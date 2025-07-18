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257,5 млрд цифровых тенге выпущено в Казахстане

    19 июля будут недоступны сервисы eGov

    В АО НИТ сообщили о проведении технических работ и посоветовали держать под рукой оригиналы документов.

    18 июля 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Общество

    В АО «Национальные информационные технологии» проинформировали о проведении плановых технических работ, направленных на обеспечение бесперебойной работы проектов, сопровождаемых компанией. Работы повлияют на доступность всей цифровой экосистемы проектов АО НИТ.

    Технические работы запланированы на 19 июля 2025 года, с 02:00 до 08:00. Временной промежуток выбран с учетом минимальной пользовательской активности, чтобы снизить возможные неудобства. В указанный период будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:

    — Портал eGov и мобильное приложение eGov mobile (включая сервис «Цифровые документы»)
    — Порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства
    — Сервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК)
    — Другие проекты, сопровождаемые АО «НИТ»
    — Сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.

    Для предотвращения возможных неудобств АО НИТ рекомендует заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ.

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