Новая глава Ultra: Samsung тизерит выход складных флагманов

Обновленная серия Galaxy Z — самая тонкая, легкая и продвинутая среди складываемых моделей, созданная для долговечности.

На протяжении многих лет Samsung учитывает запросы пользователей на большие экраны, улучшенные камеры и новые возможности для творчества. Спрос очевиден — Ultra-возможности, выходящие за рамки простого списка улучшенных функций в компактном и более портативном форм-факторе. Передовое для отрасли оборудование, высочайшая производительность и бесшовная интеграция AI, оптимизированная для складного формата — всего этого пользователи привыкли ожидать от Galaxy Ultra. Вот почему цель следующей главы Galaxy — предоставить опыт, в котором гармонично сочетаются искусство и инженерные решения, чтобы улучшить ежедневное взаимодействие пользователя с устройством.

Тоньше, легче и прочнее

Смартфоны — наши постоянные спутники, которые мы прячем в кармане и берем с собой повсюду. У пользователей всегда был спрос на складные девайсы, которые так же легко носить с собой, как и использовать. Для удовлетворения этого запроса инженеры и дизайнеры Samsung совершенствуют каждое поколение серии Galaxy Z, чтобы устройства были тоньше, легче и долговечнее с каждым новым релизом.

В этом году цели Samsung достигнут новых высот. Новейшая серия Galaxy Z — самая тонкая, самая легкая и самая продвинутая из всех складных моделей, тщательно созданная и продуманная для долговечного использования.

Камера, фиксирующая все, что вы видите — и реагирующая на это

Камера Galaxy с улучшенными функциями AI интуитивно понимает, что видят пользователи, и действует соответственно. В сочетании с гибким расширенным экраном устройства опыт использования становится еще более мощным, динамичным и погружающим. Ну, а поскольку инновации не значат ничего без доверия, конфиденциальность встроена в каждый уровень съемки, помогая обеспечить защиту данных в каждую секунду времени.

Оставайтесь на связи!

Камера будет становиться только умнее, помогая пользователям запечатлеть моменты жизни более ярко и сделать повседневный опыт более плавным, персональным и эффективным.

Samsung Electronics приглашает всех желающих лицезреть новую главу развития в сегменте складных устройств во время Galaxy Unpacked — 9 июля в 19:00 на сайте Samsung.kz.