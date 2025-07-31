OPPO представляет в Казахстане новые смартфоны Reno14 5G и Reno14 F 5G

Reno14 5G и Reno14 F 5G — это смартфоны нового поколения, сочетающие премиальный дизайн, съемку в любых условиях и расширенные AI-возможности, включая настоящую подводную съемку.

Компания OPPO представляет в Казахстане две новые модели линейки Reno14 — Reno14 5G и Reno14 F 5G. Смартфоны сочетают передовые технологии съемки, искусственный интеллект нового поколения, высокую производительность и усиленную защиту корпуса, включая возможность съемки 4K-видео под водой без чехла.

Инновационная съемка с поддержкой AI

Обе модели оснащены передовыми камерами, включая основную 50 Мп камеру Sony IMX882 с оптической стабилизацией, а также ультраширокоугольные модули и фронтальные камеры с автофокусом.

Reno14 5G дополняется перископ-телеобъективом (50 Мп, 3,5× оптический зум), а Reno14 F 5G — макрокамерой.

Поддержка 4K-видео и режима подводной съемки делает эти модели уникальными в своем сегменте.

AI-функции нового уровня:

— AI Livephoto 2.0 — фиксация момента до и после съемки

— AI Recompose — интеллектуальное кадрирование и выравнивание горизонта

— AI Eraser/ Unblur/ PerfectShot — удаление объектов, улучшение резкости и мимики

— AI StyleTransfer — перенос визуального стиля другого изображения

— AI FlashPhotography (в F-версии) — усиленная вспышка на коротких дистанциях

Прочность и защита без компромиссов

Обе модели получили тройную сертификацию IP66/ IP68/ IP69 и выдерживают погружение до 2 метров в пресную воду продолжительностью до 30 мин.

Также смартфоны защищены:

— внутренней амортизирующей архитектурой All-RoundArmour

— USB-разъемом с платиновым покрытием

— GorillaGlass и металлическими рамками (в Reno14 5G)

— усиленной рамкой (в Reno14 F 5G)

Дизайн, вдохновленный эстетикой Mermaidcore

Обе модели представлены в неподражаемых цветах с эффектами преломления и матовой/глянцевой отделкой:

— Reno14 5G: Opal White, Luminous Green

— Reno14 F 5G: Opal Blue (Gradient Aura), Luminous Green

Толщина гаджетов — от 7,42 мм, а вес — от 180 г. Ультратонкие рамки от 1,6 мм подчеркивают минимализм и эргономику.

Производительность и автономность

— Reno14 5G: MediaTekDimensity 8350, 12 Гб ОЗУ, 256/ 512 Гб ПЗУ

— Reno14 F 5G: Snapdragon 6 Gen 1, 8/ 12 Гб ОЗУ, 256 Гб ПЗУ

— Обе модели: аккумулятор 6000 мА/ч, быстрая зарядка — до 80 Вт (Reno14) / 45 Вт (Reno14 F)

— AI Dual-DriveCooling: испарительная камера и графитовые пластины

AI-оптимизация игр и интерфейса

Смартфоны получили технологии:

— AI HyperBoost 2.0 и AdaptiveFrameStabilization — для плавной и стабильной игры

— AI GameHighlights — запись ключевых игровых моментов

— SilentLaunch — тихий запуск игр

— AI LinkBoost 3.0 (в F-версии) — стабильность соединения в перегруженных сетях

Интеллектуальные возможности

— AI CallAssistant, CallSummary и VoiceScribe — запись, транскрипция и перевод звонков/видео

— AI Translate — перевод в режиме разделенного экрана, по камере и голосу

— CircletoSearch — быстрый поиск по выделенному фрагменту на экране

— Интеграция с GoogleGemini — голосовое управление Notes, Calendar и Clock

— O+ Connect — мгновенная передача файлов между Android и iOS

— ОС ColorOS 15 с TrinityEngine и до 5 лет обновлений

Reno14 5G и Reno14 F 5G — это смартфоны нового поколения, сочетающие премиальный дизайн, съемку в любых условиях и расширенные AI-возможности, включая настоящую подводную съемку.

Смартфоны OPPO Reno14 поступят в продажу в Казахстане 1 августа. Стоимость Reno14 F 5G (256 Гб) — 249 990 тг, Reno14 F 5G (512 Гб) — 299 990 тг, Reno14 5G (512 Гб) — 429 990 тг. Устройства будут доступны у официальных партнеров бренда.