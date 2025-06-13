Цифровая карта семьи: более 116 тыс. казахстанцев с начала года получили госуслуги

Теперь граждане могут без заявлений получать соцвыплаты и пособия.

Благодаря внедрению Цифровой карты семьи с начала 2025 года 221,6 тыс. человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг в социально-трудовой сфере. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовалось 116,9 тыс. человек, передает Kazpravda.kz.

Цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. На сегодня в ней аккумулирована информация о 20 млн граждан (более 6,2 млн семей).

Главной целью внедрения ЦКС является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе господдержки. В связи с этим в Социальном кодексе РК Цифровая карта семьи обозначена как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. Также ЦКС является ежедневным «электронным уведомителем» граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса.

ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер господдержки, возможность без каких-либо обращений оформить 11 видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай утраты трудоспособности; на случай потери работы; соцвыплату или пособие по потере кормильца; пособие по рождению и по уходу за ребенком; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»; адресную социальную помощь; единовременную выплату на погребение.

Также через ЦКС реализовано автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного/продленного статуса «қандас» и мерах занятости для безработных. При установлении права на получение мер господдержки потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414.

«Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя. В целях исключения риска мошенничества подчеркиваем, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414», — отмечают в Минтруда.