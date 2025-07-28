Казахстан изучит опыт цифровых платформ КНР

Делегация из РК приняла участие в совещании руководителей фитосанитарных ведомств государств-членов ШОС.

Национальная организация по карантину и защите растений РК приняла участие во втором совещании руководителей фитосанитарных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в КНР. Одной из приоритетных задач взаимодействия в рамках ШОС остается обеспечение продовольственной и фитосанитарной безопасности, что требует скоординированных усилий стран-участниц в сфере контроля за карантинными организмами и обмена научно обоснованными методами защиты растений.

В рамках совещания состоялась встреча председателя Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК Сакена Каныбекова с заместителем председателя ГТУ КНР Чжао Чжэньлянем. Стороны выразили готовность к углублению сотрудничества по расширению номенклатуры казахстанской продукции, допущенной к экспорту в Китай, внедрению научно-обоснованных методов борьбы с вредными организмами, управлению фитосанитарными рисками и развитию цифровых решений.

Достигнута договоренность об обмене опытом между специалистами для изучения работы цифровых платформ КНР, включая «умный порт» Тяньцзиня, для последующего внедрения передовых практик в национальную систему фитосанитарного контроля РК.

Сакен Каныбеков также провел двусторонние встречи с руководителями фитосанитарных служб Узбекистана и Кыргызстана, по итогам которых достигнут ряд договоренностей.

Участие Казахстана во втором совещании руководителей фитосанитарных ведомств ШОС стало важным шагом в укреплении регионального сотрудничества в области карантина и защиты растений, содействии экспорту аграрной продукции и повышении продовольственной безопасности на пространстве ШОС.

Напомним — 28 августа в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.