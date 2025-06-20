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    По утечке персональных данных казахстанцев возбуждено уголовное дело

    Соответствующее поручение дал генеральный прокурор.

    20 июня 2025 13:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    Заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгельдиев заявил, что по факту утечки персональных данных граждан возбуждено уголовное дело. Оно передано для расследования в Министерство внутренних дел, передает Zakon.kz.

    Напомним, ранее в Казнете появилась информация о том, что в открытый доступ утекло 16,3 млн записей с персональными данными граждан Казахстана.

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