Развивать цифровую и ИИ-инфраструктуру пригласил иностранных инвесторов Токаев

Глава государства провел 37 пленарное заседание Совета иностранных инвесторов.

Эксперты и аналитики предсказывают замедление темпов роста мирового ВВП примерно до 2,9% в ближайшие годы, передает Liter.kz.

«Мы наблюдаем усиление инфляционного давления, сбои в глобальных цепочках поставок и рост неопределенности в деловой среде. Такие тенденции могут еще больше ухудшить перспективы мировой экономики, что свидетельствует о необходимости конструктивного международного диалога. На фоне этих экономических вызовов экономики таких развивающихся стран, как Казахстан, сумели сохранить устойчивость к внешним потрясениям. За первые пять месяцев 2025 года экономика Казахстана выросла на 6%. Наибольший вклад в рост внесли транспорт и логистика, строительство, торговля, горнодобывающая промышленность и обрабатывающая отрасль», — добавил Президент.

Он рассказал о деятельности Инвестиционного штаба, призванного оперативно решать все вопросы инвесторов по принципу здесь и сейчас. Было отмечено, что штаб способствовал решению вопросов по 137 инвестиционным проектам на сумму 70 млрд долларов, инициировал 140 поправок в законодательство, направленных на решение системных проблем инвесторов.

В Казахстане внедрен специальный механизм прокурорского фильтра для предотвращения нарушений прав инвесторов. С текущего года ни один государственный орган не вправе проводить проверки, инициировать административные дела, подавать иски или вводить ограничения в отношении инвесторов без предварительного согласования с Генеральной прокуратурой.

«Мы также запустили Национальную цифровую инвестиционную платформу, которая объединяет государственные услуги для инвесторов в формате единого окна — от консультаций до получения разрешений. Кроме того, на рассмотрение Сената внесен новый Налоговый кодекс, призванный стимулировать деловую активность и поощрять частные инвестиции в экономику», — сказал Президент.

В своем выступлении глава государства назвал горнодобывающую отрасль основой обрабатывающего сектора нашей экономики.

Особое внимание в речи было уделено укреплению статуса Казахстана в качестве стратегического транзитного хаба за счет масштабной модернизации транспортной инфраструктуры.

«Мы планируем к 2029 году реконструировать 11 тысяч километров действующих железнодорожных путей и проложить еще 5 тысяч километров новых магистралей. В этом году на участке Достык — Мойынты на два года раньше запланированного срока будут запущены железнодорожные пути протяженностью 830 километров. Это позволит увеличить пропускную способность на этом стратегически важном направлении в пять раз. Мы работаем над расширением еще нескольких приоритетных коридоров, таких как Дарбаза — Мактаарал, Бахты — Аягоз, Мойынты — Кызылжар и Алтынколь — Жетыген. Реализация данных проектов даст возможность увеличить объем транзитных грузов и скорость перевозок по железным дорогам Казахстана. Кроме того, ведется работа по повышению качества и безопасности автодорожной инфраструктуры. В прошлом году были открыты три крупные международные авторассы: Талдыкорган — Усть-Каменогорск, Караганда –Алматы и Актобе — Атырау — Астрахань. Таким образом, протяженность автомагистралей страны увеличилась на 1600 километров. Это в два раза больше, чем было введено в эксплуатацию в 2023 году. В текущем году работы по строительству и модернизации охватили более 13 тысяч километров дорог по всей стране», — сказал президент.

Также были открыты новые международные терминалы в аэропортах Алматы, Кызылорды и Шымкента, что позволило увеличить их пропускную способность в шесть раз.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Казахстан входит в топ-30 по уровню цифровизации по версии ООН. Он сообщил, что с 2018 года количество финтех-компаний увеличилось в 4 раза, а в МФЦА зарегистрировано свыше 4000 участников, включая криптобиржи и платежные сервисы. Президент пригласил международных партнеров к сотрудничеству в развитии цифровой и ИИ-инфраструктуры.

В заключение глава государства выразил уверенность в том, что долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество между государством и частным сектором будет играть ключевую роль в обеспечении устойчивого и инклюзивного экономического роста.