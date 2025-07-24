Об основных изменениях в электронной торговле в ЕАЭС рассказала экономист

С 1 января 2024 года в ЕАЭС действует обновленная система таможенной оценки товаров электронной коммерции.

О вступивших в силу новых правилах таможенной оценки товаров, приобретаемых посредством электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза, рассказала экономист Нургуль Акимова. Она напомнила, что с 1 января 2024 года в ЕАЭС действует обновленная система таможенной оценки товаров электронной коммерции. Речь о продажах на маркетплейсах, в соцсетях и мессенджерах. Таможенные органы должны требовать цифровые доказательства стоимости (скриншоты товарных страниц, данные электронных платежей), выявлять намеренное занижение цен в документах, а также подтверждение курса валюты на момент совершения сделки с привязкой к официальным источникам центральных банков стран ЕАЭС, передает Sputnik.

«Если говорить о покупках через социальные сети, то здесь требуется дополнительная верификация продавцов путем анализа их цифрового следа», — пояснила Акимова.

Она привела данные Евразийской экономической комиссии: ежегодно по линии трансграничной электронной торговли в ЕАЭС перемещается около 1,24 миллиарда посылок на сумму 18,7 миллиардов долларов. При этом средняя декларируемая стоимость одной посылки — 15 долларов, тогда как мировой показатель составляет 34 доллара. Это указывает на системное занижение цен.

Вступившие в силу правила направлены на всестороннее регулирование трансграничной электронной торговли.

Какие изменения ожидают покупателей:

— вводится новая категория — товары электронной торговли, приобретаемые физлицами на зарубежных интернет-площадках;

— появится институт оператора электронной торговли — юридического лица, зарегистрированного в реестре, который будет осуществлять декларирование таких товаров от имени физлиц;

— вводится специальный вид таможенной декларации для таких товаров;

— для товаров электронной торговли введут единую таможенную пошлину — 5% от их цены (товары стоимостью до 200 евро останутся беспошлинными);

— предусмотрено два способа доставки — прямая поставка от продавца и доставка через склад оператора в стране получателя.