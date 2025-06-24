В Казахстане запущен грант в 1 млн тенге для миграции IT-инфраструктуры от Servercore

Средства можно использовать на все сервисы провайдера в течение двух месяцев с момента получения.

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, объявил о запуске специальной программы по поддержке миграции на облачные сервисы для компаний из Казахстана. С 16 июня по 15 августа 2025 года участники акции смогут получить грант в размере 1 млн тенге на время миграции в облачную платформу Servercore. Средства можно использовать на все сервисы провайдера в течение двух месяцев с момента получения.

Программа направлена на поддержку компаний из Казахстана, которые планируют перенести свою on-prem IT-инфраструктуру или сменить текущего провайдера. Также программа подходит для построения гибридной инфраструктуры — компании могут перенести в облако часть сервисов или расширить текущее потребление, получив скорость масштабирования и гибкость для дальнейшего развития. Грантом можно воспользоваться для оплаты всех сервисов Servercore: облачных и выделенных серверов, Managed Kubernetes, облачных баз данных и др.

Грант могут получить юридические лица, зарегистрированные в Казахстане, которые ранее не пользовались услугами Servercore. Для этого необходимо оставить заявку на сайте провайдера, после чего специалисты компании проведут бесплатную консультацию и оценят задачи миграции. При соответствии условиям акции участник регистрирует аккаунт и получает бонусные средства в течение трех рабочих дней.

«Расширение или миграция IT-инфраструктуры может казаться сложной задачей, из-за чего многие компании откладывают этот процесс. Однако при грамотной поддержке со стороны провайдера переход становится значительно проще и понятнее. Наша программа покрывает финансовые издержки и снижает риски, позволяя безболезненно перейти к локальному провайдеру. Мы берем на себя все технические аспекты миграции, позволяя компаниям сосредоточиться на развитии бизнеса», — прокомментировал Сергей Бобко, директор по региональному развитию Servercore в Казахстане.

Инфраструктура Servercore развернута на базе сертифицированного дата-центра в Алматы и соответствует международным стандартам безопасности PCI DSS. Компания обеспечивает техническую поддержку 24/7 и берет на себя полное сопровождение миграции — от планирования до запуска на новой платформе.

Servercore — международный провайдер IT-инфраструктуры с локальным присутствием. C 2021 года компания помогает бизнесу предоставлять сервисы пользователям в странах с прорывным технологическим ростом — Казахстане, Узбекистане и Кении. Servercore поддерживает бизнес на всех этапах обслуживания инфраструктуры — от проектирования IT-систем и выбора серверов до управления, масштабирования и выгрузки отчетности. Все это — в едином интерфейсе панели управления. Компания является резидентом IT Park, созданного для стимулирования интереса к информационным технологиям в Узбекистане и поддержки перспективных стартап-проектов, а также международного технопарка Astana Hub — крупнейшего инновационного хаба Центральной Азии.

Подробнее об условиях акции можно узнать по ссылке.