT Retail Day 2018 Уже в пятницу: PROFIT Retail Day Больше новостей Статьи Саша Лекович, Кселл: идет очень быстрый рост потребления LTE-трафика Михаил Евдокимов, Кселл: мы помогаем банкам конкурировать Давид Туганов, АО «Самрук-Казына»: если ты «айтишник-железячник», бизнес тебя не поймет Евгений Зиндер: я сторонник косорсинга Александр Комаров, Beeline: наше преимущество — наша самодостаточность Шавкат Сабиров, ИАК: нужно создавать «Киберщит» своими руками Саша Лекович, Кселл: идет очень быстрый рост потребления LTE-трафика Михаил Евдокимов, Кселл: мы помогаем банкам конкурировать Давид Туганов, АО «Самрук-Казына»: если ты «айтишник-железячник», бизнес тебя не поймет Евгений Зиндер: я сторонник косорсинга Александр Комаров, Beeline: наше преимущество — наша самодостаточность Шавкат Сабиров, ИАК: нужно создавать «Киберщит» своими руками Больше статей