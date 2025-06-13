Что предлагают казахстанцам Alibaba, Wildberries и Halyk Market?

Представители известных в Казахстане маркетплейсов стали гостями Astana International Trade Forum.

На сессии «CEO Talks: Лидеры ритейла — курс на 2025» они рассказали, что сегодня предлагают маркетплейсы казахстанцам. Представитель Alibaba в Центральной Азии Чингиз Шер предложил казахстанским производителям тестировать свою продукцию через Alibaba, а потом уже нацеливаться на рынки Китая и Южной Азии.

«Alibaba очень легко предоставляет эти возможности, чтобы вы могли как производитель тестировать, где вы можете продавать свои товары, кому это интересно. Просто надо подключаться к платформе и работать», — рассказал он.

Директор по корпоративным связям Wildberries в Казахстане Казбек Кужимов поделился тем, как маркетплейс подстраивается под казахстанского покупателя.

«Сегодня порядка 120 тысяч продавцов на Wildberries являются резидентами Казахстана. Строительство собственных логистических центров в Астане и Алматы, по нашим оценкам, способствует росту экономики региона до 5%. Это очень большой показатель для одного инфраструктурного объекта. Мы стараемся предоставлять новые сервисы, новые возможности, постоянно проводим обучение и привлекаем новых селлеров», — поделился Казбек Кужимов.

Кроме того, Wildberries активно внедряет новые сервисы для казахстанских предпринимателей и делает приложение удобнее для покупателей.

«Мы постоянно тестируем и внедряем новые сервисы для продавцов из Казахстана. Недавно стала доступна экспресс-доставка силами продавца и доставка до двери. Теперь можно заказать букет живых цветов или продукты питания, крупногабаритную мебель и технику — все это будет доставлено в сжатые сроки. В настоящее время мы переводим сайт и приложение на казахский язык, уже переведено порядка 2 млн карточек товаров, и работа в этом направлении еще продолжается», — сообщил Казбек Кужимов.

Председатель правления Halyk Finservice (маркетплейс Halyk Market) Мольдер Рысалиева рассказала о персонализированном маркетинге.

«Персонализированный маркетинг дает вам до 50% снижения затрат на привлечение клиентов. У нас есть департамент, который мы называем фабрикой данных, он анализирует поведение наших клиентов — где они находятся, где тратят деньги, какие категории любят, где сейчас находятся. Например, когда вы находитесь в аэропорту, вам может прийти SMS о том, чтобы вы не забыли купить медицинскую страховку. Когда вы приезжаете в торговый центр, мы вам напомним о том, чтобы вы не забыли оплатить парковку. И точно так же этот персонализированный маркетинг мы используем и для того, чтобы предложить релевантную категорию людям», — поделилась Мольдер Рысалиева.