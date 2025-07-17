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257,5 млрд цифровых тенге выпущено в Казахстане

    На самой аварийной трассе Алматинской области «ловят» нарушителей с воздуха

    На Талгарской трассе и других аварийно-опасных участках в Алматинской области полицейские усилили надзор за дорожной ситуацией с применением цифровых технологий и скрытого патрулирования.

    17 июля 2025 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Регионы

    По данным регионального Департамента полиции, за первое полугодие 2025 года в регионе зарегистрировано 1447 дорожно-транспортных происшествий. Поэтому на Талгарской трассе — одном из самых аварийных направлений — внедрена система скрытого надзора, передает Zakon.kz.

    В нее входят беспилотники, фиксирующие опасные маневры с воздуха, и интеллектуальная система Ekin Patrol — патрульный автомобиль нового поколения, автоматически распознающий госномера, скорость, наличие страховки и другие параметры. Также задействованы машины без опознавательных знаков, фиксирующие нарушения в реальном времени. В ведомстве подчеркивают: каждый факт нарушения может привести к трагедии.

    Казахстанцев в очередной раз призывают соблюдать правила дорожного движения и уважать других участников.

    Ранее Министерство внутренних дел РК обратилось к казахстанцам с настоятельным призывом соблюдать скоростной режим. По данным ведомства, за шесть месяцев 2025 года на дорогах страны зафиксировано более трех миллионов случаев превышения скорости.

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