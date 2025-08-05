Господин Джевдет Йылмаз выразил признательность за инвестиции в Турции и пожелал дальнейших успехов Kaspi.kz и Hepsiburada.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз встретился с Михаилом Ломтадзе, с главой и сооснователем Kaspi.kz, а также председателем совета директоров Hepsiburada. Встреча прошла в Президентском комплексе в Анкаре. В ходе встречи Михаил Ломтадзе рассказал о миссии Kaspi.kz: создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам, и выразил уверенность, что сотрудничество между Казахстаном и Турцией откроет новые возможности для предпринимателей обеих стран.

«Я всегда с гордостью рассказываю о результатах цифровизации в Казахстане, который стал примером для многих. Kaspi.kz разрабатывает сервисы, которые не имеют аналогов в мире. Компания Hepsiburada, в свою очередь, также является национальным лидером в области электронной коммерции, и ее культура во многом схожа с нашей. Мы будем использовать объединенные знания и технологии, которые есть у Kaspi.kz и Hepsiburada, чтобы продолжать развитие e-commerce, финтеха, безналичных платежей и многих других инноваций в Казахстане и в Турции. Уверен, что казахстанские и турецкие предприниматели получат выгоду от новых возможностей, которые откроются для них благодаря этому сотрудничеству», — отметил Михаил Ломтадзе.

В начале 2025 года Kaspi.kz приобрел контрольный пакет акций Hepsiburada — одной из крупнейших e-commerce-платформ Турции. В марте также было подписано соглашение о приобретении турецкой «дочки» Rabobank — Rabobank A.Ş.