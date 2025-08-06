Продажу фальсификата через маркетплейсы исключат в Казахстане

Председатель правления компании «Казпочта» Бекежан Жакеев на заседании правительства рассказал о предлагаемых мерах для исключения продаж фальсификата и небезопасных товаров через маркетплейсы.

В целях упрощения взаимодействия с аккредитованными структурами, а также с учетом международной практики и положений технического регулирования ЕАЭС предлагается внедрить руководство по добросовестным практикам оценки соответствия, обязательное к применению на уровне B2B-маркетплейсов РК, передает Uchet.kz.

Для этого предлагается следующий механизм:

— Иностранный производитель на маркетплейсе заключает договор с уполномоченным лицом, ответственным за соответствие продукции.

— Уполномоченное лицо проводит идентификацию продукции у аккредитованного органа по сертификации. Если продукция не подлежит подтверждению соответствия — оформляется отказное письмо (акт идентификации), если подлежит, тогда товар допускается к публикации на маркетплейсе только после загрузки сертификата или декларации.

«Это поможет исключить продажу фальсификата и небезопасных товаров через маркетплейсы, защитить добросовестных потребителей и казахстанских импортеров, сделать процесс прозрачным и соответствующим нормам ЕАЭС, укрепить доверие к цифровой торговле в Казахстане», — отметил Бекежан Жакеев.