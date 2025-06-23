В сфере таможенного регулирования ЕАЭС создадут оператора электронной торговли

Мажилис рассматривает законопроект.

На пленарном заседании депутаты рассмотрели проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года». Протоколом предусмотрены положения по регулированию внешней электронной торговли. Предполагается создание нового правового института и вида деятельности в сфере таможенного регулирования — оператора электронной торговли, передает Учет.kz.

Оператор будет обеспечивать логистику операций с товарами, приобретаемыми физическими лицами на интернет-площадках, а также осуществлять взаимодействие с интернет-площадками и таможенными органами, обеспечивая процессы таможенного декларирования и хранения товаров электронной торговли.