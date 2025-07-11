Выставка финансов и технологий Fintex Sammit 2025 прошла в Баку

Саммит собрал региональных и международных лидеров для обсуждения ключевых направлений развития сектора.

Саммит был организован Ассоциацией банков Азербайджана и Центральным банком Азербайджанской Республики при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта, а также Центра анализа экономических реформ и коммуникаций. Он вновь подтвердил свою роль ведущей платформы для финансовых инноваций и сотрудничества.

Под лозунгом «Новые тренды в банковско-финансовой экосистеме: цифровая интеграция, финтех-партнерства и кибербезопасность» саммит собрал региональных и международных лидеров для обсуждения ключевых направлений развития сектора.

Мероприятие стартовало 24 июня 2025 года и продолжалось два дня. Основное внимание было уделено применению финансовых технологий, цифровым платежным экосистемам, использованию искусственного интеллекта в банковской сфере, открытым банковским платформам, решениям в сфере regtech, а также быстро развивающимся моделям сотрудничества между банками и финтех-компаниями. Обсуждения проходили в рамках семи тематических панелей. Особое внимание было также уделено вопросам кибербезопасности и защите данных в цифровой среде.

В саммите приняло участие около 300 международных и региональных компаний из США, Европейского Союза, стран СНГ, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Общее количество участников превысило 1500 человек, включая представителей государственных структур, коммерческих банков, финтех-компаний, поставщиков платежных решений, инвесторов, дипломатических миссий и академических учреждений.

Президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев отметил: «Fintex Sammit 2025 еще раз показал, насколько важны сотрудничество, инновации и цифровая трансформация в финансовом секторе. Мы гордимся тем, что Баку стал региональной платформой, где представители банковского, финтех-сообщества и регуляторов обсуждают будущее финансов. От имени Ассоциации банков Азербайджана выражаю искреннюю благодарность всем партнерам, спикерам и участникам за их вклад в успех мероприятия».

Следующее важное мероприятие, Международный банковский форум (IBF), состоится в 19–20 ноября 2025 года в Баку. Форум объединит представителей центральных банков, финансовых регуляторов, коммерческих банков, финтех-компаний и международных экспертов. Основные темы форума включают глобальные тренды в банковском секторе, инновационные технологии, трансграничные расчеты, управление финансовыми рисками и эволюцию нормативной среды. Форум вновь станет уникальной площадкой для профессионального общения, обмена опытом и формирования повестки финансового сектора региона.