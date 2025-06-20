По утечке персональных данных казахстанцев возбуждено уголовное дело
Соответствующее поручение дал генеральный прокурор.
20 июня 2025 13:00, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество
Заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгельдиев заявил, что по факту утечки персональных данных граждан возбуждено уголовное дело. Оно передано для расследования в Министерство внутренних дел, передает Zakon.kz.
Напомним, ранее в Казнете появилась информация о том, что в открытый доступ утекло 16,3 млн записей с персональными данными граждан Казахстана.