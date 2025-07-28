В Павлодарской области обучают ИИ распознавать болезни пшеницы

Проект основан на технологии гиперспектрального зондирования.

В зерносеющих районах Павлодарской области ученые создают интеллектуальную базу для системы искусственного интеллекта, которая будет распознавать заболевания, вредителей и сорную растительность на посевах яровой пшеницы. Как сообщила руководитель проекта — профессор кафедры биологии и экологии Торайгыров университета Римма Уалиева, новая технология направлена на раннее выявление угроз урожаю и сокращение затрат в агросекторе, передает Zakon.kz.

«Проект основан на технологии гиперспектрального зондирования, которая позволяет дистанционно оценивать состояние растений, — поясняет Римма Уалиева. — Акцент делается на грибковые заболевания: гельминтоспориозную корневую гниль, фузариоз, септориоз, пыльную головню, спорынью. Также в систему закладываются данные по бактериальным и вирусным инфекциям».

ИИ обучается на данных, собранных в лабораторных условиях: исследуются образцы, проводится диагностика, делаются посевы, а затем — гиперспектральная съемка. Полученные изображения и спектры становятся основой для интеллектуальной базы. Далее команда проводит полевые выезды с дронами, оснащенными специальными камерами, и сопоставляет спектры с обученной моделью. Система также распознает вредителей, включая саранчу, пшеничных жуков, тлю, цикадок и других насекомых. Энтомологические образцы микроскопируются, фотографируются и вносятся в базу.

Проект рассчитан на три года. Сейчас работы проходят в Теренкольском и Железинском районах. В будущем собранные модули могут быть коммерциализированы.

«На сегодняшний день такой базы по яровой пшенице нет ни в Казахстане, ни за рубежом, — подчеркивает Римма Уалиева. — Методика поможет аграриям оптимизировать финансовые ресурсы и снизить пестицидную нагрузку на агроэкосистему».

Напомним — 28 августа в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.