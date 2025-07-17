Китайский Alipay+ и Kaspi.kz расширяют партнерство

Теперь пользователи Alipay могут оплачивать покупки в Казахстане с Kaspi QR.

Kaspi.kz и Alipay+ (глобальный единый платежный сервис, входящий в состав Ant International), расширяют партнерство. Теперь зарубежные гости могут совершать оплаты в Казахстане, просто сканируя Kaspi QR с помощью хорошо знакомого китайским пользователям приложения Alipay. Также сервис доступен в 10 международных приложениях, которые являются партнерами Alipay+.

В прошлом году Казахстан посетило 665 тысяч туристов из Китая. Это число продолжает расти благодаря введению безвизового режима и увеличению количества авиарейсов между двумя странами. Раньше туристы из Китая, приезжая в Казахстан, оплачивали покупки только наличными или в редких случаях картой Union Pay. Теперь зарубежные гости могут оплачивать товары или услуги через Kaspi QR, без комиссии.

«В прошлом году в партнерстве с Alipay+ мы запустили несколько классных сервисов. Казахстанцы, путешествуя по Китаю и еще 48 странам мира, стали оплачивать свои покупки с помощью мобильного суперприложения Kaspi.kz. А казахстанские предприниматели — производить оплату закупа товаров в Китае прямо со своего счета Kaspi Pay. Теперь у наших гостей из Китая и других стран также есть возможность платить в Казахстане через Kaspi QR с помощью приложений партнеров Alipay+. Мы благодарим нашего партнера Alipay+ за прекрасную возможность вместе сделать туризм и деловые поездки в Казахстан еще более удобнымии выгодными!», — говорит Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz.

«Мы очень рады укрепить наше партнерство с Kazpi.kz по осуществлению входящих и исходящих трансграничных платежей. Мы увидели, что казахстанцы активно используют приложение Kaspi.kz для совершения платежей через наших глобальных партнеров Alipay+. Теперь мы используем развитую платформу Kaspi.kz, чтобы связать наших глобальных партнеров с местным бизнесом, продолжая тесно сотрудничать для обеспечения динамичного развития», — прокомментировал Эдвард Юэ, генеральный менеджер по ЮВА, Южной Азии, Австралии и Новой Зеландии, Ant International.

Подробнее о том, как принимать оплату в Казахстане через Kaspi QR с помощью приложений, которые поддерживают оплату через Alipay+, читайте в сервисе Kaspi Гид для партнеров.

Миссия Kaspi.kz — создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуется почти 15 миллионов казахстанцев. Оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.

Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуется почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.

Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты магистратуры уже несколько лет.

Alipay+ — это набор технологических решений для трансграничных мобильных платежей и цифровизации. Эти решения помогают соединять продавцов со всего мира с покупателями. Пользователям нравится скорость платежей и широкий выбор способов оплаты товаров и услуг во время поездок за границу. Малый и средний бизнес могут использовать цифровые инструменты Alipay+ для повышения эффективности и достижения многоканального роста.