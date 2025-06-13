Объемы электронной торговли в РК составили 3,2 трлн тенге

Казахстан рассматривает цифровую торговлю как стратегическое направление для развития экономики, диверсификации экспорта и интеграции в международные цепочки добавленной стоимости.

Страна уверенно продвигается в направлении внедрения инновационных и безбумажных решений во внешнеторговых операциях. Об этом на Astana International Trade Forum сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов.

«Благодаря таким усилиям нам удалось добиться ощутимых результатов: например, дефицит торговли услугами был сокращен в два раза — с 3,65 млрд долларов в 2016 году до 1,81 млрд в 2023 году. Эти цифры отражают конкретные достижения в развитии сервисной и цифровой экономики», — отметил Асет Нусупов.

Электронная торговля — один из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики. Она открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса, стимулирует трансграничную торговлю и ускоряет цифровую модернизацию торговой инфраструктуры.

Сегодня около 30% населения планеты совершает покупки онлайн, а объем глобального рынка электронной коммерции в 2024 году оценивается в 6,3 трлн долларов. В ближайшие годы он может достичь 8,3 трлн.

Казахстан также демонстрирует позитивную динамику — с 2020 года объемы электронной торговли увеличились в 5 раз.

«По итогам 2024 года объемы электронной торговли составили около 3,2 трлн тенге, или 14,1% от общего объема розничной торговли. Потенциал для роста сохраняется, учитывая высокую цифровую доступность, развитый финтех и более 8 млн молодых активных пользователей. Ставим перед собой амбициозную цель — увеличить долю электронной торговли до 18,5% к 2029 году, что почти в три раза больше нынешнего уровня», — отметил Асет Нусупов.

Для достижения этих целей в марте текущего года утвержден План по развитию электронной торговли до 2027 года. В числе приоритетов — совершенствование законодательства, запуск образовательных программ, внедрение финансовых мер поддержки предпринимателей и развитие логистической инфраструктуры.

В рамках законодательных инициатив особое внимание уделяется защите прав потребителей — одной из наиболее уязвимых категорий. Формируются сбалансированные требования как к маркетплейсам, так и к продавцам, с зеркальным применением стандартов, действующих в офлайн-торговле.

Казахстан активно вовлечен в международную работу по развитию трансграничной электронной торговли.

«Развитие цифровой и электронной торговли — это не просто вопрос технологий. Это путь к устойчивому, инклюзивному и взаимосвязанному будущему, где ни одна страна не остается в стороне от глобальных процессов. Уверены, что наше сотрудничество в рамках таких международных площадок, а также обмен опытом и лучшими практиками станут прочной основой для построения более цифрового, интегрированного и устойчивого пространства в регионе», — отметил Асет Нусупов.

Управляющий директор по электронной коммерции и посылочному бизнесу в АО «Казпочта» Дамир Мейрамбеков поделился, что для развития электронной торговли важно развивать инфраструктуру для быстрой доставки заказов. Он отметил, что «Казпочта» запустила автоматизированный комплекс сортировочных операций, что позволяет за день обрабатывать около 30 тысяч заказов, а в год — порядка 11 млн.

Отмечается, что в ходе Astana International Trade Forum был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между Министерством торговли и интеграции РК с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) (Россия).