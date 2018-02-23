Прямой эфир: PROFIT Retail Day 2018

Прямая видеотрансляция с конференции по умным технологиям в ритейле и сфере гостеприимства — PROFIT Retail Day 2018 в Алматы.

В Алматы начала работу четвертая ежегодная конференция PROFIT Retail Day. В программе мероприятия — самые актуальные вопросы использования технологий в сфере продаж: от преимуществ до вопросов безопасности и правового регулирования. Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции:

Программу конференции можно посмотреть на официальном сайте PROFIT Retail Day.