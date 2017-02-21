Крутые модераторы на PROFIT Retail Day 2017

Облака в ирландском пабе и ИТ на службе обувной розницы — какими еще секретами поделятся Николай Гегамов и Максим Жунусов?

Уже в эту пятницу в Алматы пройдет третья ежегодная конференция, посвященная умным технологиям в ритейле и сфере гостеприимства. Основной фокус PROFIT Retail Day — информатизация в сфере продаж и цифровизация услуг. Мы будем обсуждать те инновации, которые способны сделать продажу товаров и услуг лучше и эффективнее, увеличить число клиентов и повысить их лояльность.

Модератором конференции выступит Николай Гегамов, ИТ-директор розничной сети Carlo Pazolini (Москва). Николай поделится богатым опытом использования ИТ в ритейле и дистрибуторских компаниях.

Модератором сессии «ИТ на службе у гостеприимства» выступит Максим Жунусов — экс-глава офиса IBM в Казахстане, открывший в Алматы ирландский паб. Нужно ли говорить, что в пабе у Максима используются ИТ? — Максим расскажет об использовании облачных технологий.

Среди экспертов конференции — директор по развитию «Меломана» Игорь Василюк, заместитель директора ДИТ «Magnum Cash & Carry» Амир Ахметов, управляющий компанией Trade Help Андрей Калмыков, директор по ИТ фармацевтической компании «Медсервис Плюс» Ренат Садыков, ИТ-менеджер отеля InterContinental Almaty Султан Абдулла, ИТ-менеджер компании McDonald’s Kazakhstan Сергей Пастушенко и др. PROFIT Retail Day станет отличной площадкой для обмена опытом и неформального общения. У вас еще есть возможность зарегистрироваться на конференцию!