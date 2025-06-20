По утечке персональных данных казахстанцев возбуждено уголовное дело

Соответствующее поручение дал генеральный прокурор.

Заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгельдиев заявил, что по факту утечки персональных данных граждан возбуждено уголовное дело. Оно передано для расследования в Министерство внутренних дел, передает Zakon.kz.

Напомним, ранее в Казнете появилась информация о том, что в открытый доступ утекло 16,3 млн записей с персональными данными граждан Казахстана.