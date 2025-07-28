Следите за новостями

Цифра дня

2 трлн тг. — оборот по казахстанским платежным картам за рубежом за январь—май 2025 года

    Казахстан изучит опыт цифровых платформ КНР

    Делегация из РК приняла участие в совещании руководителей фитосанитарных ведомств государств-членов ШОС.

    28 июля 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Национальная организация по карантину и защите растений РК приняла участие во втором совещании руководителей фитосанитарных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в КНР. Одной из приоритетных задач взаимодействия в рамках ШОС остается обеспечение продовольственной и фитосанитарной безопасности, что требует скоординированных усилий стран-участниц в сфере контроля за карантинными организмами и обмена научно обоснованными методами защиты растений.

    В рамках совещания состоялась встреча председателя Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК Сакена Каныбекова с заместителем председателя ГТУ КНР Чжао Чжэньлянем. Стороны выразили готовность к углублению сотрудничества по расширению номенклатуры казахстанской продукции, допущенной к экспорту в Китай, внедрению научно-обоснованных методов борьбы с вредными организмами, управлению фитосанитарными рисками и развитию цифровых решений.

    Достигнута договоренность об обмене опытом между специалистами для изучения работы цифровых платформ КНР, включая «умный порт» Тяньцзиня, для последующего внедрения передовых практик в национальную систему фитосанитарного контроля РК.

    Сакен Каныбеков также провел двусторонние встречи с руководителями фитосанитарных служб Узбекистана и Кыргызстана, по итогам которых достигнут ряд договоренностей.

    Участие Казахстана во втором совещании руководителей фитосанитарных ведомств ШОС стало важным шагом в укреплении регионального сотрудничества в области карантина и защиты растений, содействии экспорту аграрной продукции и повышении продовольственной безопасности на пространстве ШОС.

    Напомним — 28 августа в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.