Kazteleport и Astana Hub подписали меморандум о сотрудничестве по развитию цифровой экосистемы Казахстана

Предполагается совместная работа в рамках профильных мероприятий, экспертная поддержка и адаптация инфраструктурных решений под задачи технологических команд.

АО «Казтелепорт» и «Astana Hub» подписали меморандум о взаимопонимании. Документ закрепляет готовность сторон к сотрудничеству в стратегически важных направлениях, способствующих развитию цифровой инфраструктуры, и содействию участникам инновационной экосистемы. Меморандум также отражает намерения по созданию условий для эффективного использования цифровых инструментов и сервисных возможностей в интересах проектов, реализуемых на базе Astana Hub. Речь идет, в частности, о формировании механизмов, обеспечивающих упрощенный доступ к ресурсам цифровой инфраструктуры в целях технологического роста резидентов хаба.

Кроме того, предполагается совместная работа в рамках профильных мероприятий, экспертная поддержка и адаптация инфраструктурных решений под задачи технологических команд. Важной частью сотрудничества станет организация площадок для профессионального общения, обмена знаниями и представления успешных кейсов.

«Мы рассматриваем это сотрудничество как возможность для выстраивания гибких форм поддержки тех команд, которые находятся в поиске надежных технологических решений. Взаимодействие с Astana Hub позволяет нам лучше понимать потребности IT-сообщества и своевременно адаптировать наши подходы к инфраструктуре, безопасности и сервисам», — отметил директор филиала АО «Казтелепорт» в г. Астана Бактияр Кузембаев.

Соглашение стало частью общей стратегии институциональной консолидации усилий по совершенствованию цифровой инфраструктуры страны — не только по технической, но и в части повышения доступности сервисов для субъектов цифровой экономики, действующих в рамках казахстанской юрисдикции.

Меморандум открывает возможности для углубленного взаимодействия между участниками цифровой отрасли и инфраструктурными операторами, вовлеченными в поддержку технологического предпринимательства. Стороны рассматривают это как важный шаг в направлении согласованного развития цифровой среды, соответствующего задачам устойчивого роста и технологической независимости.