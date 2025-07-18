19 июля будут недоступны сервисы eGov

В АО НИТ сообщили о проведении технических работ и посоветовали держать под рукой оригиналы документов.

В АО «Национальные информационные технологии» проинформировали о проведении плановых технических работ, направленных на обеспечение бесперебойной работы проектов, сопровождаемых компанией. Работы повлияют на доступность всей цифровой экосистемы проектов АО НИТ.

Технические работы запланированы на 19 июля 2025 года, с 02:00 до 08:00. Временной промежуток выбран с учетом минимальной пользовательской активности, чтобы снизить возможные неудобства. В указанный период будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:

— Портал eGov и мобильное приложение eGov mobile (включая сервис «Цифровые документы»)

— Порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства

— Сервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК)

— Другие проекты, сопровождаемые АО «НИТ»

— Сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.

Для предотвращения возможных неудобств АО НИТ рекомендует заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ.