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3,2 трлн тг. — объемы электронной торговли в РК в 2024 г.

    В сфере таможенного регулирования ЕАЭС создадут оператора электронной торговли

    Мажилис рассматривает законопроект.

    23 июня 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество, Соседи

    На пленарном заседании депутаты рассмотрели проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года». Протоколом предусмотрены положения по регулированию внешней электронной торговли. Предполагается создание нового правового института и вида деятельности в сфере таможенного регулирования — оператора электронной торговли, передает Учет.kz.

    Оператор будет обеспечивать логистику операций с товарами, приобретаемыми физическими лицами на интернет-площадках, а также осуществлять взаимодействие с интернет-площадками и таможенными органами, обеспечивая процессы таможенного декларирования и хранения товаров электронной торговли.

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